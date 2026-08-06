Майкл Оуен Ливерпулга Бредли Барколя учун 145 миллион фунт тўламасликни маслаҳат берди
Майкл Оуен Ливерпулга Париж Сен-Жермен вингери Бредли Барколя учун талаб қилинаётган 145 миллион фунт стерлингни тўламасликни қатъий тавсия қилди. Унинг фикрича, Англия Премер-лигасида ўзини ҳали тўлиқ кўрсатмаган футболчи учун бундай сумма мантиқсиз ва ҳаддан ташқари қиммат. Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonspor сафига эркин агент сифатида қўшилиб, Ливерпулни тарк этиши жамоа ҳужумида катта бўшлиқ юзага келтирди.
Ливерпул клубининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен жамоага Париж Сен-Жермен вингери Бредли Барколя учун талаб қилинаётган 145 миллион фунт стерлинг миқдоридаги астрономик суммани бермасликни қатъий тавсия қилди. Мерсисайдликлар Муҳаммад Салоҳнинг кутилмаган кетишидан кейин ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги футболчи изламоқда, бироқ трансфер бозоридаги бу каби ҳаддан ташқари юқори нархлар клубни қийин аҳволдан чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЭЧО нашрига берган интервюсида Оуен Париж клуби Ливерпулнинг ҳужумчига бўлган кескин эҳтиёжидан фойдаланиб қолишга уринаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, Англия Премер-лигасида ўзини ҳали тўлиқ кўрсатмаган футболчи учун бундай қийматни тўлаш мантиқсиз ва ҳаддан ташқари қиммат ҳисобланади.
Муҳаммад Салоҳнинг ўрнини босиш муаммосиМисрлик юлдуз Муҳаммад Салоҳ Trabzonspor сафига эркин агент сифатида қўшилиб, Ливерпулни тарк этди. Бу эса жамоанинг ҳужум чизиғида катта бўшлиқни юзага келтирди ва раҳбариятни трансфер ойнаси ёпилишидан олдин шошилинч қадамлар ташлашга мажбур қилмоқда.
Салоҳ Мерсисайдликлар сафида ўтказган тўққиз йил давомида 442 та учрашувда майдонга тушиб, 257 та гол урди ва 123 та голли узатмани амалга оширди. Унинг тарихий ҳиссаси туфайли жамоа Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси бош совринларини қўлга киритган эди.
Ҳозирги кунда Ливерпул селекция бўлими учун афсонавий ҳужумчининг ўрнини муносиб эгаллайдиган футболчи топиш улкан синовга айланмоқда. Собиқ даврлардаги Садио Мане ва Луис Диаз каби ёрқин қанот футболчиларидан фарқли равишда, ҳозирда клубда бундай даражадаги танлов вақтинча чекланган.
Трансфер бозоридаги қийинчиликларПари Сен-Жермен сафида ҳаракат қилаётган 23 ёшли франциялик вингер Бредли Барколя Ливерпул учун асосий устувор нишонга айланган эди. Бироқ француз клубининг 145 миллион фунт стерлинглик талаби ҳар қандай музокарани тўхтатиб қўйиши мумкинлиги айтилмоқда.
Майкл Оуеннинг фикрича, атрофидагилар Ливерпулнинг юқори савияли ўйинчига ўта муҳтожлигини жуда яхши билишади ва шунинг учун ҳам трансфер нархини сунъий равишда ошириб юборишмоқда. У илгари Вест Хем ҳужумчиси Жаред Боуэнни трансфер қилиш мантиқийроқ бўлишини айтган бўлса-да, ҳозирги вазиятда бошқа муқобил вариантларни қидиришга тўғри келишини тан олди.
…