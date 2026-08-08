Моторола Мото Пад 70 тақдим этилди: ҳамёнбоп ва катта планшет
Моторола Мото Пад 70 планшети Ҳиндистон бозорида 360 АҚШ доллари нархда расман тақдим этилди. Қурилма 12 дюймли ИПС экран, 1600p пикселлар кенгайтмаси, 90 Hz частота, 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Планшет 530 грамм оғирликка эга бўлиб, қалинлиги версиясига қараб 6,3 миллиметрдан 6,5 миллиметргача, шунингдек, тўпламда стилус ҳам мавжуд.
Моторола компанияси замонавий технологиялар бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган янги қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, кенг экран ва ҳамёнбоп нархни ўзида мужассам этган Моторола Мото Пад 70 планшеси расман тақдим этилди. Мазкур гаджет техника бозорида кузатилаётган мураккаб давр ва иқтисодий тежамкорлик шароитида фойдаланувчиларга қандай имкониятлар тақдим этиши билан жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда янги қурилманинг нархи Ҳиндистон бозори учун 360 АҚШ доллари этиб белгиланган. Бироқ, Моторола вакиллари бу планшетнинг халқаро бозорларга, жумладан, глобал майдонга чиқарилиши ҳақида ҳозирча аниқ маълумот беришмаган. Шунга қарамай, мазкур нарх сегментида ушбу қурилма ўзининг техник имкониятлари билан харидорлар эътиборини қозонишга даъвогарлик қилмоқда.
Техник имкониятлар ва асосий хусусиятларЯнги планшетнинг энг асосий устун жиҳатларидан бири бу унинг йирик дисплейидир. Қурилма 12 дюймли ИПС экран билан жиҳозланган бўлиб, у 1600p пикселлар кенгайтмасини ҳамда 90 Hz частотани қўллаб-қувватлайди. Бу эса мультимедиа контентини кўриш ва кундалик вазифаларни бажаришда қулайлик яратади.
Қурилманинг ишлаш тезлиги ва хотира имкониятларига келсак, ixbt.com хабарига кўра, қурилма 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира билан таъминланган. Бу бугунги кун талаблари учун етарли ҳажм ҳисобланади. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда хотирани қўшимча равишда кенгайтириш имкониятига ҳам эга.
Дизайн ва тежамкорлик қадамлариМоторола Мото Пад 70 юпқа ва эстетик жиҳатдан жозибали металл корпусга эга бўлиб, унинг қалинлиги версиясига қараб 6,3 миллиметрдан 6,5 миллиметргача ташкил этади. Қурилманинг умумий оғирлиги эса 530 граммни ташкил қилади. Қизиғи шундаки, тўпламнинг ўзидаёқ махсус стилус тақдим этилиши харидорлар учун ёқимли акция бўлиши табиий.
Бироқ, ҳамёнбоп нархни сақлаб қолиш мақсадида айрим жиҳатларда тежамкорлик қилинганини ҳам таъкидлаш жоиз. Хусусан:
- Қурилма юраги сифатида унча янги бўлмаган Dimensity 6400 процессори танланган;
- Асосий камеранинг пикселлар сиғими 13 мегапиксел билан чекланган;
- Намлик ва чангдан ҳимоя даражаси IP52 даражасида қолган.
…