OpenAI АҚШ Адлия вазирлиги даъвоси юзидан 3,2 миллион доллар тўлайди

·41·Техно
OpenAI АҚШ Адлия вазирлиги даъвоси юзидан 3,2 миллион доллар тўлайди
Қисқача

OpenAI АҚШ Адлия вазирлигининг кадрлар сиёсати бўйича эътирозларини ҳал қилиш учун 3,2 миллион доллар жарима ва компенсация тўлашга рози бўлди. Терговда OpenAI ва унинг Стациг Инк. шўба корхонаси айрим лавозимларда вақтинчалик иш визасига эга номзодларни устувор кўргани ҳамда АҚШ фуқароларининг имкониятларини чеклагани аниқланган.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания — OpenAI АҚШ Адлия вазирлигининг кадрлар сиёсати бўйича эътирозларини ҳал қилиш учун 3,2 миллион доллар миқдорида жарима ва компенсациялар тўлашга рози бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, текширув компаниянинг хорижий мутахассисларни ёллашдаги айрим амалиётлари маҳаллий фуқароларнинг ҳуқуқларини чеклагани аниқлангани ортидан бошланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Адлия вазирлиги тергови шуни кўрсатдики, OpenAI ва унинг Статсиг Инк. номли шўъба корхонаси айрим лавозимларга вақтинчалик иш визасига эга номзодларни устувор кўрган. Натижада АҚШ фуқароларининг ушбу бўш иш ўринларига ҳужжат топшириш имкониятлари чеклаб қўйилган. Вазирлик хулосаларига кўра, компания баъзи позициялар учун вакансияларни ўзининг расмий ташқи сайтида эълон қилмасдан туриб чет эллик мутахассисларни жалб этган.

Кадрлар сиёсатидаги шубҳали амалиётлар

Тергов давомида эълон жойлаштириш жараёнидаги бир қатор ғайриоддий усуллар ҳам аниқланган. Хусусан, айрим вакансиялар фақат тун вақтларида эълон қилинган ёки муайян номзодларга стандарт электрон ариза топшириш ўрнига қоғоз шаклидаги аризаларни юбориш таклиф этилган. Гарчи мазкур ишлар ўн тадан кам вакансияни қамраб олган бўлса-да, Адлия вазирлиги бу иш технологик секторда юқори маошли иш ўринларига тенг имкониятлар яратиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлаган.

Имзоланган келишув шартларига мувофиқ, OpenAI давлат фойдасига 1,2 миллион доллар миқдорида фуқаролик жаримасини тўлайди. Шунингдек, ушбу мунозарали амалиётлар туфайли жабрланган бўлиши мумкин бўлган ходимларга компенсация тўлаш учун 2 миллион долларлик махсус жамғарма ташкил этилади. Компания ўз навбатида кадрлар тайёрлаш жараёнларини қайта кўриб чиқиш, ходимларни иммиграция қонунчилиги талаблари бўйича ўқитиш ва вазирлик назоратидан ўтиш мажбуриятини олди.

Компаниянинг расмий муносабати

Мазкур келишув Адлия вазирлигининг фуқаролик бўйича кадрлар камситилишини назорат қилиш дастури 2025-йилда қайта тикланганидан буён тузилган ўн учинчи келишув бўлди. OpenAI вакилларининг маълум қилишича, компания тергов хулосалари билан тўлиқ қўшилмаса ҳам, низони тинч йўл билан ёпиш ҳамда ўз фаолиятини давом эттириш мақсадида шартномани имзолашга қарор қилган.

Компания вакиллари сунъий умумий интеллектни (AGI) ривожлантириш бўйича ўз олдига қўйган улкан мақсадларини амалга ошириш учун бутун дунёдан энг малакали мутахассисларни жалб этиш зарурлигини таъкидлашди. Шу билан бирга, улар чет эллик ходимларга доимий резидентлик мақомини расмийлаштириш имконини берувчи ПEРМ дастурини ривожлантиришда давом этишларини билдиришди.

OpenAIТехнологияларАҚШСудЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди