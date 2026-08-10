Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқда
Рома Арсенал ҳужумчиси Габриел Мартинеллини ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида жамоага жалб қилиш имкониятларини ўрганмоқда. Клуб спорт директори Тони ДъАмико 25 ёшли футболчини асосий муқобил сифатида кўриб чиқмоқда, чунки унинг Арсенал билан шартномаси якунига етмоқда ва янги битим бўйича келишув йўқ.
Италиянинг Рома клуби ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Лондоннинг Арсенал жамоаси ҳужумчиси Габриел Мартинеллига қизиқиш билдирмоқда. GOAL.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, римликлар бош мураббий Жан Перо Гасперининг тактик талабларини бажариш учун фаол равишда янги канат футболчисини қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тажрибали мутахассис Гаспери келгуси мавсум учун ўз ўйин услубига мос келадиган, айниқса, чап қанотда юқори интенсивликда ҳаракат қила оладиган ўнг оёқли ҳужумчини жамоага олиб келишни талаб қилмоқда. Трансфер ойнаси давомида Гиаллоросси бир қатор таниқли номлар, жумладан Мейсон Гринвуд, Антонио Нуса ва Александро Гарначо каби футболчилар билан боғланган эди. Бироқ музокаралар кутилган натижа бермагач, клуб раҳбарияти бошқа муқобил вариантларга эътибор қаратди.
Мартинеллининг Арсеналждаги ноаниқ келажагиКорриере делло Sport хабарига кўра, Рома спорт директори Тони ДЪАмико бразилиялик футболчи Габриел Мартинеллини асосий муқобил сифатида кўриб чиқмоқда. 25 ёшли футболчининг Лондон клубидаги келажаги ҳозирча сўров остида қолмоқда. Унинг „канонирлар“ билан амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва томонлар ҳали янги битим бўйича келишувга эришмагани бу эҳтимолни оширади.
Шунингдек, жамоага Чристос Тзолиснинг келиб қўшилиши Мартинеллининг Микел Артета бошчилигидаги асосий таркибга кириш имкониятини пасайтириб юборди. Натижада футболчи Арсенал учун иккинчи даражали вариантга айланиб қолиши мумкинлиги айтилмоқда. ДЪАмико айнан шу вазиятдан фойдаланиб, футболчини трансфер қилиш имкониятларини ўрганиб чиқмоқда.
Молиявий тўсиқлар ва муқобил вариантларТрансфернинг амалга ошиши учун бир қанча жиддий молиявий қийинчиликлар мавжуд. ОАВ маълумотларига кўра, Арсенал футболчини арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас. Инглиз клуби бразилиялик вингер учун 40 миллиондан 45 миллион еврогача бўлган маблағ талаб қилиши мумкин. Бундан ташқари, футболчининг шахсий маоши ҳам Рома клубининг молиявий имкониятларига оғирлик қилиши эҳтимолдан холи эмас.
Шу сабабли, римликлар бир вақтнинг ўзида бошқа йўналишларда ҳам иш олиб бормоқда. Асосий муқобил вариант сифатида Порту клубининг юлдузи Родриго Мора кўриб чиқилмоқда. Италия клуби португалиялик ёш истеъдод эгасини арзонроқ ва истиқболли вариант сифатида тўғридан-тўғри сотиб олишга тайёр экани хабар қилинмоқда.
…