SpaceX ўзининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан зиёд оширади
SpaceX 2027-йилнинг охирига бориб маълумотлар марказларининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан кўпроққа ошириш ва энергия истеъмолини 10 гигаваттга яқинлаштиришни режалаштирмоқда. Ҳозирда компания инфратузилмасининг умумий қуввати тахминан 1,4 гигаваттни ташкил этади, янги қувватлар эса фақат NVIDIA тезлатгичлари асосида барпо этилади. Режалар амалга ошса, SpaceX фойдаланадиган GPUъларнинг умумий сони 2 миллиондан ошиб кетиши мумкин.
SpaceX компанияси 2027-йилнинг охирига бориб ўз маълумотлар марказларининг ҳисоблаш қувватларини беш баравардан кўпроққа оширишни ва энергия истеъмоли ҳажмини 10 гигаваттга яқинлаштиришни режалаштирмоқда. Ушбу стратегик қадам сунъий интеллект йўналишини ривожлантириш ҳамда замонавий технологик инфратузилмани кенгайтириш йўлидаги муҳим босқич бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда компания асосчиси Илон Маск 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича тақдим этилган ҳисобот вақтида маълум қилган. Айни пайтда SpaceX инфратузилмасининг умумий қуввати тахминан 1,4 гигаваттни ташкил этади. Барча янги қувватлар фақатгина NVIDIA тезлатгичлари асосида барпо этилиши кўзда тутилган.
NVIDIA технологиялари ва янги меъморчиликРежалаштирилган янги объектлар қаторида NVIDIA компаниясининг келажакдаги Вера Rubin платформаси ҳам мавжуд бўлиб, Илон Маск уни мавжуд энг илғор меъморчилик деб атаган. Ҳужжатларга биноан, Колоссус деб номланган жорий ва келгусидаги инфратузилма ўз ичига 100 мингга яқин NVIDIA H100, 110 мингдан GB200 ҳамда GB300 тезлатгичларини, шунингдек, яна камида 220 мингта қўшимча GB300 қурилмаларини қамраб олади.
Агар янги қувват мақсадларига эришилса ва барча қўшимча ҳажм Вера Rubin базасида қурилса, ишлатиладиган GPU'ларнинг умумий сони 2 миллиондан ошиб кетиши мумкин. Ҳозирча компания келгусидаги кластерларнинг аниқ қисми қайси архитектурага таянишини очиқлагани йўқ.
Сунъий интеллект ва молиявий кўрсаткичларҲисоблаш инфратузилмасининг бундай тез суръатлар билан кенгайиши 2026-йил феврал ойида xAI компанияси билан қўшилиш жараёнидан кейин SpaceX доирасида сунъий интеллект соҳасининг фаол ривожланиши билан бевосита боғлиқ. Мазкур битим акциялар алмашинуви орқали амалга оширилган бўлиб, SpaceX қийматини 1 триллион долларга, xAI қийматини эса 250 миллиард долларга баҳолаган эди.
Бирлашган тузилманинг умумий қиймати 1,25 триллион долларни ташкил қилди. Шу билан бирга, xAI ва Х платформасини ўз ичига олган сунъий интеллект бўлинмаси 2026-йилнинг иккинчи чорагида 2,56 миллиард доллар даромад кўрган ҳолда, 1,26 миллиард доллар миқдорида операцион зарар кўрган. Даромаднинг асосий қисми Grok сотувидан эмас, балки Колоссус ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича тузилган йирик шартномалардан келиб тушган.
…