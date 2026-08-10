Германия терма жамоасини қабул қилиб олган Юрген Клоппни қандай синовлар кутмоқда

·37·Спорт
Германия терма жамоасини қабул қилиб олган Юрген Клоппни қандай синовлар кутмоқда
Қисқача

Юрген Клопп Германия миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб 2030 йилги мундиал якунига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартнома асосида тайинланди. 2026 йилги жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида Парагвайдан учралган мағлубиятдан сўнг Юлиан Нагельсманн лавозимини тарк этди. Клоппга нисбатан ҳеч қандай имтиёз берилмайди ва унинг янги лавозимдаги қисқа "асал ойи" атиги битта учрашув билан чекланиши кутилмоқда.

Германия миллий терма жамоаси бош мураббийлигига тайинланган Юрген Клоппга нисбатан ҳеч қандай имтиёз ёки махсус ёндашув қўлланилмайди. Мутахассиснинг янги лавозимдаги илк даври атиги битта учрашувдан иборат "асал ойи" билан чекланиши кутилмоқда. 2024 йилнинг ёзида Ливерпул клубидаги деярли тўққиз йиллик фаолиятига якун ясаб, вақтинчалик танаффус олган тажрибали мураббий халқаро майдондаги мутлақо бошқача масъулиятли босқичга қадам қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 2026 йилги жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида Парагвайдан учралган аламли мағлубият немис футболи раҳбарларини кескин чоралар кўришга мажбур қилди. Ушбу муваффақиятсизлик Юлиан Нагельсманн учун терма жамоадаги сўнгги ўйин бўлиб чиқди ва Германия футбол иттифоқи зудлик билан Юрген Клоппни 2030 йилги мундиал якунига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартнома асосида бош мураббий этиб тайинлади.

Янги чақирув ва оилавий шартлар

Қизиғи шундаки, Клопп ўзининг тақдимот маросимида матбуот вакилларидан унинг оиласига тегишмасликни ҳамда шахсий ҳаётига аралашмасликни қатъий талаб қилди. Мураббий агар бу шарт бажарилсагина, тузилган шартнома шартларини охиригача тўла бажаришини ва босимга бардош беришини таъкидлаб ўтди. Бироқ унинг бу баёноти Германия футбол жамоатчилигида турлича муносабатларга сабаб бўлди.

Германия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Ҳаманн ГОАЛ нашрига берган интервюсида Клоппга нисбатан ҳеч қандай ён босиш бўлмаслигини очиқ айтди. Унинг фикрича, мураббийнинг оиласини бу масалага аралаштиргани бироз тушунарсиз, чунки мутахассислар ва мухлислар фақат натижага қараб баҳо беради.

Натижалар ҳал қилувчи аҳамиятга эга

“У ўз оиласи ҳақида гапирди. Нега буни ўртага ташлаганини тушунмадим, чунки ҳеч ким унинг оиласи билан қизиқмайди”, — дейди Ҳаманн. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, Клопп ҳам бошқа ҳар қандай мураббий каби фақат кўрсатган натижалари орқали баҳоланади ва уни атиги битта ўйиндан иборат қисқа имтиёзли давр кутмоқда.

Агар терма жаможанинг ўйини ва кўрсаткичлари талаб даражасида бўлмаса, Юрген Клопп ҳам бошқа касбдошлари сингари танқидлар остида қолади ва юзага келган вазиятга муносиб жавоб беришига тўғри келади. Дортмунднинг Боруссия ҳамда Ливерпул клубларидаги муваффақиятли даврларидан сўнг, халқаро миқёсдаги бу янги синов тажрибали мураббий учун бутунлай бошқача ёндашув ҳамда сабр талаб этиши аниқ.

Юрген КлоппГерманияФутболДиетмар ҲаманнЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)