Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтди

·35·Спорт
Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтди
Қисқача

Хулиан Альварес ёзги таътилдан сўнг Атлетико сафига қайтиб, мавсумолди тайёргарликлар олдидан мажбурий тиббий кўрикдан ўтди. Алекс Баена ва Маркос Ллоренте ҳам махсус стресс-тестлар ҳамда фитнес-баҳолаш жараёнларидан ўтказилди. Диего Симеоне жамоасида футболчиларнинг қайтиши босқичма-босқич давом этмоқда, машғулотларда Жуан Муссо, Алежандро Грималдо, Гиулиано Симеоне, Марк Пубилл ва Александер Сорлот ҳам қатнашмоқда.

Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчиси Хулиан Альварес ёзги таътилдан сўнг жамоа ихтиёрига қайтди ва янги мавсумолди тайёргарликларни бошлаб юборди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик юлдуз душанба куни тонгда Витас Мадрид Артуро Сориа университети госпиталининг Юқори унумдорликдаги спорт тиббиёти марказида мажбурий тиббий кўрикдан ўтган. Диего Симеоне бошчилигидаги жамоа аста-секин тўлиқ таркибга эга бўлиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Хулиан Альварес билан бир қаторда бошқа терма жамоа аъзолари ҳам машғулотларга киришган. Хусусан, сўнгги йирик мусобақалардан сўнг таътилда бўлган футболчилар қаторида Алекс Баена ва Маркос Ллоренте ҳам тиббий кўрикдан ўтишди. Улар янги мавсум олдидан ўзларининг жисмоний ҳолатини тиклаш учун махсус стресс-тестлар ва фитнес-баҳолаш жараёнларидан ўтказилдилар.

Таркибдаги ўзгаришлар ва янги футболчилар

Метрополитано стадионида бўлиб ўтган жараёнларда дарвозабон Жуан Муссо ҳамда Алежандро Грималдо, Гиулиано Симеоне, Марк Пубилл ва Александер Сорлот каби ўйинчилар ҳам фаоллик кўрсатишмоқда. Халқаро ўйинлар ва танаффуслар туфайли футболчиларнинг жамоага қайтиши босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Шу боис, Мажадаҳондадаги машғулотлар базасида ҳар бир ўйинчи жароҳат хавфисиз оптимал спорт формасига чиқиши учун индивидуал дастурлар асосида иш олиб борилмоқда.

Шу билан бирга, трансфер бозоридаги ҳаракатлар ҳам жамоа эътиборидан четда қолмаяпти. Хусусан, Маттео Руггери Англия Премер-лигасининг Астон Вилла клубига ўтишга яқин тургани сабабли машғулотларда қатнашмади. Шунингдек, Наҳуел Молина клуб базасида кўринган бўлса-да, яқин кунларда Рома сафига йўл олиши кутилмоқда.

Ҳужумчининг келажаги атрофидаги вазият

Ёзги танаффус давомида Хулиан Альвареснинг келажаги ҳақидаги турли хил трансфер миш-мишлари тинмаётган эди. Goal.com маълумотига кўра, футболчига Европанинг бир қанча гранд клублари қизиқиш билдирмоқда. Таъкидланишича, ўйинчи Барселона сафига ўтишни хоҳлаётган бўлса-да, Атлетико раҳбарияти ўзининг асосий рақибларига футболчини сотиш ниятида эмас.

Клуб расмийлари 2022 йилги Жаҳон чемпиони бўлган ҳужумчини Мадридда сақлаб қолишни афзал кўрмоқда ёки фақатгина Арсенал ҳамда PSJ каби чет эл клубларидан тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Ҳар ҳолда, Диего Симеоне жамоасининг олдинда турган ўйинлар учун тайёргарлик режалари қатъий давом этмоқда ва барча эътибор майдондаги натижаларга қаратилган.

Хулиан АльваресАтлетико МадридДиего СимеонеЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиПари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 19:34Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиЖереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиБугун, 19:16Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриДевид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриБугун, 18:55Ювентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиЮвентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиБугун, 18:52Атлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритдиАтлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритдиБугун, 18:37Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)