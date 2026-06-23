ЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришди
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи туридан ўрин олган Иордания ва Жазоир терма жамоалари ўртасидаги учрашув номинал меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Баҳс Иордания учун муваффақиятли бошланди. Жамоа футболчиси Ал-Раштан рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди. Шундан сўнг иорданияликлар қўлга киритилган устунликни сақлаб қолишга ҳаракат қилди.
Бироқ иккинчи бўлимда Жазоир ўйин суръатини ошириб, рақиб дарвозасига босимни кучайтирди. Африка вакилларининг ҳаракатлари 69-дақиқада ўз самарасини берди. Бенбуали гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.
Учрашувнинг 82-дақиқасида эса Гаури ҳал қилувчи гол муаллифига айланди. Шу тариқа, биринчи бўлиб тўп ўтказиб юборган Жазоир вазиятни ўз фойдасига буриб, муҳим уч очкони қўлга киритди.
Иордания футболчилари баҳс давомида жиддий қаршилик кўрсатган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда натижани ўзгартиришга муваффақ бўла олмади.
ЖЧ-2026. J гуруҳи. 2-тур
23 июн. Санта Клара. «Levi's Stadium»
Иордания — Жазоир 1:2
Голлар: Ар Рашдан 36 — Бенбуали 69, Гоури 82.
Иордания — Абу Лайла, Ҳаддод, Нассиб, Алараб, Абудаҳаб, Абу Таҳа, Ар Рашдан, Ар Равабдеҳ, Алмарди, Олван, Ат Тамари.
Жазоир — Зидан, Белгали, Аит-Нури, Бенсебаини, Маҳди, Зиррукий, Будаий, Маза, Маҳрез, Чаиби, Гуири.
Гуруҳ босқичининг учинчи турида Жазоир Австрия терма жамоасига қарши майдонга тушади. Иордания эса жаҳон чемпионатининг асосий фаворитларидан бири Аргентинага қарши куч синашади.
Ҳар икки жамоа учун ҳам сўнгги тур баҳслари кейинги босқичга чиқиш имкониятлари нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.
…