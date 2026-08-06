«Барселона» Родридан чекинди: у фақат «Реал»ни кутмоқда
«Барселона» 30 ёшли Родри Эрнандесни трансфер қилиш учун амалий кураш бошламайди, чунки футболчи «Манчестер Сити»дан кеца, фақат «Реал»га ўтишни хоҳлаётгани айтилмоқда. Ҳозирча Родри, «Манчестер Сити» ёки «Реал» трансфер бўйича расмий келишув эълон қилмаган. «Манчестер Сити» яримҳимоячини тахминан 75 миллион еврога баҳоламоқда, «Реал» эса келишувни 50–60 миллион евро атрофида якунлашга ҳаракат қилиши мумкин.
«Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри Эрнандес атрофидаги трансфер муҳокамалари янги босқичга кирди. Испания матбуоти маълумотига кўра, «Барселона» 30 ёшли футболчини қўлга киритиш учун амалий кураш бошламайди.
Каталония клуби раҳбарияти Родри Англиядан кетадиган бўлса, унинг асосий ва деярли ягона танлови «Реал» бўлади, деб ҳисобламоқда. Бироқ футболчи, «Манчестер Сити» ёки Мадрид клуби ҳозирча трансфер бўйича расмий келишув эълон қилгани йўқ.
Родри «Барселона» вариантини кўриб чиқмаяптими?
Жаҳон чемпионатидан кейин Родрига «Реал», «Барселона», ПСЖ ва «Бавария» каби клублар қизиқиш билдиргани ҳақида хабарлар тарқалди.
AS маълумотига кўра, «Барселона» Френки де Йонгнинг жароҳатидан кейин яримҳимоя чизиғини кучайтириш вариантларини ўрганган. Бироқ Родрининг ўзи «Манчестер Сити»ни тарк этса, фақат «Реал»га ўтишни хоҳлаётгани айтилмоқда. Шу сабаб каталонияликлар молиявий ва спорт жиҳатидан мураккаб бўлган музокарага киришни мақсадга мувофиқ деб ҳисобламаган.
Бу «Барселона» Родрига расмий таклиф берган ва рад жавобини олганини англатмайди. Ҳозирча гап Испания ОАВларида тарқалаётган трансфер маълумотлари ҳақида кетмоқда.
«Сити» ва «Реал» нарх бўйича келишиши керак
Родрининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси 2027 йил июнигача мўлжалланган. Англия клуби испаниялик яримҳимоячи билан мазкур келишувни 2022 йилда расмийлаштирган эди.
Манбаларга кўра, «Манчестер Сити» футболчини тахминан 75 миллион еврога баҳоламоқда. «Реал» эса келишувни 50–60 миллион евро атрофида якунлашга ҳаракат қилиши мумкин. Айрим хабарларда Мадрид клуби Родри билан 2030 йилгача мўлжалланган шахсий шартлар бўйича келишиб олгани ҳам айтилган, аммо бу маълумот расман тасдиқланмаган.
Родрининг шартномаси тугашига бир йил қолгани «Реал»га музокарада устунлик бериши мумкин. Бироқ «Сити» жамоанинг марказий чизиғидаги энг муҳим футболчиларидан бирини бозор нархидан анча паст суммага қўйиб юборишни истамайди.
Жаҳон чемпионати унинг нархини яна оширди
Родри 2026 йилги жаҳон чемпионатида Испания терма жамоасининг асосий етакчиларидан бири бўлди. «Қизил фурия» финалда Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди.
Яримҳимоячи мусобақанинг барча саккизта учрашувида майдон марказини назорат қилиб, турнирнинг энг яхши футболчисига бериладиган FIFA «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритди.
Бу унинг сўнгги икки йил ичидаги иккинчи улкан шахсий эътирофи бўлди. Родри 2024 йилда ҳам «Олтин тўп» соҳиби бўлиб, ҳимоявий яримҳимоячи сифатида дунё футболидаги энг юқори мақомга чиққан эди.
Жаҳон чемпионатидаги ўйини футболчининг оғир жароҳатлардан кейин ҳам юқори даражага қайта олганини кўрсатди. Айнан шу жиҳат унинг трансфер қийматини яна оширган асосий омиллардан бири сифатида кўрсатилмоқда.
«Реал»га ўтиш ҳали ҳал қилинган масала эмас
Испания матбуотида Родрининг Мадридга кўчиб ўтиши деярли муқаррар жараёндек тасвирланаётган бўлса-да, асосий келишувлар ҳали олдинда.
«Реал» аввал таркибда хорижлик ёки маҳаллий футболчи учун жой очиши, «Манчестер Сити» билан трансфер суммасини келишиши ва Родрининг тиббий ҳолатини баҳолаши керак. Айрим манбалар футболчи бел қисмидаги кичик операциядан кейин тикланаётганини ҳам хабар қилган.
Мадрид клубининг Родрига қизиқиши мантиқий: жамоа Тони Кроос ва Лука Модричдан кейин ўйин суръатини бошқара оладиган, ҳимоя билан ҳужумни боғлайдиган марказий футболчи изламоқда. Аммо «Реал»нинг қизиқиши билан расмий трансфер ўртасида ҳали катта молиявий масофа бор.
Ҳозирги вазиятда «Барселона» пойгадан чекингани, Родри эса «Реал»ни устувор вариант деб билиши ҳақида хабарлар бор. Якуний қарор эса миш-мишлар эмас, икки клуб ўртасида имзоланган шартнома эълон қилинганидагина маълум бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…