Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддият

·37·Спорт
Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддият
Қисқача

Жованни Малаго бир вақтнинг ўзида Паоло Малдинининг кескин интервюси ва Диана Бианчедининг Италия терма жамоаси делегацияси раҳбари этиб тайинланиши атрофидаги можарога дуч келди. Паоло Малдини «Малаго келишувга амал қилмади» деган фикрни билдирганидан сўнг, томонлар ўртасида режалаштирилган учрашув бўлмаслиги мумкин.

Италия футбол федерацияси (ФИГК) раҳбари Жованни Малаго якшанба кунини ўта оғир ва зиддиятли вазиятда ўтказди. Корриере делла Сера нашри хабар қилишича, ташкилот раҳбари бир вақтнинг ўзида Паоло Малдинининг кескин интервюси ҳамда миллий терма жамоа атрофидаги кадрлар тайинлови туфайли юзага келган янги мўжара билан юзма-юз келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳафта охири бошланишиёқ Малаго Италия футболи афсонаси Паоло Малдинининг Корриере делла Сера нашрига берган интервюсини ўқиб чиқди. Ушбу суҳбатдаги айрим жумлалар федерация раҳбарида чуқур афсус ва хафагарчилик уйғотган.

Малдинининг эътирози ва кутилмаган баёнот

Паоло Малдини ўз интервюсида Жованни Малагога нисбатан «Малаго келишувга амал қилмади» деган жиддий фикрни билдирган. Ушбу сўзлар федерация раҳбарини қаттиқ ажаблантирган, чунки у илгарироқ Ла Gazzetta делло Sport нашрига баёнот бериб, татиллардан кейин Малдини билан шахсан учрашиш ниятида эканини маълум қилганди.

Нашрнинг ёзишича, Малдинининг бу баёнотидан кейин томонлар ўртасидаги эҳтимолий мулоқот умуман бўлиб ўтмаслиги мумкин. Ушбу интервю Малагонинг мулоқотга унчалик мойил бўлмаган шахслардан ўзини узоқроқ тутишга қарор қилгани нақадар тўғри бўлганига бўлган эътиқодини янада мустаҳкамлаган кўринади.

Диана Бианчеди тайинлови атрофидаги можаро

Кун давомидаги иккинчи асосий муаммо Диана Бианчедининг Италия терма жамоаси делегацияси раҳбари этиб тайинланиши билан боғлиқ бўлди. Корриере делла Сера маълумотига кўра, КОНИ президенти Буонфиглиога фақат шанба куни кечқури соат 21:00 да қўнғироқ қилинган, Бианчедининг ўзи эса расмий эълондан сўнг якшанба куни тонгда хабардор қилинган.

Малаго бу қарорни мутлақо якка ўзи қабул қилган ва ҳатто Мансини ҳамда Клаудио Раниери билан ҳам маслаҳатлашмагани аниқланган. Мазкур кутилмаган қадам федерациянинг барча таркибий қисмларини ҳайратда қолдирганига қарамай, ФИГК раҳбари ҳозирча ҳеч қандай муаммо йўқлигига қатъий ишонмоқда.

Гиованни МалагоПаоло МалдиниФИГКДиана БианчедиИталия терма жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)