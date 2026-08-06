Майкл Оуен Ливерпулга Бредли Барколя учун 145 миллион фунт тўламасликни маслаҳат берди

·62·Спорт
Майкл Оуен Ливерпулга Бредли Барколя учун 145 миллион фунт тўламасликни маслаҳат берди
Қисқача

Майкл Оуен Ливерпулга Париж Сен-Жермен вингери Бредли Барколя учун талаб қилинаётган 145 миллион фунт стерлингни тўламасликни қатъий тавсия қилди. Унинг фикрича, Англия Премер-лигасида ўзини ҳали тўлиқ кўрсатмаган футболчи учун бундай сумма мантиқсиз ва ҳаддан ташқари қиммат. Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonspor сафига эркин агент сифатида қўшилиб, Ливерпулни тарк этиши жамоа ҳужумида катта бўшлиқ юзага келтирди.

Ливерпул клубининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен жамоага Париж Сен-Жермен вингери Бредли Барколя учун талаб қилинаётган 145 миллион фунт стерлинг миқдоридаги астрономик суммани бермасликни қатъий тавсия қилди. Мерсисайдликлар Муҳаммад Салоҳнинг кутилмаган кетишидан кейин ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги футболчи изламоқда, бироқ трансфер бозоридаги бу каби ҳаддан ташқари юқори нархлар клубни қийин аҳволдан чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЭЧО нашрига берган интервюсида Оуен Париж клуби Ливерпулнинг ҳужумчига бўлган кескин эҳтиёжидан фойдаланиб қолишга уринаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, Англия Премер-лигасида ўзини ҳали тўлиқ кўрсатмаган футболчи учун бундай қийматни тўлаш мантиқсиз ва ҳаддан ташқари қиммат ҳисобланади.

Муҳаммад Салоҳнинг ўрнини босиш муаммоси

Мисрлик юлдуз Муҳаммад Салоҳ Trabzonspor сафига эркин агент сифатида қўшилиб, Ливерпулни тарк этди. Бу эса жамоанинг ҳужум чизиғида катта бўшлиқни юзага келтирди ва раҳбариятни трансфер ойнаси ёпилишидан олдин шошилинч қадамлар ташлашга мажбур қилмоқда.

Салоҳ Мерсисайдликлар сафида ўтказган тўққиз йил давомида 442 та учрашувда майдонга тушиб, 257 та гол урди ва 123 та голли узатмани амалга оширди. Унинг тарихий ҳиссаси туфайли жамоа Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси бош совринларини қўлга киритган эди.

Ҳозирги кунда Ливерпул селекция бўлими учун афсонавий ҳужумчининг ўрнини муносиб эгаллайдиган футболчи топиш улкан синовга айланмоқда. Собиқ даврлардаги Садио Мане ва Луис Диаз каби ёрқин қанот футболчиларидан фарқли равишда, ҳозирда клубда бундай даражадаги танлов вақтинча чекланган.

Трансфер бозоридаги қийинчиликлар

Пари Сен-Жермен сафида ҳаракат қилаётган 23 ёшли франциялик вингер Бредли Барколя Ливерпул учун асосий устувор нишонга айланган эди. Бироқ француз клубининг 145 миллион фунт стерлинглик талаби ҳар қандай музокарани тўхтатиб қўйиши мумкинлиги айтилмоқда.

Майкл Оуеннинг фикрича, атрофидагилар Ливерпулнинг юқори савияли ўйинчига ўта муҳтожлигини жуда яхши билишади ва шунинг учун ҳам трансфер нархини сунъий равишда ошириб юборишмоқда. У илгари Вест Хем ҳужумчиси Жаред Боуэнни трансфер қилиш мантиқийроқ бўлишини айтган бўлса-да, ҳозирги вазиятда бошқа муқобил вариантларни қидиришга тўғри келишини тан олди.

ЛиверпулМайкл ОуенМуҳаммад СалоҳБредли БарколяПари Сен-Жермен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)