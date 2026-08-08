Тиаго Алмада Атлетико Мадридни тарк этиб, Ривер Плате сафига қўшилди
Тиаго Алмада Атлетико Мадрид клубини тарк этиб, фаолиятини Буенос-Айреснинг Ривер Плате жамоасида давом эттирадиган бўлди. Мадрид клуби ва Аргентина жамоаси футболчининг трансфери бўйича расмий келишувга эришганини эълон қилди, молиявий тафсилотлар эса очиқланмади. Тиаго Алмада Атлетикодаги ягона мавсумида турли мусобақаларда 40 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Тиаго Алмада фаолиятини ўз ватанида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, Мадриднинг Атлетико клуби ҳамда Буенос-Аюрнинг Ривер Плате жамоаси футболчининг трансфери борасида расмий келишувга эришганини эълон қилди. Ушбу қарор аргентиналик футболчининг Европадаги сўнгги фаолият босқичига якун ясаб, уни ўз уйига қайтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Тиаго Алмада Мадрид клуби сафига ўтган йилнинг ёзида келиб қўшилган эди. Бироқ пойтахт жамоасидаги илк ва ягона мавсуми у кутгандек узоқ давом этмади. Испания чемпионатидаги қисқа вақт мобайнида футболчи жамоанинг асосий таркибидан жой олишга ҳаракат қилди ва турли мусобақаларда жами 40 та учрашувда майдонга тушди.
Европадаги ягона мавсум якунлариҚайд этилишича, Атлетико сафида ўтказган биргина мавсумида Тиаго Алмада ўз ҳисобига 4 та гол ва 2 та голли узатма ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Гарчи унинг ҳаракатлари мураббийлар штаби эътиборидан четда қолмаган бўлса-да, томонлар футболчининг фаолиятини Аргентина чемпионатида давом эттириши мақсадга мувофиқ деб топди.
Трансфер шартларининг молиявий тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, келишув расман тасдиқланди. Ривер Плате клуби ўз навбатида иқтидорли футболчининг жамоага қайтишини катта хурсандчилик билан кутиб олди ва уни таркибдаги муҳим ўйинчилардан бирига айлантиришни режалаштирмоқда.
Клубнинг расмий муносабатиМадридликлар клуби ўзининг расмий веб-сайтида футболчига миннатдорчилик билдириб, баёнот эълон қилди. Унда шундай дейилади: “Атлетико Мадрид клуби Тиаго Алмадага профессионал фаолияти ва шахсий ҳаётида улкан муваффақиятлар тилайди”.
Ушбу трансфер аргентиналик футболчи учун янги саҳифа очади. У ўз ватанига қайтиб, Ривер Плате сафида юқори савиядаги ўйинларини давом эттириш ва халқаро майдонлардаги тажрибасини жамоа манфаатларига йўналтириш имкониятига эга бўлди.
…