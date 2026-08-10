Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошди

·25·Техно
Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошди
Қисқача

Хитойда Wi-Fi тармоқлари ва доимий электр таъминотига эҳтиёж сезмайдиган кузатув камералари савдоси 2026-йилнинг биринчи ярмида умумий бозорнинг 50,1 фоизини эгаллади. Умумий камера савдоси 8,9 фоизга камайганига қарамай, кўча учун мўлжалланган 4G-қурилмалар улуши ўтган йилги 35,7 фоиздан ошди. СИМ-карта ва мустақил қувват манбалари билан ишлайдиган бу камераларни электр ва симли тармоқлар бўлмаган ҳудудларга ўрнатиш мумкин.

Хитойнинг истеъмолчилик видеокузатув камералари бозорида илк бор тарихий бурилиш юз берди. Рунто Течнологй компаниясининг 2026-йилнинг биринчи ярми якунларига кўра тақдим этган маълумотига таянилса, мамлакатда Wi-Fi тармоқлари ва доимий электр таъминотига эҳтиёж сезмайдиган кузатув мосламалари савдоси умумий бозурнинг ярмидан кўпини эгаллади. Ушбу кўрсаткич технология оламида мустақил қурилмаларга бўлган талаб кескин ошганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, мамлакатдаги умумий камера савдоси 8,9 фоизга камайганига қарамай, кўча учун мўлжалланган 4G-қурилмалар сегменти ўсишда давом этган. Анъанавий электрон тижорат майдончаларида бундай камераларнинг улуши 50,1 фоизга етиб, илк бор бозорнинг ярмидан ошган. Таққослаш учун, ўтган йилнинг мос даврида бу кўрсаткич атиги 35,7 фоизни ташкил этган эди.

Мазкур турдаги камераларнинг асосий устунлиги уларнинг уй интернети ва симли тармоқлардан бутунлай мустақиллигидир. Ичига ўрнатилган СИМ-карта ёрдамида ишлайдиган бундай технологияларни сими тортилмаган олис ҳудудларда, жумладан, дала ҳовлиларда, қурилиш майдончаларида, боғларда, ҳовуз бўйларида ёки шаҳар ташқарисидаги дўконларда ҳам муаммосиз ўрнатиш мумкин.

Мустақил қувват манбалари ва қулай ўрнатиш

Қурилмаларнинг янада оммалашишига қуёш панеллари билан жиҳозланган версияларининг пайдо бўлгани ҳам сабаб бўлди. Қуёш панелли камералар доимий электр тармоғига уланишни талаб этмайди. Ишлаб чиқарувчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, устунга бундай камерани ўрнатиш жараёни атиги ўн дақиқадан бироз кўпроқ вақтни олади ва ортиқча кабелларни тортиш машаққатидан халос этади.

Бозорнинг бу қадар жадал ривожланиши маҳаллий брендларнинг мазкур йўналишга фаол сармоя киритиши билан изоҳланади. Хусусан, ixbt.com хабар беришича, Xiaomi март ойида ўзининг илк ташқи 4G-камерасини омма эътиборига ҳавола қилган бўлса, Ҳиквисион ҳам шундай турдаги қурилмалар қаторини янада кенгайтирган.

Сунъий интеллект ва янги имкониятлар

Бугунги кунда ишлаб чиқарувчилар фақатгина тасвир аниқлиги бўйича эмас, балки қурилмаларнинг функционал имкониятлари борасида ҳам ўзаро қаттиқ рақобат олиб бормоқда. Ўрта нарх сегментидаги камераларга сунъий интеллект ёрдамида инсонларни таниб олиш тизимлари, такомиллаштирилган тунги кўриш режимлари ҳамда кўп камерали панорамали тасвирга олиш функциялари жорий этилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологик ечимлар истеъмолчиларга хавфсизликни таъминлашда мутлақо янги даражадаги қулайликларни тақдим этади. Тармоқ ва электр бўлмаган жойларда ҳам узлуксиз ишлай оладиган кузатув камераларига бўлган юқори талаб яқин келажакда бошқа мамлакатлар бозорларида ҳам ушбу тренднинг оммалашишига туртки бўлиши кутилмоқда.

Видеокузатув4G камераXiaomiҲиквисионТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27Elon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиElon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиБугун, 15:22Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиStarlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиБугун, 14:52Elon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиElon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиБугун, 14:22Хитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқдаХитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқдаБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди