Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизиди

·1·Спорт
Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизиди

Жаҳон чемпионатининг F гуруҳида 2-тур баҳслари тўлиқ якунига етди. Нидерландиянинг Швеция устидан қозонган йирик ғалабасидан (5:1) сўнг, гуруҳнинг иккинчи учрашувида Япония миллий жамоаси Тунисга қарши майдонга тушди. Мексиканинг Монтеррей шаҳридаги Estadio BBVA стадионида кечган баҳсда осиёликлар яққол устунлик намойиш этиб, 4:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритишди.

Учрашув хроникаси ва голлар

Япония терма жамоаси ўйин бошиданоқ ташаббусни ўз қўлига олди ва Тунис мудофаа чизиғига тинимсиз босим ўтказди. Бу тактика тез орада ўз мевасини берди:

  • 4-дақиқа: Даичи Камада учрашувда ҳисобни очди — 0:1.

  • 31-дақиқа: Айсе Уэда орадаги фарқни узайтирди — 0:2.

  • 69-дақиқа: Жунъя Ито Тунис дарвозасига учинчи голни киритди — 0:3.

  • 84-дақиқа: Айсе Уэда ўзининг иккинчи голини уриб, дублини расмийлаштирди ва ўйинга якуний нуқтани қўйди — 0:4.

Гуруҳдаги турнир вазияти

Ушбу муҳим ғалабадан сўнг Япония терма жамоаси плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини яхшилаб олди. Айни пайтда Нидерландия 4 очко билан F гуруҳи пешқадами бўлиб турибди, Швеция ҳисобида эса 3 очко мавжуд. Кейинги тур ўйинлари плей-офф йўлланмаси кимларга насиб этишини узил-кесил ҳал қилиб беради.

Жамоаларнинг бошланғич таркиблари

Учрашувни биринчи дақиқалардан бошлаган футболчилар рўйхати билан қуйида танишишингиз мумкин:

Тунис — Даҳман, Рекик, Талби, Бронн, Валери, Скири, Межбри, Абди, Саад, Тунекти, Слимане.
Япония — Сузуки, Томиясу, Итакура, Ҳ. Ито, Доан, Сано, Камада, Накамура, Ж. Ито, Танака, Уэда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиЮрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиБугун, 10:53Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Бугун, 10:42Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 10:35Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиКюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиБугун, 10:29UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариUFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариБугун, 10:23Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиНидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиБугун, 03:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди