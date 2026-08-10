Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошди
Хитойда Wi-Fi тармоқлари ва доимий электр таъминотига эҳтиёж сезмайдиган кузатув камералари савдоси 2026-йилнинг биринчи ярмида умумий бозорнинг 50,1 фоизини эгаллади. Умумий камера савдоси 8,9 фоизга камайганига қарамай, кўча учун мўлжалланган 4G-қурилмалар улуши ўтган йилги 35,7 фоиздан ошди. СИМ-карта ва мустақил қувват манбалари билан ишлайдиган бу камераларни электр ва симли тармоқлар бўлмаган ҳудудларга ўрнатиш мумкин.
Хитойнинг истеъмолчилик видеокузатув камералари бозорида илк бор тарихий бурилиш юз берди. Рунто Течнологй компаниясининг 2026-йилнинг биринчи ярми якунларига кўра тақдим этган маълумотига таянилса, мамлакатда Wi-Fi тармоқлари ва доимий электр таъминотига эҳтиёж сезмайдиган кузатув мосламалари савдоси умумий бозурнинг ярмидан кўпини эгаллади. Ушбу кўрсаткич технология оламида мустақил қурилмаларга бўлган талаб кескин ошганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, мамлакатдаги умумий камера савдоси 8,9 фоизга камайганига қарамай, кўча учун мўлжалланган 4G-қурилмалар сегменти ўсишда давом этган. Анъанавий электрон тижорат майдончаларида бундай камераларнинг улуши 50,1 фоизга етиб, илк бор бозорнинг ярмидан ошган. Таққослаш учун, ўтган йилнинг мос даврида бу кўрсаткич атиги 35,7 фоизни ташкил этган эди.
Мазкур турдаги камераларнинг асосий устунлиги уларнинг уй интернети ва симли тармоқлардан бутунлай мустақиллигидир. Ичига ўрнатилган СИМ-карта ёрдамида ишлайдиган бундай технологияларни сими тортилмаган олис ҳудудларда, жумладан, дала ҳовлиларда, қурилиш майдончаларида, боғларда, ҳовуз бўйларида ёки шаҳар ташқарисидаги дўконларда ҳам муаммосиз ўрнатиш мумкин.
Мустақил қувват манбалари ва қулай ўрнатишҚурилмаларнинг янада оммалашишига қуёш панеллари билан жиҳозланган версияларининг пайдо бўлгани ҳам сабаб бўлди. Қуёш панелли камералар доимий электр тармоғига уланишни талаб этмайди. Ишлаб чиқарувчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, устунга бундай камерани ўрнатиш жараёни атиги ўн дақиқадан бироз кўпроқ вақтни олади ва ортиқча кабелларни тортиш машаққатидан халос этади.
Бозорнинг бу қадар жадал ривожланиши маҳаллий брендларнинг мазкур йўналишга фаол сармоя киритиши билан изоҳланади. Хусусан, ixbt.com хабар беришича, Xiaomi март ойида ўзининг илк ташқи 4G-камерасини омма эътиборига ҳавола қилган бўлса, Ҳиквисион ҳам шундай турдаги қурилмалар қаторини янада кенгайтирган.
Сунъий интеллект ва янги имкониятларБугунги кунда ишлаб чиқарувчилар фақатгина тасвир аниқлиги бўйича эмас, балки қурилмаларнинг функционал имкониятлари борасида ҳам ўзаро қаттиқ рақобат олиб бормоқда. Ўрта нарх сегментидаги камераларга сунъий интеллект ёрдамида инсонларни таниб олиш тизимлари, такомиллаштирилган тунги кўриш режимлари ҳамда кўп камерали панорамали тасвирга олиш функциялари жорий этилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологик ечимлар истеъмолчиларга хавфсизликни таъминлашда мутлақо янги даражадаги қулайликларни тақдим этади. Тармоқ ва электр бўлмаган жойларда ҳам узлуксиз ишлай оладиган кузатув камераларига бўлган юқори талаб яқин келажакда бошқа мамлакатлар бозорларида ҳам ушбу тренднинг оммалашишига туртки бўлиши кутилмоқда.
…