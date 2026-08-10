Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддият
Жованни Малаго бир вақтнинг ўзида Паоло Малдинининг кескин интервюси ва Диана Бианчедининг Италия терма жамоаси делегацияси раҳбари этиб тайинланиши атрофидаги можарога дуч келди. Паоло Малдини «Малаго келишувга амал қилмади» деган фикрни билдирганидан сўнг, томонлар ўртасида режалаштирилган учрашув бўлмаслиги мумкин.
Италия футбол федерацияси (ФИГК) раҳбари Жованни Малаго якшанба кунини ўта оғир ва зиддиятли вазиятда ўтказди. Корриере делла Сера нашри хабар қилишича, ташкилот раҳбари бир вақтнинг ўзида Паоло Малдинининг кескин интервюси ҳамда миллий терма жамоа атрофидаги кадрлар тайинлови туфайли юзага келган янги мўжара билан юзма-юз келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳафта охири бошланишиёқ Малаго Италия футболи афсонаси Паоло Малдинининг Корриере делла Сера нашрига берган интервюсини ўқиб чиқди. Ушбу суҳбатдаги айрим жумлалар федерация раҳбарида чуқур афсус ва хафагарчилик уйғотган.
Малдинининг эътирози ва кутилмаган баёнотПаоло Малдини ўз интервюсида Жованни Малагога нисбатан «Малаго келишувга амал қилмади» деган жиддий фикрни билдирган. Ушбу сўзлар федерация раҳбарини қаттиқ ажаблантирган, чунки у илгарироқ Ла Gazzetta делло Sport нашрига баёнот бериб, татиллардан кейин Малдини билан шахсан учрашиш ниятида эканини маълум қилганди.
Нашрнинг ёзишича, Малдинининг бу баёнотидан кейин томонлар ўртасидаги эҳтимолий мулоқот умуман бўлиб ўтмаслиги мумкин. Ушбу интервю Малагонинг мулоқотга унчалик мойил бўлмаган шахслардан ўзини узоқроқ тутишга қарор қилгани нақадар тўғри бўлганига бўлган эътиқодини янада мустаҳкамлаган кўринади.
Диана Бианчеди тайинлови атрофидаги можароКун давомидаги иккинчи асосий муаммо Диана Бианчедининг Италия терма жамоаси делегацияси раҳбари этиб тайинланиши билан боғлиқ бўлди. Корриере делла Сера маълумотига кўра, КОНИ президенти Буонфиглиога фақат шанба куни кечқури соат 21:00 да қўнғироқ қилинган, Бианчедининг ўзи эса расмий эълондан сўнг якшанба куни тонгда хабардор қилинган.
Малаго бу қарорни мутлақо якка ўзи қабул қилган ва ҳатто Мансини ҳамда Клаудио Раниери билан ҳам маслаҳатлашмагани аниқланган. Мазкур кутилмаган қадам федерациянинг барча таркибий қисмларини ҳайратда қолдирганига қарамай, ФИГК раҳбари ҳозирча ҳеч қандай муаммо йўқлигига қатъий ишонмоқда.
…