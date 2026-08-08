Родри трансфери Барселона таркибини ўзгартириб юборади
Родрининг кутилаётган трансфери Барселона ярим ҳимоясидаги рақобатни кучайтириб, клуб таркибини қайта шакллантиришни тезлаштирмоқда. Бош мураббий Ханси Флик ва спорт директори Деку ёш футболчилар билан учрашиб, уларга янги мавсумдаги талаблар ва келажагини тушунтирди. Диарра, Алекс Гонзалез ва Густаво Барселона Атлетик сафига қайтади, Тони Марқуез эса бошқа клубдан янги муҳит изламоқда.
Sport нашрининг хабар беришича, Родрининг кутилмаган трансфери Барселона спорт лойиҳасига жиддий ўзгартиришлар киритишни талаб қилмоқда. Бош мураббий Ханси Флик ўз сафига юқори даражадаги футболчини қўшиб олса-да, бу келишув клуб олдига янги вазифаларни қўймоқда ва таркибни тозалаш жараёнини тезлаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб спорт директори Деку манфаатдор томонларнинг истакларини мувофиқлаштириш ва янги даромад манбаларини яратиш учун ўзининг "сеҳрли формуласи"дан фойдаланишда давом этишга мажбур бўлади. Якшанба куниёқ жамоага келиб қўшилиши кутилаётган Родри ярим ҳимоядаги рақобатни кескин оширади.
Таркибни тозалаш ва ёшлар тақдириҲозирги кунда Spotify Камп Ноу майдонларида бошланган дастлабки машғулотлар чоғида Деку ва Флик ёш футболчилар билан бир қатор учрашувлар ўтказишди. Ушбу учрашувларда ҳар бир ўйинчи учун янги мавсумдаги талаблар ва уларнинг келажаги очиқ-ойдин тушунтирилди.
Айрим ёш иқтидорлар ўз тақдирини аллақачон билиб олишди. Хусусан, Диарра, Алекс Гонзалез ва Густаво каби футболчилар зудлик билан Барселона Атлетик сафига қайтадиган бўлишди. Уларнинг асосий жамоадаги ўрни ҳозирча чекланган.
Янги жамоа излаётган футболчиларБошқа бир ярим ҳимоячи Тони Марқуез эса фаолиятини давом эттириш учун бошқа клуб топиш вақти келганини англаб етди. Унинг ривожланиши учун барқарор ўйин амалиёти зарур, Барселона ярим ҳимоясида эса дақиқалар учун кураш ўта шафқатсиз кечмоқда.
Шу сабабли, Марқуез учун Spotify Камп Ноудан ташқарида янги муҳит излаш энг тўғри қарор бўлиб кўринмоқда. Клуб раҳбарияти ҳам шартномаларни якунлашда футболчининг келажагини инобатга олмоқда.
Келгуси кунларда жамоада кутилганидан ҳам кўпроқ ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Трансфер ойнаси ёпилгунга қадар баъзи футболчилар ижарага берилса, бошқалари билан доимий равишда хайрлашиш назарда тутилган.
…