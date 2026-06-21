Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошланди

·0·Спорт
Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошланди

АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Элдор Шомуродовнинг клубдаги фаолиятида жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Туркиядаги дебют мавсумини юқори даражада ўтказган 30 ёшли ҳужумчимизга мамлакатнинг энг қудратли клубларидан таклифлар тушмоқда.

Трабзонспор курашга қўшилди

Аввалроқ "Фенербаҳче" клуби Шомуродовни ёзги трансфер ойнасидаги асосий нишони сифатида белгилагани ва уни сотиб олиш учун ҳаракат бошлагани ҳақида хабар берилган эди. Эндиликда Туркиянинг яна бир гранди – "Трабзонспор" ҳам ҳамюртимиз учун курашга фаол киришди.

Туркиянинг нуфузли спорт манбалари, хусусан, "Ajansspor" ва "Sabah" нашрларининг хабар беришича, "Трабзонспор" раҳбарияти ҳужумчининг трансфери бўйича "Истанбул Башакшеҳир" клуби билан дастлабки музокараларни бошлаб юборган.

Тўпурарлар пойгаси ва трансфер баҳоси

Шомуродов ўтган мавсумда Италиянинг "Рома" клубидан келиб, "Истанбул Башакшеҳир" сафида ҳақиқий юлдузга айланди ва трансфер бозоридаги нархини сезиларли даражада оширди:

  • Муваффақиятли мавсум: Чемпионат давомида 22 та гол урган Элдор Шомуродов "Трабзонспор" форварди Пол Онуачу билан биргаликда турнир тўпурарига айланди ва "Олтин бутса" билан тақдирланди.

  • Нархнинг кўтарилиши: Ёз бошида Истанбул клуби Шомуродов трансферидан 10 миллион евро ишлаб олишга рози бўлган эди. Бироқ охирги маълумотларга кўра, "Башакшеҳир" ўз етакчисини қўйиб юбориш учун камида 15 миллион евро талаб қилмоқда.

Даъвогар клубларнинг еврокубоклардаги мақоми

Жаҳон чемпионатидан қайтгач, Элдор Шомуродов фаолиятини қайси клубда давом эттириши бўйича муҳим қарор қабул қилиши керак бўлади. Уни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган жамоаларнинг келаси мавсумдаги еврокубок йўлланмалари қуйидагича кўринишга эга:

Клуб номи

Чемпионатдаги ўрни

Келаси мавсумдаги еврокубок мақоми

Фенербаҳче

2-ўрин (Вице-чемпион)

УЕФА Чемпионлар лигаси

Трабзонспор

3-ўрин (Кубок соҳиби)

УЕФА Европа лигаси

Истанбул Башакшеҳир

5-ўрин

УЕФА Конференциялар лигаси

Олдинда Шомуродовни нафақат янги клуб, балки Европада янада юқори нуфузга эга бўлган мусобақаларда қатнашиш имконияти ҳам кутмоқда. Ҳозирда бор эътиборини миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026даги тарихий иштирокига қаратган сардоримизга бўлажак ўйинларда ва трансфер ойнасида омад тилаймиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиБугун, 11:16Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиЮрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиБугун, 10:53Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Бугун, 10:42Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 10:35Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиКюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиБугун, 10:29UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариUFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди