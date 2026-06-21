Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошланди
АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Элдор Шомуродовнинг клубдаги фаолиятида жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Туркиядаги дебют мавсумини юқори даражада ўтказган 30 ёшли ҳужумчимизга мамлакатнинг энг қудратли клубларидан таклифлар тушмоқда.
Трабзонспор курашга қўшилди
Аввалроқ "Фенербаҳче" клуби Шомуродовни ёзги трансфер ойнасидаги асосий нишони сифатида белгилагани ва уни сотиб олиш учун ҳаракат бошлагани ҳақида хабар берилган эди. Эндиликда Туркиянинг яна бир гранди – "Трабзонспор" ҳам ҳамюртимиз учун курашга фаол киришди.
Туркиянинг нуфузли спорт манбалари, хусусан, "Ajansspor" ва "Sabah" нашрларининг хабар беришича, "Трабзонспор" раҳбарияти ҳужумчининг трансфери бўйича "Истанбул Башакшеҳир" клуби билан дастлабки музокараларни бошлаб юборган.
Тўпурарлар пойгаси ва трансфер баҳоси
Шомуродов ўтган мавсумда Италиянинг "Рома" клубидан келиб, "Истанбул Башакшеҳир" сафида ҳақиқий юлдузга айланди ва трансфер бозоридаги нархини сезиларли даражада оширди:
Муваффақиятли мавсум: Чемпионат давомида 22 та гол урган Элдор Шомуродов "Трабзонспор" форварди Пол Онуачу билан биргаликда турнир тўпурарига айланди ва "Олтин бутса" билан тақдирланди.
Нархнинг кўтарилиши: Ёз бошида Истанбул клуби Шомуродов трансферидан 10 миллион евро ишлаб олишга рози бўлган эди. Бироқ охирги маълумотларга кўра, "Башакшеҳир" ўз етакчисини қўйиб юбориш учун камида 15 миллион евро талаб қилмоқда.
Даъвогар клубларнинг еврокубоклардаги мақоми
Жаҳон чемпионатидан қайтгач, Элдор Шомуродов фаолиятини қайси клубда давом эттириши бўйича муҳим қарор қабул қилиши керак бўлади. Уни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган жамоаларнинг келаси мавсумдаги еврокубок йўлланмалари қуйидагича кўринишга эга:
Клуб номи
Чемпионатдаги ўрни
Келаси мавсумдаги еврокубок мақоми
Фенербаҳче
2-ўрин (Вице-чемпион)
УЕФА Чемпионлар лигаси
Трабзонспор
3-ўрин (Кубок соҳиби)
УЕФА Европа лигаси
Истанбул Башакшеҳир
5-ўрин
УЕФА Конференциялар лигаси
Олдинда Шомуродовни нафақат янги клуб, балки Европада янада юқори нуфузга эга бўлган мусобақаларда қатнашиш имконияти ҳам кутмоқда. Ҳозирда бор эътиборини миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026даги тарихий иштирокига қаратган сардоримизга бўлажак ўйинларда ва трансфер ойнасида омад тилаймиз.
…