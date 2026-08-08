Моторола Мото Пад 70 тақдим этилди: ҳамёнбоп ва катта планшет

·49·Техно
Моторола Мото Пад 70 тақдим этилди: ҳамёнбоп ва катта планшет
Қисқача

Моторола Мото Пад 70 планшети Ҳиндистон бозорида 360 АҚШ доллари нархда расман тақдим этилди. Қурилма 12 дюймли ИПС экран, 1600p пикселлар кенгайтмаси, 90 Hz частота, 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Планшет 530 грамм оғирликка эга бўлиб, қалинлиги версиясига қараб 6,3 миллиметрдан 6,5 миллиметргача, шунингдек, тўпламда стилус ҳам мавжуд.

Моторола компанияси замонавий технологиялар бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган янги қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, кенг экран ва ҳамёнбоп нархни ўзида мужассам этган Моторола Мото Пад 70 планшеси расман тақдим этилди. Мазкур гаджет техника бозорида кузатилаётган мураккаб давр ва иқтисодий тежамкорлик шароитида фойдаланувчиларга қандай имкониятлар тақдим этиши билан жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда янги қурилманинг нархи Ҳиндистон бозори учун 360 АҚШ доллари этиб белгиланган. Бироқ, Моторола вакиллари бу планшетнинг халқаро бозорларга, жумладан, глобал майдонга чиқарилиши ҳақида ҳозирча аниқ маълумот беришмаган. Шунга қарамай, мазкур нарх сегментида ушбу қурилма ўзининг техник имкониятлари билан харидорлар эътиборини қозонишга даъвогарлик қилмоқда.

Техник имкониятлар ва асосий хусусиятлар

Янги планшетнинг энг асосий устун жиҳатларидан бири бу унинг йирик дисплейидир. Қурилма 12 дюймли ИПС экран билан жиҳозланган бўлиб, у 1600p пикселлар кенгайтмасини ҳамда 90 Hz частотани қўллаб-қувватлайди. Бу эса мультимедиа контентини кўриш ва кундалик вазифаларни бажаришда қулайлик яратади.

Қурилманинг ишлаш тезлиги ва хотира имкониятларига келсак, ixbt.com хабарига кўра, қурилма 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира билан таъминланган. Бу бугунги кун талаблари учун етарли ҳажм ҳисобланади. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда хотирани қўшимча равишда кенгайтириш имкониятига ҳам эга.

Дизайн ва тежамкорлик қадамлари

Моторола Мото Пад 70 юпқа ва эстетик жиҳатдан жозибали металл корпусга эга бўлиб, унинг қалинлиги версиясига қараб 6,3 миллиметрдан 6,5 миллиметргача ташкил этади. Қурилманинг умумий оғирлиги эса 530 граммни ташкил қилади. Қизиғи шундаки, тўпламнинг ўзидаёқ махсус стилус тақдим этилиши харидорлар учун ёқимли акция бўлиши табиий.

Бироқ, ҳамёнбоп нархни сақлаб қолиш мақсадида айрим жиҳатларда тежамкорлик қилинганини ҳам таъкидлаш жоиз. Хусусан:

  • Қурилма юраги сифатида унча янги бўлмаган Dimensity 6400 процессори танланган;
  • Асосий камеранинг пикселлар сиғими 13 мегапиксел билан чекланган;
  • Намлик ва чангдан ҳимоя даражаси IP52 даражасида қолган.
Салбий томонлари билан бир қаторда, қурилма қувват манбаи борасида ҳам мақтанарли кўрсаткичларга эга. Мото Пад 70 10 200 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор ва 45 ватт қувватга эга тезкор зарядлаш технологияси билан жиҳозланган. Бундан ташқари, яхшиланган овоз узатиш учун тўртта динамик ва иккита микрофон ўрнатилгани мультимедиа имкониятларини янада оширади.

МоторолаПланшетТехнологияГаджетларAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди