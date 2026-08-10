Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учради

·39·Техно
Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учради
Қисқача

Лонг Марч 7A ташувчи ракетаси Хитой жанубидаги Венчанг космодромидан учирилганидан 1 дақиқа 25 сония ўтиб портлаб, фойдали юкни мўлжалланган орбитага чиқара олмади. Ракетанинг қандай вазифани бажариши ва бортида нима бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмаган, ҳарбий мақсадга мўлжаллангани ҳақидаги тахминлар эса тасдиқланмаган. Ҳалокатнинг аниқ техник сабаблари ҳам ҳозирча ошкор этилмади.

Хитой космик дастурида жорий йилдаги навбатдаги жиддий муваффақиятсизлик қайд этилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мамлакат жанвидаги Венчанг космодромидан учирилган Лонг Марч 7A ташувчи ракетаси парвознинг дастлабки дақиқаларидаёқ портлаб кетган. Ушбу фавқулодда ҳолат миллий космонавтика соҳасининг сўнгги ойлардаги барқарорлигига путур етказиши мумкин бўлган муҳим воқеа сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, фожиали ҳодиса ракета ҳавога кўтарилганидан кейин атиги 1 дақиқаю 25 сония ўтгач содир бўлган. Ҳалокат ташувчининг биринчи босқичи қизғин ишлаётган вақтда рўй бергани сабабли, аппарат ўз траекториясини тўла йўқотган ва белгиланган вазифани бажара олмаган. Натижада фойдали юкни мўлжалланган орбитага чиқариш имкони бўлмаган.

Фойдали юк сир тутилмоқда

Ҳозирги вақтда ҳалокатга учраган ракета қандай вазифани бажариши керак бўлгани ва унинг бортида нима бўлгани ҳақида расмий маълумотлар эълон қилинмаган. Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг тахминларига кўра, мазкур космик миссия ҳарбий мақсадларга мўлжалланган бўлиши мумкин эди. Бироқ, бу тахминлар ҳозирча ҳеч қандай тасдиқланган далиллар билан таъминланмаган.

Хитой томони одатда бу каби муваффақиятсиз учишлар ва уларнинг сабаблари ҳақидаги маълумотларни чекланган миқдорда тақдим этади. Шу сабабли, ҳалокатнинг аниқ техник сабаблари ҳозирча оммага ошкор этилмаган бўлиб, мутахассислар фақат мавжуд телеметрия маълумотларига таяниб хулоса чиқаришга мажбур бўлмоқдалар.

2026-йилдаги тўртинчи авария

Мазкур нохуш ҳодиса Хитойнинг космик саноати учун жорий йилдаги тўртинчи муваффақиятсиз уриниш бўлди. Бу эса дунёдаги етакчи космик деразалардан бири саналган мамлакат дастурида маълум бир тизимли муаммолар юзага келган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, ушбу ҳолатдан олдинги охирги йирик авария жорий йилнинг апрель ойида содир бўлган эди. Кетма-кет кузатилаётган бундай кўнгилсизликлар Хитой мутахассисларини ракета технологиялари хавфсизлиги ва ишончлилигини яна бир бор жиддий кўриб чиқишга мажбур қилиши шубҳасиз.

ХитойРакетаКосмосАварияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиАрчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиБугун, 20:21Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиРоссия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиБугун, 19:57Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиКлавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиБугун, 19:23Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиСева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиБугун, 19:21Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиGoogle Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда