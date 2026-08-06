SpaceX ўзининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан зиёд оширади

·46·Техно
SpaceX ўзининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан зиёд оширади
Қисқача

SpaceX 2027-йилнинг охирига бориб маълумотлар марказларининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан кўпроққа ошириш ва энергия истеъмолини 10 гигаваттга яқинлаштиришни режалаштирмоқда. Ҳозирда компания инфратузилмасининг умумий қуввати тахминан 1,4 гигаваттни ташкил этади, янги қувватлар эса фақат NVIDIA тезлатгичлари асосида барпо этилади. Режалар амалга ошса, SpaceX фойдаланадиган GPUъларнинг умумий сони 2 миллиондан ошиб кетиши мумкин.

SpaceX компанияси 2027-йилнинг охирига бориб ўз маълумотлар марказларининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан кўпроққа оширишни ва энергия истеъмоли ҳажмини 10 гигаваттга яқинлаштиришни режалаштирмоқда. Ушбу стратегик қадам сунъий интеллект йўналишини ривожлантириш ҳамда замонавий технологик инфратузилмани кенгайтириш йўлидаги муҳим босқич бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда компания асосчиси Илон Маск 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича тақдим этилган ҳисобот вақтида маълум қилган. Айни пайтда SpaceX инфратузилмасининг умумий қуввати тахминан 1,4 гигаваттни ташкил этади. Барча янги қувватлар фақатгина NVIDIA тезлатгичлари асосида барпо этилиши кўзда тутилган.

NVIDIA технологиялари ва янги меъморчилик

Режалаштирилган янги объектлар қаторида NVIDIA компаниясининг келажакдаги Вера Rubin платформаси ҳам мавжуд бўлиб, Илон Маск уни мавжуд энг илғор меъморчилик деб атаган. Ҳужжатларга биноан, Колоссус деб номланган жорий ва келгусидаги инфратузилма ўз ичига 100 мингга яқин NVIDIA H100, 110 мингдан GB200 ҳамда GB300 тезлатгичларини, шунингдек, яна камида 220 мингта қўшимча GB300 қурилмаларини қамраб олади.

Агар янги қувват мақсадларига эришилса ва барча қўшимча ҳажм Вера Rubin базасида қурилса, ишлатиладиган GPU'ларнинг умумий сони 2 миллиондан ошиб кетиши мумкин. Ҳозирча компания келгусидаги кластерларнинг аниқ қисми қайси архитектурага таянишини очиқлагани йўқ.

Сунъий интеллект ва молиявий кўрсаткичлар

Ҳисоблаш инфратузилмасининг бундай тез суръатлар билан кенгайиши 2026-йил феврал ойида xAI компанияси билан қўшилиш жараёнидан кейин SpaceX доирасида сунъий интеллект соҳасининг фаол ривожланиши билан бевосита боғлиқ. Мазкур битим акциялар алмашинуви орқали амалга оширилган бўлиб, SpaceX қийматини 1 триллион долларга, xAI қийматини эса 250 миллиард долларга баҳолаган эди.

Бирлашган тузилманинг умумий қиймати 1,25 триллион долларни ташкил қилди. Шу билан бирга, xAI ва Х платформасини ўз ичига олган сунъий интеллект бўлинмаси 2026-йилнинг иккинчи чорагида 2,56 миллиард доллар даромад кўрган ҳолда, 1,26 миллиард доллар миқдорида операцион зарар кўрган. Даромаднинг асосий қисми Grok сотувидан эмас, балки Колоссус ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича тузилган йирик шартномалардан келиб тушган.

SpaceXИлон МаскNVIDIAСунъий интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди