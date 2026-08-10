Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилди
Майкл Оуеннинг фикрича, Реал Мадрид Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холандни бир жамоада жамлай олмайди. У клуб раҳбарияти Мбаппе учун катта маблағ сарфлаганидан сўнг, яна бир қимматбаҳо ҳужумчини жалб қилишига ишонмаслигини айтди. Килиан Мбаппе 2024-йилнинг ёзида Реал Мадридга эркин агент сифатида ўтган ва клуб сафида 103 та учрашувда 86 та гол урган.
Мадриднинг Реал клуби ҳар доим жаҳон миқёсидаги юлдузларни ўз сафига қўшиб олишга интилиши билан танилган, бироқ жамоанинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуеннинг фикрича, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанднинг битта жамоада тўп суриши амалда деярли имконсиз. ГОАЛ нашрига берган интервюсида собиқ футболчи қироллик клуби келгусида ҳам икки суперфорварддан фақат бирини танлашга мажбур бўлишини таъкидлади. Бу эса трансфер бозорида доимий муҳокамаларга сабаб бўлаётган улкан лойиҳаларнинг ўзига хос чекловлари борлигини кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе Париж клуби сафини тарк этгач, 2024-йилнинг ёзида эркин агент сифатида Мадрид жамоасига келиб қўшилганди. Унинг трансфери орқали жамоа Чемпионлар лигаси кубоги ва Олтин тўп каби нуфузли совринларни қўлга киритишни мақсад қилганди. Ҳозиргача Мбаппе клуб сафида 103 та учрашувда майдонга тушиб, 86 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган бўлса-да, ҳалигача жамоавий йирик совринларга эришгани йўқ.
Таркибни кучайтириш йўлидаги қадамларРеал раҳбарияти жамоанинг ҳужум чизиғини янада кучайтириш ва мавжуд муаммоларни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда. Хусусан, Винисиус Жуниорнинг клуб билан янги шартнома имзолагани жамоа мухлислари учун муҳим янгилик бўлди. Шунингдек, трансфер бозорида 140 миллион евро эвазига истиқболли ёш футболчи Ян Диоманденинг харид қилиниши ва бошқа ўзгаришлар Мадрид клубининг келажакдаги улкан режаларидан дарак беради.
Шу билан бирга, Англия Премер-лигаси вакили Манчестер Сити шарафини қўриқлаётган Эрлинг Холанднинг келажаги борасидаги тахминлар ҳам тўхтагани йўқ. Гарчи норвегиялик тўпурар Манчестер клуби билан 2034-йилгача мўлжалланган 10 йиллик узоқ муддатли шартнома тузган бўлса-да, унинг отаси томонидан айтилган баъзи фикрлар Ла Лига томон эҳтимолий ўтиш эҳтимолини сўндиргани йўқ. Холанд ўзининг инглиз клубидаги фаолияти давомида 162 та гол уришга муваффақ бўлди.
Skinradar.gg билан ҳамкорликда ГОАЛ нашрига фикр билдирган Олтин тўп соҳиби Майкл Оуен Мадрид клубининг Эрлинг Холандга қизиқишлари ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, таркибда аллақачон Килиан Мбаппе бор экан, клуб раҳбарияти яна шунча маблағ сарфлаб бошқа бир қимматбаҳо юлдузни жалб қилишига ишонмайди. Ҳозирда Мбаппе марказда ҳаракат қилаётгани, Вини Жр эса чап қанотни эгаллагани инобатга олинса, яна бир Галактико учун жой топиш қийин масала ҳисобланади.
…