Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилди
Россиянинг 15 та йирик шаҳрида ҳайдовчилар шаҳар автотураргоҳлари учун Yandex Го ва Yandex Заправки иловалари орқали тўлов қилиши мумкин. Хизмат Москва, Санкт-Петербург, Қозон, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск каби шаҳарларда фаолият кўрсатмоқда. Иловалардаги интерактив харита автотураргоҳ зоналарини нархига қараб турли рангларда кўрсатади.
Россиянинг ўн бешта йирик шаҳрида автомобил эгалари учун шаҳар автотураргоҳлари хизматларидан фойдаланиш янада қулайлашди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда ҳайдовчилар тўхташ жойлари учун тўловни Yandex Го ҳамда Yandex Заправки иловалари орқали тезкор равишда амалга оширишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функция автомобилчиларнинг кундалик ҳаракатларини осонлаштиришга қаратилган бўлиб, у орқали қидирув жараёнини қисқартириш ва тўловларни рақамли форматда бажариш кўзда тутилган. Хизмат ҳозирда мамлакатнинг Москва, Санкт-Петербург, Қозон, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск каби ўн бешта шаҳрида тўлиқ фаолият кўрсатмоқда.
Иловалар интерфейси ва харитадаги қулайликларТегишли хизматдан фойдаланиш учун фойдаланувчилар махсус бўлимга киришлари кифоя. Yandex Заправки иловасида мазкур бўлим асосий саҳифада жойлашган бўлса, Yandex Го дастурида уни “Заправки” бўлими ичидан топиш мумкин.
Дастур интерфейсидаги интерактив харита автотураргоҳ зоналарини нархига қараб турли ранглар билан белгилайди. Бу эса ҳайдовчиларга тураргоҳ қийматини дарҳол кўриш ҳамда ўз бюджетидан келиб чиққан ҳолда энг мақбул жойни танлаш имконини беради.
Тўлов жараёни ва қўшимча имкониятларТураргоҳ жойини банд қилиш тартиби соддалаштирилган бўлиб, ҳайдовчидан фақат қуйидаги амалларни бажариш талаб этилади:
- Автомобилнинг давлат рақамини киритиш
- Тўхташ туриш давомийлигини белгилаш
- Иловага уланган банк картаси орқали тўловни амалга ошириш
…