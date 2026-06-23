Серхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушади
Аргентина терма жамоаси ва Манчестер Сити афсонаси Серхио Агуеро ўз ҳамюрти Жулиан Алвареснинг Барселона сафига ўтиши борасидаги миш-мишларга муносабат билдирди. Собиқ ҳужумчининг фикрича, ҳозирда Атлетико Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган Алварес Каталония клуби учун энг муносиб номзод ҳисобланади. Ушбу трансфер амалга ошса, Барселона ҳужум чизиғида кўп қиррали ва универсал футболчига эга бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги кунларда Жулиан Алвареснинг Метрополитано стадионини тарк этиш истаги ҳақидаги хабарлар спорт нашрлари марказида турибди. Футболчининг ўзи ҳам очиқчасига трансфер сўрагани ва унинг асосий мақсади айнан Барселона экани айтилмоқда. Агуеро Жижантес стриминг платформасига берган интервюсида Алвареснинг маҳорати Ханси Флик жамоасини янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирди.
Универсал ҳужумчи ва тактик устунликАгуеро Жулиан Алвареснинг майдондаги кўп қирралилигини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, 26 ёшли ҳужумчи нафақат марказда, балки қанотларда ва ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида ҳам бирдек самарали ўйин кўрсата олади. Бу эса жароҳатлар кўп кузатиладиган мавсум давомида Барселона учун катта устунлик бериши тайин.
“Жулиан кўплаб клубларда ўйнаб кета олади, лекин унинг ўйин услуби айнан Барселона учун яратилган. У юқори савиядаги ижрочи – майдоннинг исталган нуқтасида хавф туғдира оладиган универсал ҳужумчи. Бундай футболчига эга бўлиш ҳар қандай мураббий учун катта бахт”, — дея таъкидлади Серхио Агуеро.
Алварес 2024-йилда Манчестер Сити таркибидан Атлетико Мадридга кўчиб ўтган эди. Бироқ Мадрид клубидаги фаолияти кутилганидек кечмади ва у янги чақириқларга тайёрлигини маълум қилди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи аллақачон клуб раҳбарияти билан учрашган ва томонлар трансфер энг мақбул йўл эканлиги борасида келишиб олишган.
Самимий танлов ва келажак режалариАгуеро футболчининг ўз ниятини очиқ эълон қилганини ҳам қўллаб-қувватлади. Унинг фикрича, Алварес ўз орзусини амалга ошириш ва фаолиятида ўсишга эришиш учун ҳалол йўлни танлади. Футболчининг ўзи ҳам ОАВга берган интервюсида: “Ҳамма учун энг яхши ечим — трансфер. Мен ўз орзуларимни рўёбга чиқармоқчиман”, — деб айтиб ўтган.
Ҳозирда Барселона лагерида оптимизм юқори даражада. Агар молиявий масалалар ижобий ҳал этилса, Алварес яқин вақт ичида кўк-аноррангли либосни кийиши мумкин. Бу трансфер нафақат клубнинг ҳужум салоҳиятини оширади, балки Роберт Левандовски каби тажрибали ҳужумчилар билан рақобатни ҳам кучайтиради.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли бўлиши аниқ, боиси Барселона мамлакатимизда энг кўп мухлисга эга клублардан бири ҳисобланади. Алварес каби ёш ва иқтидорли юлдузнинг келиши каталонияликларнинг нафақат Испания чемпионати, балки Чемпионлар лигасидаги имкониятларини ҳам сезиларли даражада яхшилаши мумкин.
…