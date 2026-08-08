Тиаго Алмада Атлетико Мадридни тарк этиб, Ривер Плате сафига қўшилди

·75·Спорт
Тиаго Алмада Атлетико Мадридни тарк этиб, Ривер Плате сафига қўшилди
Қисқача

Тиаго Алмада Атлетико Мадрид клубини тарк этиб, фаолиятини Буенос-Айреснинг Ривер Плате жамоасида давом эттирадиган бўлди. Мадрид клуби ва Аргентина жамоаси футболчининг трансфери бўйича расмий келишувга эришганини эълон қилди, молиявий тафсилотлар эса очиқланмади. Тиаго Алмада Атлетикодаги ягона мавсумида турли мусобақаларда 40 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Тиаго Алмада фаолиятини ўз ватанида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, Мадриднинг Атлетико клуби ҳамда Буенос-Аюрнинг Ривер Плате жамоаси футболчининг трансфери борасида расмий келишувга эришганини эълон қилди. Ушбу қарор аргентиналик футболчининг Европадаги сўнгги фаолият босқичига якун ясаб, уни ўз уйига қайтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Тиаго Алмада Мадрид клуби сафига ўтган йилнинг ёзида келиб қўшилган эди. Бироқ пойтахт жамоасидаги илк ва ягона мавсуми у кутгандек узоқ давом этмади. Испания чемпионатидаги қисқа вақт мобайнида футболчи жамоанинг асосий таркибидан жой олишга ҳаракат қилди ва турли мусобақаларда жами 40 та учрашувда майдонга тушди.

Европадаги ягона мавсум якунлари

Қайд этилишича, Атлетико сафида ўтказган биргина мавсумида Тиаго Алмада ўз ҳисобига 4 та гол ва 2 та голли узатма ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Гарчи унинг ҳаракатлари мураббийлар штаби эътиборидан четда қолмаган бўлса-да, томонлар футболчининг фаолиятини Аргентина чемпионатида давом эттириши мақсадга мувофиқ деб топди.

Трансфер шартларининг молиявий тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, келишув расман тасдиқланди. Ривер Плате клуби ўз навбатида иқтидорли футболчининг жамоага қайтишини катта хурсандчилик билан кутиб олди ва уни таркибдаги муҳим ўйинчилардан бирига айлантиришни режалаштирмоқда.

Клубнинг расмий муносабати

Мадридликлар клуби ўзининг расмий веб-сайтида футболчига миннатдорчилик билдириб, баёнот эълон қилди. Унда шундай дейилади: “Атлетико Мадрид клуби Тиаго Алмадага профессионал фаолияти ва шахсий ҳаётида улкан муваффақиятлар тилайди”.

Ушбу трансфер аргентиналик футболчи учун янги саҳифа очади. У ўз ватанига қайтиб, Ривер Плате сафида юқори савиядаги ўйинларини давом эттириш ва халқаро майдонлардаги тажрибасини жамоа манфаатларига йўналтириш имкониятига эга бўлди.

Тиаго АлмадаАтлетико МадридРивер ПлатеТрансферАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)