Серхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушади

·76·Спорт
Серхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушади

Аргентина терма жамоаси ва Манчестер Сити афсонаси Серхио Агуеро ўз ҳамюрти Жулиан Алвареснинг Барселона сафига ўтиши борасидаги миш-мишларга муносабат билдирди. Собиқ ҳужумчининг фикрича, ҳозирда Атлетико Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган Алварес Каталония клуби учун энг муносиб номзод ҳисобланади. Ушбу трансфер амалга ошса, Барселона ҳужум чизиғида кўп қиррали ва универсал футболчига эга бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги кунларда Жулиан Алвареснинг Метрополитано стадионини тарк этиш истаги ҳақидаги хабарлар спорт нашрлари марказида турибди. Футболчининг ўзи ҳам очиқчасига трансфер сўрагани ва унинг асосий мақсади айнан Барселона экани айтилмоқда. Агуеро Жижантес стриминг платформасига берган интервюсида Алвареснинг маҳорати Ханси Флик жамоасини янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирди.

Универсал ҳужумчи ва тактик устунлик

Агуеро Жулиан Алвареснинг майдондаги кўп қирралилигини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, 26 ёшли ҳужумчи нафақат марказда, балки қанотларда ва ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида ҳам бирдек самарали ўйин кўрсата олади. Бу эса жароҳатлар кўп кузатиладиган мавсум давомида Барселона учун катта устунлик бериши тайин.

“Жулиан кўплаб клубларда ўйнаб кета олади, лекин унинг ўйин услуби айнан Барселона учун яратилган. У юқори савиядаги ижрочи – майдоннинг исталган нуқтасида хавф туғдира оладиган универсал ҳужумчи. Бундай футболчига эга бўлиш ҳар қандай мураббий учун катта бахт”, — дея таъкидлади Серхио Агуеро.

Алварес 2024-йилда Манчестер Сити таркибидан Атлетико Мадридга кўчиб ўтган эди. Бироқ Мадрид клубидаги фаолияти кутилганидек кечмади ва у янги чақириқларга тайёрлигини маълум қилди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи аллақачон клуб раҳбарияти билан учрашган ва томонлар трансфер энг мақбул йўл эканлиги борасида келишиб олишган.

Самимий танлов ва келажак режалари

Агуеро футболчининг ўз ниятини очиқ эълон қилганини ҳам қўллаб-қувватлади. Унинг фикрича, Алварес ўз орзусини амалга ошириш ва фаолиятида ўсишга эришиш учун ҳалол йўлни танлади. Футболчининг ўзи ҳам ОАВга берган интервюсида: “Ҳамма учун энг яхши ечим — трансфер. Мен ўз орзуларимни рўёбга чиқармоқчиман”, — деб айтиб ўтган.

Ҳозирда Барселона лагерида оптимизм юқори даражада. Агар молиявий масалалар ижобий ҳал этилса, Алварес яқин вақт ичида кўк-аноррангли либосни кийиши мумкин. Бу трансфер нафақат клубнинг ҳужум салоҳиятини оширади, балки Роберт Левандовски каби тажрибали ҳужумчилар билан рақобатни ҳам кучайтиради.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли бўлиши аниқ, боиси Барселона мамлакатимизда энг кўп мухлисга эга клублардан бири ҳисобланади. Алварес каби ёш ва иқтидорли юлдузнинг келиши каталонияликларнинг нафақат Испания чемпионати, балки Чемпионлар лигасидаги имкониятларини ҳам сезиларли даражада яхшилаши мумкин.

БарселонаАтлетико МадридСерхио АгуероЖулиан АлваресФутбол Трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингБугун, 22:30Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаОтабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаБугун, 22:26Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Бугун, 22:19Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Бугун, 22:03Тоттенхем Мадриднинг Реал клуби билан ёш иқтидор трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Мадриднинг Реал клуби билан ёш иқтидор трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 21:56Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Бугун, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...