Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилди

·23·Техно
Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилди
Қисқача

Россиянинг 15 та йирик шаҳрида ҳайдовчилар шаҳар автотураргоҳлари учун Yandex Го ва Yandex Заправки иловалари орқали тўлов қилиши мумкин. Хизмат Москва, Санкт-Петербург, Қозон, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск каби шаҳарларда фаолият кўрсатмоқда. Иловалардаги интерактив харита автотураргоҳ зоналарини нархига қараб турли рангларда кўрсатади.

Россиянинг ўн бешта йирик шаҳрида автомобил эгалари учун шаҳар автотураргоҳлари хизматларидан фойдаланиш янада қулайлашди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда ҳайдовчилар тўхташ жойлари учун тўловни Yandex Го ҳамда Yandex Заправки иловалари орқали тезкор равишда амалга оширишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функция автомобилчиларнинг кундалик ҳаракатларини осонлаштиришга қаратилган бўлиб, у орқали қидирув жараёнини қисқартириш ва тўловларни рақамли форматда бажариш кўзда тутилган. Хизмат ҳозирда мамлакатнинг Москва, Санкт-Петербург, Қозон, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск каби ўн бешта шаҳрида тўлиқ фаолият кўрсатмоқда.

Иловалар интерфейси ва харитадаги қулайликлар

Тегишли хизматдан фойдаланиш учун фойдаланувчилар махсус бўлимга киришлари кифоя. Yandex Заправки иловасида мазкур бўлим асосий саҳифада жойлашган бўлса, Yandex Го дастурида уни “Заправки” бўлими ичидан топиш мумкин.

Дастур интерфейсидаги интерактив харита автотураргоҳ зоналарини нархига қараб турли ранглар билан белгилайди. Бу эса ҳайдовчиларга тураргоҳ қийматини дарҳол кўриш ҳамда ўз бюджетидан келиб чиққан ҳолда энг мақбул жойни танлаш имконини беради.

Тўлов жараёни ва қўшимча имкониятлар

Тураргоҳ жойини банд қилиш тартиби соддалаштирилган бўлиб, ҳайдовчидан фақат қуйидаги амалларни бажариш талаб этилади:

  • Автомобилнинг давлат рақамини киритиш
  • Тўхташ туриш давомийлигини белгилаш
  • Иловага уланган банк картаси орқали тўловни амалга ошириш
Зарурат туғилганда фойдаланувчилар тураргоҳ вақтини узайтиришлари ёки аксинча, муддатидан олдин якунлашлари мумкин. Шунингдек, компания вакилларининг маълумот беришича, мазкур иловалар қаторида Yandex Карталар хизматида ҳам ёқилғи қуйиш шохобчаларининг интерактив харитаси мавжуд бўлиб, бу ҳайдовчиларга йўлда керакли инфратузилмани тезроқ топишга ёрдам беради.

Yandex ГоАвтотураргоҳТехнологияларИловаларТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиАрчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиБугун, 20:21Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиХитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиБугун, 19:24Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиКлавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиБугун, 19:23Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиСева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиБугун, 19:21Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиGoogle Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда