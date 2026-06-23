ЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришди

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи туридан ўрин олган Иордания ва Жазоир терма жамоалари ўртасидаги учрашув номинал меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.

Баҳс Иордания учун муваффақиятли бошланди. Жамоа футболчиси Ал-Раштан рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди. Шундан сўнг иорданияликлар қўлга киритилган устунликни сақлаб қолишга ҳаракат қилди.

Бироқ иккинчи бўлимда Жазоир ўйин суръатини ошириб, рақиб дарвозасига босимни кучайтирди. Африка вакилларининг ҳаракатлари 69-дақиқада ўз самарасини берди. Бенбуали гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.

Учрашувнинг 82-дақиқасида эса Гаури ҳал қилувчи гол муаллифига айланди. Шу тариқа, биринчи бўлиб тўп ўтказиб юборган Жазоир вазиятни ўз фойдасига буриб, муҳим уч очкони қўлга киритди.

Иордания футболчилари баҳс давомида жиддий қаршилик кўрсатган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда натижани ўзгартиришга муваффақ бўла олмади.

ЖЧ-2026. J гуруҳи. 2-тур
23 июн. Санта Клара. «Levi's Stadium»
Иордания — Жазоир 1:2
Голлар: Ар Рашдан 36 — Бенбуали 69, Гоури 82.

Иордания — Абу Лайла, Ҳаддод, Нассиб, Алараб, Абудаҳаб, Абу Таҳа, Ар Рашдан, Ар Равабдеҳ, Алмарди, Олван, Ат Тамари.
Жазоир — Зидан, Белгали, Аит-Нури, Бенсебаини, Маҳди, Зиррукий, Будаий, Маза, Маҳрез, Чаиби, Гуири.

Гуруҳ босқичининг учинчи турида Жазоир Австрия терма жамоасига қарши майдонга тушади. Иордания эса жаҳон чемпионатининг асосий фаворитларидан бири Аргентинага қарши куч синашади.

Ҳар икки жамоа учун ҳам сўнгги тур баҳслари кейинги босқичга чиқиш имкониятлари нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:20Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйинда яна бир бор порладиКилиан Мбаппе Ироққа қарши ўйинда яна бир бор порладиБугун, 11:13 Элдор Шомуродов: Португалияга қарши босимсиз ва ишонч билан ўйнаймиз Элдор Шомуродов: Португалияга қарши босимсиз ва ишонч билан ўйнаймизБугун, 11:02ЖЧ-2026. Аргентина – Австрия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Аргентина – Австрия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 10:57Фабио Каннаваро: "Португалиядан қўрқмаймиз, охиригача курашамиз!"Фабио Каннаваро: "Португалиядан қўрқмаймиз, охиригача курашамиз!"Бугун, 10:24«Жар»да Роналду билан суратга тушган болалар бугун унга қарши ўйнаши мумкин«Жар»да Роналду билан суратга тушган болалар бугун унга қарши ўйнаши мумкинБугун, 10:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди