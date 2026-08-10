Ўзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистика
Ўзбекистон катта ёшли аҳоли орасида ортиқча вазн тарқалиши бўйича МДҲ мамлакатлари орасида биринчи ўринни эгаллади: аҳолининг қарийб 64 фоизи ортиқча вазндан азият чекмоқда. Аҳолиси 1 миллион кишидан ортиқ мамлакатлар орасида Ўзбекистон ушбу кўрсаткич бўйича дунёда 48-ўринда турибди. Ортиқча вазн юрак-қон томир касалликлари, 2-тур қандли диабет ва гипертония хавфини оширади.
Ўзбекистон катта ёшли аҳоли орасида ортиқча вазннинг тарқалиши кўрсаткичи бўйича Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари орасида биринчи ўринни эгаллади. Нуфузли Халқаро «Our World in Data» порталининг Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига таяниб берган хабарига кўра, мамлакатимизда катта ёшдаги аҳолининг қарийб 64 фоизи ортиқча вазндан азият чекмоқда.
Глобал миқёсда олганда, аҳолиси 1 миллион кишидан ортиқ бўлган мамлакатлар орасида Ўзбекистон ушбу кўрсаткич бўйича дунёда 48-ўринни эгаллаб турибди.
Юрак-қон томир касалликлари ва ўлим хавфи
Тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, ортиқча вазн ва семизлик шунчаки эстетик муаммо эмас, балки инсон ҳаёти учун бевосита таҳдид солувчи сурункали хасталикларнинг асосий омили ҳисобланади.
Ушбу ҳолат қуйидаги касалликлар ривожланиш хавфини кескин оширади:
Юрак-қон томир касалликлари;
2-тур қандли диабет;
Гипертония (қон босимининг ошиши) ва бошқа оғир асоратлар.
Аччиқ статистикага кўра, Ўзбекистон айнан юрак-қон томир касалликларидан ўлим кўрсаткичи бўйича ҳам жаҳонда афсуски етакчи ўринларда бормоқда — мамлакатимизда ҳар 100 минг аҳолига 513 та ўлим ҳолати тўғри келмоқда.
Шифокорлар ва тиббиёт экспертларининг тавсиялари
Соғлиқни сақлаш соҳаси вакиллари ва тажрибали шифокорлар аҳоли ўртасида касалликларнинг олдини олиш учун қуйидаги ҳаёт тарзига ўтишни қатъий тавсия этишади:
Рацион ва овқатланиш маданияти: Носоғлом, ёғли ва шакарга бой таомлардан воз кечиб, соғлом овқатланиш тартибига риоя қилиш;
Жисмоний фаоллик: Кундалик ҳаётда пиёда юриш ва жисмоний ҳаракатларни ошириш;
Эрта назорат: Вазн ортишининг илк босқичлариданоқ тана вазнини мунтазам назорат қилиб бориш.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…