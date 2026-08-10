Ўзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистика

·70·Саломатлик
Ўзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистика
Қисқача

Ўзбекистон катта ёшли аҳоли орасида ортиқча вазн тарқалиши бўйича МДҲ мамлакатлари орасида биринчи ўринни эгаллади: аҳолининг қарийб 64 фоизи ортиқча вазндан азият чекмоқда. Аҳолиси 1 миллион кишидан ортиқ мамлакатлар орасида Ўзбекистон ушбу кўрсаткич бўйича дунёда 48-ўринда турибди. Ортиқча вазн юрак-қон томир касалликлари, 2-тур қандли диабет ва гипертония хавфини оширади.

Ўзбекистон катта ёшли аҳоли орасида ортиқча вазннинг тарқалиши кўрсаткичи бўйича Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари орасида биринчи ўринни эгаллади. Нуфузли Халқаро «Our World in Data» порталининг Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига таяниб берган хабарига кўра, мамлакатимизда катта ёшдаги аҳолининг қарийб 64 фоизи ортиқча вазндан азият чекмоқда.

Глобал миқёсда олганда, аҳолиси 1 миллион кишидан ортиқ бўлган мамлакатлар орасида Ўзбекистон ушбу кўрсаткич бўйича дунёда 48-ўринни эгаллаб турибди.

Юрак-қон томир касалликлари ва ўлим хавфи

Тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, ортиқча вазн ва семизлик шунчаки эстетик муаммо эмас, балки инсон ҳаёти учун бевосита таҳдид солувчи сурункали хасталикларнинг асосий омили ҳисобланади.

Ушбу ҳолат қуйидаги касалликлар ривожланиш хавфини кескин оширади:

  • Юрак-қон томир касалликлари;

  • 2-тур қандли диабет;

  • Гипертония (қон босимининг ошиши) ва бошқа оғир асоратлар.

Аччиқ статистикага кўра, Ўзбекистон айнан юрак-қон томир касалликларидан ўлим кўрсаткичи бўйича ҳам жаҳонда афсуски етакчи ўринларда бормоқда — мамлакатимизда ҳар 100 минг аҳолига 513 та ўлим ҳолати тўғри келмоқда.

Шифокорлар ва тиббиёт экспертларининг тавсиялари

Соғлиқни сақлаш соҳаси вакиллари ва тажрибали шифокорлар аҳоли ўртасида касалликларнинг олдини олиш учун қуйидаги ҳаёт тарзига ўтишни қатъий тавсия этишади:

  1. Рацион ва овқатланиш маданияти: Носоғлом, ёғли ва шакарга бой таомлардан воз кечиб, соғлом овқатланиш тартибига риоя қилиш;

  2. Жисмоний фаоллик: Кундалик ҳаётда пиёда юриш ва жисмоний ҳаракатларни ошириш;

  3. Эрта назорат: Вазн ортишининг илк босқичлариданоқ тана вазнини мунтазам назорат қилиб бориш.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонЖаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?Кеча, 12:44«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...Кеча, 01:1450 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?08.08, 18:16Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?05.08, 09:21Тана берган 7 сигнал: Танангиз нимани билдирмоқчи?Тана берган 7 сигнал: Танангиз нимани билдирмоқчи?02.08, 17:45Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?02.08, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?
Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...
«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...
Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули
Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...