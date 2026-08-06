Хаби Алонсо 10-ўриндан қўрқмади: У «Челси»да нимани кўрди?
Хаби Алонсо «Челси» бош мураббийи бўлиш таклифини жамоанинг ўтган мавсумдаги 10-ўринига эмас, ҳали тўлиқ намоён бўлмаган салоҳиятига эътибор қаратгани учун қабул қилди. Лондонликлар Премер-лиганинг 2025/2026 йилги мавсумини 52 очко билан якунлаб, сўнгги турда «Сандерленд»га 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди ва еврокубоклар йўлланмасидан маҳрум қолди.
«Челси»нинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо Лондон клубида ишлаш таклифини нима учун қабул қилганини тушунтирди. Испаниялик мутахассис ўтган мавсумдаги муваффақиятсиз натижаларга эмас, жамоанинг ҳали тўлиқ очилмаган салоҳиятига эътибор қаратган.
Лондонликлар Премьер-лиганинг 2025/2026 йилги мавсумини 52 очко билан 10-ўринда якунлади. Сўнгги турда «Сандерленд»га 1:2 ҳисобидаги мағлубият клубни еврокубоклар йўлланмасидан ҳам маҳрум қилди.
Шундай вазиятда жамоани қабул қилиб олган Алонсо эса бу лойиҳани хавф эмас, катта имконият сифатида кўрмоқда.
«Бу барча томонлар учун тўғри пайт эди»
Хаби Алонсо «Челси»да иш бошлаш қарорини вақт ва имконият уйғунлиги билан изоҳлади.
«Мен бу клуб учун ҳам, ўзим учун ҳам энг тўғри пайт эканини ҳис қилдим. Бу яхши имконият эди. Жамоа яқин ўтмишда юқори даражада ўйнай олганини кўрсатган ва вазият ташқаридан кўринганидек умидсиз эмасди».
Клубнинг расмий интервьюсида ҳам Алонсо «Челси» таркиби ва жамоадаги имконият уни ҳаяжонлантирганини таъкидлади. У футболчилар билан янги ўйин ғоясини шакллантириш, «Стэмфорд Бриж»даги муҳитни қайта жонлантириш ва мухлислар билан алоқани мустаҳкамлашни мақсад қилган.
Испаниялик мутахассис учун қарор фақат клубнинг тарихи ёки Премьер-лигада ишлаш истаги билан боғлиқ эмас. У раҳбарият билан суҳбатларда жамоанинг келажаги бўйича умумий қарашлар мавжудлигини кўрган.
10-ўрин ортида қандай салоҳият бор?
«Челси»нинг ўтган мавсумдаги натижаси клубнинг молиявий имкониятлари ва футболчилар таркибига мос келмади. Жамоа 38 учрашувнинг 14 тасида ғалаба қозонди, 10 марта дуранг ўйнади ва 14 баҳсда мағлуб бўлди.
Бироқ Алонсо таркибдаги футболчиларнинг индивидуал сифатини фақат якуний жадвал билан баҳолашни истамаяпти.
«Бу ерда ўсиш учун катта имконият бор. Бу қанча вақт олишини кейин кўрамиз. Биз ўзгаришларни бошладик, таркибни таҳлил қиляпмиз ва келажак ҳақида ўйлаяпмиз».
Унинг фикрича, жамоа яқин вақт ичида юқори даражада рақобат қила олгани таркиб салоҳияти сақланиб қолганини кўрсатади. Энди асосий вазифа футболчиларнинг имкониятини ягона ўйин услубига бирлаштиришдан иборат.
Еврокубокларсиз мавсум имкониятга айланадими?
«Челси» янги мавсумда Европа мусобақаларида иштирок этмайди. Бу клубнинг нуфузи ва молиявий даромади учун жиддий йўқотиш, аммо янги мураббий учун муайян устунлик ҳам бериши мумкин.
