Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқда

·32·Спорт
Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқда
Қисқача

Рома Арсенал ҳужумчиси Габриел Мартинеллини ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида жамоага жалб қилиш имкониятларини ўрганмоқда. Клуб спорт директори Тони ДъАмико 25 ёшли футболчини асосий муқобил сифатида кўриб чиқмоқда, чунки унинг Арсенал билан шартномаси якунига етмоқда ва янги битим бўйича келишув йўқ.

Италиянинг Рома клуби ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Лондоннинг Арсенал жамоаси ҳужумчиси Габриел Мартинеллига қизиқиш билдирмоқда. GOAL.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, римликлар бош мураббий Жан Перо Гасперининг тактик талабларини бажариш учун фаол равишда янги канат футболчисини қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тажрибали мутахассис Гаспери келгуси мавсум учун ўз ўйин услубига мос келадиган, айниқса, чап қанотда юқори интенсивликда ҳаракат қила оладиган ўнг оёқли ҳужумчини жамоага олиб келишни талаб қилмоқда. Трансфер ойнаси давомида Гиаллоросси бир қатор таниқли номлар, жумладан Мейсон Гринвуд, Антонио Нуса ва Александро Гарначо каби футболчилар билан боғланган эди. Бироқ музокаралар кутилган натижа бермагач, клуб раҳбарияти бошқа муқобил вариантларга эътибор қаратди.

Мартинеллининг Арсеналждаги ноаниқ келажаги

Корриере делло Sport хабарига кўра, Рома спорт директори Тони ДЪАмико бразилиялик футболчи Габриел Мартинеллини асосий муқобил сифатида кўриб чиқмоқда. 25 ёшли футболчининг Лондон клубидаги келажаги ҳозирча сўров остида қолмоқда. Унинг „канонирлар“ билан амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва томонлар ҳали янги битим бўйича келишувга эришмагани бу эҳтимолни оширади.

Шунингдек, жамоага Чристос Тзолиснинг келиб қўшилиши Мартинеллининг Микел Артета бошчилигидаги асосий таркибга кириш имкониятини пасайтириб юборди. Натижада футболчи Арсенал учун иккинчи даражали вариантга айланиб қолиши мумкинлиги айтилмоқда. ДЪАмико айнан шу вазиятдан фойдаланиб, футболчини трансфер қилиш имкониятларини ўрганиб чиқмоқда.

Молиявий тўсиқлар ва муқобил вариантлар

Трансфернинг амалга ошиши учун бир қанча жиддий молиявий қийинчиликлар мавжуд. ОАВ маълумотларига кўра, Арсенал футболчини арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас. Инглиз клуби бразилиялик вингер учун 40 миллиондан 45 миллион еврогача бўлган маблағ талаб қилиши мумкин. Бундан ташқари, футболчининг шахсий маоши ҳам Рома клубининг молиявий имкониятларига оғирлик қилиши эҳтимолдан холи эмас.

Шу сабабли, римликлар бир вақтнинг ўзида бошқа йўналишларда ҳам иш олиб бормоқда. Асосий муқобил вариант сифатида Порту клубининг юлдузи Родриго Мора кўриб чиқилмоқда. Италия клуби португалиялик ёш истеъдод эгасини арзонроқ ва истиқболли вариант сифатида тўғридан-тўғри сотиб олишга тайёр экани хабар қилинмоқда.

РомаГабриел МартинеллиАрсеналЖан Перо ГаспериТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)