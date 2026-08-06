«Барселона» Родридан чекинди: у фақат «Реал»ни кутмоқда

·61·Спорт
«Барселона» Родридан чекинди: у фақат «Реал»ни кутмоқда
Қисқача

«Барселона» 30 ёшли Родри Эрнандесни трансфер қилиш учун амалий кураш бошламайди, чунки футболчи «Манчестер Сити»дан кеца, фақат «Реал»га ўтишни хоҳлаётгани айтилмоқда. Ҳозирча Родри, «Манчестер Сити» ёки «Реал» трансфер бўйича расмий келишув эълон қилмаган. «Манчестер Сити» яримҳимоячини тахминан 75 миллион еврога баҳоламоқда, «Реал» эса келишувни 50–60 миллион евро атрофида якунлашга ҳаракат қилиши мумкин.

«Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри Эрнандес атрофидаги трансфер муҳокамалари янги босқичга кирди. Испания матбуоти маълумотига кўра, «Барселона» 30 ёшли футболчини қўлга киритиш учун амалий кураш бошламайди.

Каталония клуби раҳбарияти Родри Англиядан кетадиган бўлса, унинг асосий ва деярли ягона танлови «Реал» бўлади, деб ҳисобламоқда. Бироқ футболчи, «Манчестер Сити» ёки Мадрид клуби ҳозирча трансфер бўйича расмий келишув эълон қилгани йўқ.

Родри «Барселона» вариантини кўриб чиқмаяптими?

Жаҳон чемпионатидан кейин Родрига «Реал», «Барселона», ПСЖ ва «Бавария» каби клублар қизиқиш билдиргани ҳақида хабарлар тарқалди.

AS маълумотига кўра, «Барселона» Френки де Йонгнинг жароҳатидан кейин яримҳимоя чизиғини кучайтириш вариантларини ўрганган. Бироқ Родрининг ўзи «Манчестер Сити»ни тарк этса, фақат «Реал»га ўтишни хоҳлаётгани айтилмоқда. Шу сабаб каталонияликлар молиявий ва спорт жиҳатидан мураккаб бўлган музокарага киришни мақсадга мувофиқ деб ҳисобламаган.

Бу «Барселона» Родрига расмий таклиф берган ва рад жавобини олганини англатмайди. Ҳозирча гап Испания ОАВларида тарқалаётган трансфер маълумотлари ҳақида кетмоқда.

«Сити» ва «Реал» нарх бўйича келишиши керак

Родрининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси 2027 йил июнигача мўлжалланган. Англия клуби испаниялик яримҳимоячи билан мазкур келишувни 2022 йилда расмийлаштирган эди.

Манбаларга кўра, «Манчестер Сити» футболчини тахминан 75 миллион еврога баҳоламоқда. «Реал» эса келишувни 50–60 миллион евро атрофида якунлашга ҳаракат қилиши мумкин. Айрим хабарларда Мадрид клуби Родри билан 2030 йилгача мўлжалланган шахсий шартлар бўйича келишиб олгани ҳам айтилган, аммо бу маълумот расман тасдиқланмаган.

Родрининг шартномаси тугашига бир йил қолгани «Реал»га музокарада устунлик бериши мумкин. Бироқ «Сити» жамоанинг марказий чизиғидаги энг муҳим футболчиларидан бирини бозор нархидан анча паст суммага қўйиб юборишни истамайди.

Жаҳон чемпионати унинг нархини яна оширди

Родри 2026 йилги жаҳон чемпионатида Испания терма жамоасининг асосий етакчиларидан бири бўлди. «Қизил фурия» финалда Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди.

Яримҳимоячи мусобақанинг барча саккизта учрашувида майдон марказини назорат қилиб, турнирнинг энг яхши футболчисига бериладиган FIFA «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритди.

Бу унинг сўнгги икки йил ичидаги иккинчи улкан шахсий эътирофи бўлди. Родри 2024 йилда ҳам «Олтин тўп» соҳиби бўлиб, ҳимоявий яримҳимоячи сифатида дунё футболидаги энг юқори мақомга чиққан эди.

Жаҳон чемпионатидаги ўйини футболчининг оғир жароҳатлардан кейин ҳам юқори даражага қайта олганини кўрсатди. Айнан шу жиҳат унинг трансфер қийматини яна оширган асосий омиллардан бири сифатида кўрсатилмоқда.

«Реал»га ўтиш ҳали ҳал қилинган масала эмас

Испания матбуотида Родрининг Мадридга кўчиб ўтиши деярли муқаррар жараёндек тасвирланаётган бўлса-да, асосий келишувлар ҳали олдинда.

«Реал» аввал таркибда хорижлик ёки маҳаллий футболчи учун жой очиши, «Манчестер Сити» билан трансфер суммасини келишиши ва Родрининг тиббий ҳолатини баҳолаши керак. Айрим манбалар футболчи бел қисмидаги кичик операциядан кейин тикланаётганини ҳам хабар қилган.

Мадрид клубининг Родрига қизиқиши мантиқий: жамоа Тони Кроос ва Лука Модричдан кейин ўйин суръатини бошқара оладиган, ҳимоя билан ҳужумни боғлайдиган марказий футболчи изламоқда. Аммо «Реал»нинг қизиқиши билан расмий трансфер ўртасида ҳали катта молиявий масофа бор.

Ҳозирги вазиятда «Барселона» пойгадан чекингани, Родри эса «Реал»ни устувор вариант деб билиши ҳақида хабарлар бор. Якуний қарор эса миш-мишлар эмас, икки клуб ўртасида имзоланган шартнома эълон қилинганидагина маълум бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

БарселонаРеалМанчестер СитиРодри ЭрнандесБавария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)