Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтди
Хулиан Альварес ёзги таътилдан сўнг Атлетико сафига қайтиб, мавсумолди тайёргарликлар олдидан мажбурий тиббий кўрикдан ўтди. Алекс Баена ва Маркос Ллоренте ҳам махсус стресс-тестлар ҳамда фитнес-баҳолаш жараёнларидан ўтказилди. Диего Симеоне жамоасида футболчиларнинг қайтиши босқичма-босқич давом этмоқда, машғулотларда Жуан Муссо, Алежандро Грималдо, Гиулиано Симеоне, Марк Пубилл ва Александер Сорлот ҳам қатнашмоқда.
Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчиси Хулиан Альварес ёзги таътилдан сўнг жамоа ихтиёрига қайтди ва янги мавсумолди тайёргарликларни бошлаб юборди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик юлдуз душанба куни тонгда Витас Мадрид Артуро Сориа университети госпиталининг Юқори унумдорликдаги спорт тиббиёти марказида мажбурий тиббий кўрикдан ўтган. Диего Симеоне бошчилигидаги жамоа аста-секин тўлиқ таркибга эга бўлиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Хулиан Альварес билан бир қаторда бошқа терма жамоа аъзолари ҳам машғулотларга киришган. Хусусан, сўнгги йирик мусобақалардан сўнг таътилда бўлган футболчилар қаторида Алекс Баена ва Маркос Ллоренте ҳам тиббий кўрикдан ўтишди. Улар янги мавсум олдидан ўзларининг жисмоний ҳолатини тиклаш учун махсус стресс-тестлар ва фитнес-баҳолаш жараёнларидан ўтказилдилар.
Таркибдаги ўзгаришлар ва янги футболчиларМетрополитано стадионида бўлиб ўтган жараёнларда дарвозабон Жуан Муссо ҳамда Алежандро Грималдо, Гиулиано Симеоне, Марк Пубилл ва Александер Сорлот каби ўйинчилар ҳам фаоллик кўрсатишмоқда. Халқаро ўйинлар ва танаффуслар туфайли футболчиларнинг жамоага қайтиши босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Шу боис, Мажадаҳондадаги машғулотлар базасида ҳар бир ўйинчи жароҳат хавфисиз оптимал спорт формасига чиқиши учун индивидуал дастурлар асосида иш олиб борилмоқда.
Шу билан бирга, трансфер бозоридаги ҳаракатлар ҳам жамоа эътиборидан четда қолмаяпти. Хусусан, Маттео Руггери Англия Премер-лигасининг Астон Вилла клубига ўтишга яқин тургани сабабли машғулотларда қатнашмади. Шунингдек, Наҳуел Молина клуб базасида кўринган бўлса-да, яқин кунларда Рома сафига йўл олиши кутилмоқда.
Ҳужумчининг келажаги атрофидаги вазиятЁзги танаффус давомида Хулиан Альвареснинг келажаги ҳақидаги турли хил трансфер миш-мишлари тинмаётган эди. Goal.com маълумотига кўра, футболчига Европанинг бир қанча гранд клублари қизиқиш билдирмоқда. Таъкидланишича, ўйинчи Барселона сафига ўтишни хоҳлаётган бўлса-да, Атлетико раҳбарияти ўзининг асосий рақибларига футболчини сотиш ниятида эмас.
Клуб расмийлари 2022 йилги Жаҳон чемпиони бўлган ҳужумчини Мадридда сақлаб қолишни афзал кўрмоқда ёки фақатгина Арсенал ҳамда PSJ каби чет эл клубларидан тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Ҳар ҳолда, Диего Симеоне жамоасининг олдинда турган ўйинлар учун тайёргарлик режалари қатъий давом этмоқда ва барча эътибор майдондаги натижаларга қаратилган.
…