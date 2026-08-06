7 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 август куни амал қиладиган доллар курси 22–23 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Асиа Аллиансе Банкда 11 885 сўм, APЕХ БАНК, Асакабанк ва Универсалбанкда эса 11 880 сўмни ташкил этмоқда. Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курс Ҳаётбанк ва Садерат Банк Ташкентда 11 930 сўм этиб белгиланган. Кун давомида курс ўзгариши мумкин, аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюриш тавсия этилади.
7 август куни амал қиладиган доллар курси 22–23 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Асиа Аллиансе Банк — 11 885 сўм.
• APEХ БАНК — 11 880 сўм.
• Асакабанк — 11 880 сўм.
• Универсалбанк — 11 880 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Ҳаётбанк — 11 930 сўм.
• Садерат Банк Ташкент — 11 930 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…