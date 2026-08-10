Германия терма жамоасини қабул қилиб олган Юрген Клоппни қандай синовлар кутмоқда
Юрген Клопп Германия миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб 2030 йилги мундиал якунига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартнома асосида тайинланди. 2026 йилги жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида Парагвайдан учралган мағлубиятдан сўнг Юлиан Нагельсманн лавозимини тарк этди. Клоппга нисбатан ҳеч қандай имтиёз берилмайди ва унинг янги лавозимдаги қисқа "асал ойи" атиги битта учрашув билан чекланиши кутилмоқда.
Германия миллий терма жамоаси бош мураббийлигига тайинланган Юрген Клоппга нисбатан ҳеч қандай имтиёз ёки махсус ёндашув қўлланилмайди. Мутахассиснинг янги лавозимдаги илк даври атиги битта учрашувдан иборат "асал ойи" билан чекланиши кутилмоқда. 2024 йилнинг ёзида Ливерпул клубидаги деярли тўққиз йиллик фаолиятига якун ясаб, вақтинчалик танаффус олган тажрибали мураббий халқаро майдондаги мутлақо бошқача масъулиятли босқичга қадам қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 2026 йилги жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида Парагвайдан учралган аламли мағлубият немис футболи раҳбарларини кескин чоралар кўришга мажбур қилди. Ушбу муваффақиятсизлик Юлиан Нагельсманн учун терма жамоадаги сўнгги ўйин бўлиб чиқди ва Германия футбол иттифоқи зудлик билан Юрген Клоппни 2030 йилги мундиал якунига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартнома асосида бош мураббий этиб тайинлади.
Янги чақирув ва оилавий шартларҚизиғи шундаки, Клопп ўзининг тақдимот маросимида матбуот вакилларидан унинг оиласига тегишмасликни ҳамда шахсий ҳаётига аралашмасликни қатъий талаб қилди. Мураббий агар бу шарт бажарилсагина, тузилган шартнома шартларини охиригача тўла бажаришини ва босимга бардош беришини таъкидлаб ўтди. Бироқ унинг бу баёноти Германия футбол жамоатчилигида турлича муносабатларга сабаб бўлди.
Германия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Ҳаманн ГОАЛ нашрига берган интервюсида Клоппга нисбатан ҳеч қандай ён босиш бўлмаслигини очиқ айтди. Унинг фикрича, мураббийнинг оиласини бу масалага аралаштиргани бироз тушунарсиз, чунки мутахассислар ва мухлислар фақат натижага қараб баҳо беради.
Натижалар ҳал қилувчи аҳамиятга эга“У ўз оиласи ҳақида гапирди. Нега буни ўртага ташлаганини тушунмадим, чунки ҳеч ким унинг оиласи билан қизиқмайди”, — дейди Ҳаманн. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, Клопп ҳам бошқа ҳар қандай мураббий каби фақат кўрсатган натижалари орқали баҳоланади ва уни атиги битта ўйиндан иборат қисқа имтиёзли давр кутмоқда.
Агар терма жаможанинг ўйини ва кўрсаткичлари талаб даражасида бўлмаса, Юрген Клопп ҳам бошқа касбдошлари сингари танқидлар остида қолади ва юзага келган вазиятга муносиб жавоб беришига тўғри келади. Дортмунднинг Боруссия ҳамда Ливерпул клубларидаги муваффақиятли даврларидан сўнг, халқаро миқёсдаги бу янги синов тажрибали мураббий учун бутунлай бошқача ёндашув ҳамда сабр талаб этиши аниқ.
…