Алонсо ҳафта давомида футболчилар билан кўпроқ ишлаш, тактик ғояларни машғулотларда пухта ўзлаштириш ва таркибдаги юкламани назорат қилиш имконига эга бўлади. Чемпионлар лигаси ёки Европа лигасида қатнашадиган рақиблар эса мавсум давомида анча тиғиз тақвимда ҳаракат қилади.
Бироқ еврокубоклар йўқлиги муваффақият учун кафолат эмас. Аксинча, клубнинг бутун эътибори Премьер-лигага қаратилиши сабаб натижа учун босим янада ортади.
«Челси» сардори Рис Жеймс ҳам ўтган мавсум клуб стандартларидан анча паст бўлганини тан олиб, жамоа яна совринлар ва Европа йўлланмалари учун курашиши кераклигини айтган.
Алонсо қандай жамоа қурмоқчи?
Хаби Алонсо «Челси»да фақат қисқа муддатли натижа эмас, барқарор футбол маданиятини шакллантиришни мақсад қилган.
У муваффақиятни тасодифий ғалабалар эмас, кундалик тўғри қарорлар, юқори талаблар ва барча бўғинларнинг бир мақсад йўлида ишлаши натижаси деб ҳисоблайди.
«Муваффақият — яхши меҳнат, сифатли қарорлар ва биз қурмоқчи бўлган тўғри маданиятнинг оқибати. Ҳар куни тўғри йўлда эканимизни ҳис қилсак, келажакка ишонч билан қарашимиз мумкин».
Испаниялик мутахассис футболчиларнинг фақат техник маҳоратига эмас, уларнинг интизоми, ҳаракат интенсивлиги ва жамоавий вазифаларни бажаришига ҳам катта аҳамият бериши кутилмоқда.
«Челси» Алонсо билан тўрт йиллик шартнома тузган. У расман 2026 йил 1 июлдан иш бошлади. Бу келишув клуб раҳбарияти мураббийга жамоани қайта қуриш учун муайян вақт беришга тайёр эканини кўрсатади.
Таркиб бўйича қарорлар ҳал қилувчи бўлади
Алонсо ва клуб раҳбарияти ҳозир мавжуд таркибни таҳлил қилиб, қайси футболчилар янги лойиҳада қолиши, кимларга эса бошқа жамоа излаш кераклигини белгиламоқда.
«Челси»нинг асосий муаммоси иқтидор етишмаслиги эмас. Сўнгги йилларда клуб катта маблағ сарфлаб, кўплаб ёш футболчиларни харид қилди. Аммо таркибнинг тез-тез ўзгариши, мураббийлар алмашинуви ва барқарор ўйин тизими йўқлиги уларнинг имконияти тўлиқ очилишига тўсқинлик қилди.
Алонсо энди катта таркибни шунчаки бошқариш эмас, уни мувозанатли жамоага айлантириши керак. Бунинг учун айрим машҳур футболчилар билан хайрлашиш, тажрибали етакчиларни сақлаб қолиш ва ёшларга аниқ вазифа бериш талаб этилиши мумкин.
«Челси» учун навбатдаги тажриба эмас
Хаби Алонсо «Челси»га тайёр жамоани қабул қилиб олиш учун келмади. У натижалар тушиб кетган, еврокубокларсиз қолган ва яна бир бор ўз йўналишини ўзгартиришга мажбур бўлган клубни танлади.
Бироқ испаниялик мутахассис айнан шу беқарорлик ортида катта имконият борлигини кўрмоқда. Унингча, таркибда сифат бор, клубнинг имкониятлари катта ва мухлисларда яна кучли жамоани кўриш истаги сақланиб қолган.
Энди Алонсо айтган салоҳият майдонда натижага айланиши керак. «Челси» учун янги даврнинг ҳақиқий баҳоси мураббийнинг илк интервьюларида эмас, Премьер-лиганинг дастлабки ойларидаёқ кўрина бошлайди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…