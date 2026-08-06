7 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·133·Иқтисодиёт
7 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
Қисқача

7 август куни амал қиладиган доллар курси 22–23 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Асиа Аллиансе Банкда 11 885 сўм, APЕХ БАНК, Асакабанк ва Универсалбанкда эса 11 880 сўмни ташкил этмоқда. Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курс Ҳаётбанк ва Садерат Банк Ташкентда 11 930 сўм этиб белгиланган. Кун давомида курс ўзгариши мумкин, аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюриш тавсия этилади.

7 август куни амал қиладиган доллар курси 22–23 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Асиа Аллиансе Банк — 11 885 сўм.
APEХ БАНК — 11 880 сўм.
Асакабанк — 11 880 сўм.
• Универсалбанк — 11 880 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Ҳаётбанк — 11 930 сўм.
• Садерат Банк Ташкент — 11 930 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

Асиа Аллиансе БанкAPEХ БАНКАсакабанкУниверсалбанкҲаётбанк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:397 август учун валюта курслари эълон қилинди7 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:181 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?Кеча, 15:39Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?Кеча, 12:59Банкларга солиқ енгиллиги: аҳоли учун нималар қимматлашади?Банкларга солиқ енгиллиги: аҳоли учун нималар қимматлашади?Кеча, 10:10Омонатлар фоизи 5 йиллик минимумга тушди: нималар ўзгарди?Омонатлар фоизи 5 йиллик минимумга тушди: нималар ўзгарди?Кеча, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди