Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилди

·42·Спорт
Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилди
Қисқача

Майкл Оуеннинг фикрича, Реал Мадрид Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холандни бир жамоада жамлай олмайди. У клуб раҳбарияти Мбаппе учун катта маблағ сарфлаганидан сўнг, яна бир қимматбаҳо ҳужумчини жалб қилишига ишонмаслигини айтди. Килиан Мбаппе 2024-йилнинг ёзида Реал Мадридга эркин агент сифатида ўтган ва клуб сафида 103 та учрашувда 86 та гол урган.

Мадриднинг Реал клуби ҳар доим жаҳон миқёсидаги юлдузларни ўз сафига қўшиб олишга интилиши билан танилган, бироқ жамоанинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуеннинг фикрича, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанднинг битта жамоада тўп суриши амалда деярли имконсиз. ГОАЛ нашрига берган интервюсида собиқ футболчи қироллик клуби келгусида ҳам икки суперфорварддан фақат бирини танлашга мажбур бўлишини таъкидлади. Бу эса трансфер бозорида доимий муҳокамаларга сабаб бўлаётган улкан лойиҳаларнинг ўзига хос чекловлари борлигини кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе Париж клуби сафини тарк этгач, 2024-йилнинг ёзида эркин агент сифатида Мадрид жамоасига келиб қўшилганди. Унинг трансфери орқали жамоа Чемпионлар лигаси кубоги ва Олтин тўп каби нуфузли совринларни қўлга киритишни мақсад қилганди. Ҳозиргача Мбаппе клуб сафида 103 та учрашувда майдонга тушиб, 86 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган бўлса-да, ҳалигача жамоавий йирик совринларга эришгани йўқ.

Таркибни кучайтириш йўлидаги қадамлар

Реал раҳбарияти жамоанинг ҳужум чизиғини янада кучайтириш ва мавжуд муаммоларни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда. Хусусан, Винисиус Жуниорнинг клуб билан янги шартнома имзолагани жамоа мухлислари учун муҳим янгилик бўлди. Шунингдек, трансфер бозорида 140 миллион евро эвазига истиқболли ёш футболчи Ян Диоманденинг харид қилиниши ва бошқа ўзгаришлар Мадрид клубининг келажакдаги улкан режаларидан дарак беради.

Шу билан бирга, Англия Премер-лигаси вакили Манчестер Сити шарафини қўриқлаётган Эрлинг Холанднинг келажаги борасидаги тахминлар ҳам тўхтагани йўқ. Гарчи норвегиялик тўпурар Манчестер клуби билан 2034-йилгача мўлжалланган 10 йиллик узоқ муддатли шартнома тузган бўлса-да, унинг отаси томонидан айтилган баъзи фикрлар Ла Лига томон эҳтимолий ўтиш эҳтимолини сўндиргани йўқ. Холанд ўзининг инглиз клубидаги фаолияти давомида 162 та гол уришга муваффақ бўлди.

Skinradar.gg билан ҳамкорликда ГОАЛ нашрига фикр билдирган Олтин тўп соҳиби Майкл Оуен Мадрид клубининг Эрлинг Холандга қизиқишлари ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, таркибда аллақачон Килиан Мбаппе бор экан, клуб раҳбарияти яна шунча маблағ сарфлаб бошқа бир қимматбаҳо юлдузни жалб қилишига ишонмайди. Ҳозирда Мбаппе марказда ҳаракат қилаётгани, Вини Жр эса чап қанотни эгаллагани инобатга олинса, яна бир Галактико учун жой топиш қийин масала ҳисобланади.

Реал МадридКилиан МбаппеЭрлинг ХоландМайкл ОуенТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34«Пахтакор»дан супер-трансфер: Эрон терма жамоаси ҳимоячиси Тошкентда!«Пахтакор»дан супер-трансфер: Эрон терма жамоаси ҳимоячиси Тошкентда!Бугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)