Родри трансфери Барселона таркибини ўзгартириб юборади

·83·Спорт
Родри трансфери Барселона таркибини ўзгартириб юборади
Қисқача

Родрининг кутилаётган трансфери Барселона ярим ҳимоясидаги рақобатни кучайтириб, клуб таркибини қайта шакллантиришни тезлаштирмоқда. Бош мураббий Ханси Флик ва спорт директори Деку ёш футболчилар билан учрашиб, уларга янги мавсумдаги талаблар ва келажагини тушунтирди. Диарра, Алекс Гонзалез ва Густаво Барселона Атлетик сафига қайтади, Тони Марқуез эса бошқа клубдан янги муҳит изламоқда.

Sport нашрининг хабар беришича, Родрининг кутилмаган трансфери Барселона спорт лойиҳасига жиддий ўзгартиришлар киритишни талаб қилмоқда. Бош мураббий Ханси Флик ўз сафига юқори даражадаги футболчини қўшиб олса-да, бу келишув клуб олдига янги вазифаларни қўймоқда ва таркибни тозалаш жараёнини тезлаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб спорт директори Деку манфаатдор томонларнинг истакларини мувофиқлаштириш ва янги даромад манбаларини яратиш учун ўзининг "сеҳрли формуласи"дан фойдаланишда давом этишга мажбур бўлади. Якшанба куниёқ жамоага келиб қўшилиши кутилаётган Родри ярим ҳимоядаги рақобатни кескин оширади.

Таркибни тозалаш ва ёшлар тақдири

Ҳозирги кунда Spotify Камп Ноу майдонларида бошланган дастлабки машғулотлар чоғида Деку ва Флик ёш футболчилар билан бир қатор учрашувлар ўтказишди. Ушбу учрашувларда ҳар бир ўйинчи учун янги мавсумдаги талаблар ва уларнинг келажаги очиқ-ойдин тушунтирилди.

Айрим ёш иқтидорлар ўз тақдирини аллақачон билиб олишди. Хусусан, Диарра, Алекс Гонзалез ва Густаво каби футболчилар зудлик билан Барселона Атлетик сафига қайтадиган бўлишди. Уларнинг асосий жамоадаги ўрни ҳозирча чекланган.

Янги жамоа излаётган футболчилар

Бошқа бир ярим ҳимоячи Тони Марқуез эса фаолиятини давом эттириш учун бошқа клуб топиш вақти келганини англаб етди. Унинг ривожланиши учун барқарор ўйин амалиёти зарур, Барселона ярим ҳимоясида эса дақиқалар учун кураш ўта шафқатсиз кечмоқда.

Шу сабабли, Марқуез учун Spotify Камп Ноудан ташқарида янги муҳит излаш энг тўғри қарор бўлиб кўринмоқда. Клуб раҳбарияти ҳам шартномаларни якунлашда футболчининг келажагини инобатга олмоқда.

Келгуси кунларда жамоада кутилганидан ҳам кўпроқ ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Трансфер ойнаси ёпилгунга қадар баъзи футболчилар ижарага берилса, бошқалари билан доимий равишда хайрлашиш назарда тутилган.

БарселонаРодриДекуХанси ФликТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)