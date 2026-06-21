Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизиди
Жаҳон чемпионатининг F гуруҳида 2-тур баҳслари тўлиқ якунига етди. Нидерландиянинг Швеция устидан қозонган йирик ғалабасидан (5:1) сўнг, гуруҳнинг иккинчи учрашувида Япония миллий жамоаси Тунисга қарши майдонга тушди. Мексиканинг Монтеррей шаҳридаги Estadio BBVA стадионида кечган баҳсда осиёликлар яққол устунлик намойиш этиб, 4:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритишди.
Учрашув хроникаси ва голлар
Япония терма жамоаси ўйин бошиданоқ ташаббусни ўз қўлига олди ва Тунис мудофаа чизиғига тинимсиз босим ўтказди. Бу тактика тез орада ўз мевасини берди:
4-дақиқа: Даичи Камада учрашувда ҳисобни очди — 0:1.
31-дақиқа: Айсе Уэда орадаги фарқни узайтирди — 0:2.
69-дақиқа: Жунъя Ито Тунис дарвозасига учинчи голни киритди — 0:3.
84-дақиқа: Айсе Уэда ўзининг иккинчи голини уриб, дублини расмийлаштирди ва ўйинга якуний нуқтани қўйди — 0:4.
Гуруҳдаги турнир вазияти
Ушбу муҳим ғалабадан сўнг Япония терма жамоаси плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини яхшилаб олди. Айни пайтда Нидерландия 4 очко билан F гуруҳи пешқадами бўлиб турибди, Швеция ҳисобида эса 3 очко мавжуд. Кейинги тур ўйинлари плей-офф йўлланмаси кимларга насиб этишини узил-кесил ҳал қилиб беради.
Жамоаларнинг бошланғич таркиблари
Учрашувни биринчи дақиқалардан бошлаган футболчилар рўйхати билан қуйида танишишингиз мумкин:
Тунис — Даҳман, Рекик, Талби, Бронн, Валери, Скири, Межбри, Абди, Саад, Тунекти, Слимане.
Япония — Сузуки, Томиясу, Итакура, Ҳ. Ито, Доан, Сано, Камада, Накамура, Ж. Ито, Танака, Уэда.
…