Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учради
Лонг Марч 7A ташувчи ракетаси Хитой жанубидаги Венчанг космодромидан учирилганидан 1 дақиқа 25 сония ўтиб портлаб, фойдали юкни мўлжалланган орбитага чиқара олмади. Ракетанинг қандай вазифани бажариши ва бортида нима бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмаган, ҳарбий мақсадга мўлжаллангани ҳақидаги тахминлар эса тасдиқланмаган. Ҳалокатнинг аниқ техник сабаблари ҳам ҳозирча ошкор этилмади.
Хитой космик дастурида жорий йилдаги навбатдаги жиддий муваффақиятсизлик қайд этилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мамлакат жанвидаги Венчанг космодромидан учирилган Лонг Марч 7A ташувчи ракетаси парвознинг дастлабки дақиқаларидаёқ портлаб кетган. Ушбу фавқулодда ҳолат миллий космонавтика соҳасининг сўнгги ойлардаги барқарорлигига путур етказиши мумкин бўлган муҳим воқеа сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, фожиали ҳодиса ракета ҳавога кўтарилганидан кейин атиги 1 дақиқаю 25 сония ўтгач содир бўлган. Ҳалокат ташувчининг биринчи босқичи қизғин ишлаётган вақтда рўй бергани сабабли, аппарат ўз траекториясини тўла йўқотган ва белгиланган вазифани бажара олмаган. Натижада фойдали юкни мўлжалланган орбитага чиқариш имкони бўлмаган.
Фойдали юк сир тутилмоқдаҲозирги вақтда ҳалокатга учраган ракета қандай вазифани бажариши керак бўлгани ва унинг бортида нима бўлгани ҳақида расмий маълумотлар эълон қилинмаган. Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг тахминларига кўра, мазкур космик миссия ҳарбий мақсадларга мўлжалланган бўлиши мумкин эди. Бироқ, бу тахминлар ҳозирча ҳеч қандай тасдиқланган далиллар билан таъминланмаган.
Хитой томони одатда бу каби муваффақиятсиз учишлар ва уларнинг сабаблари ҳақидаги маълумотларни чекланган миқдорда тақдим этади. Шу сабабли, ҳалокатнинг аниқ техник сабаблари ҳозирча оммага ошкор этилмаган бўлиб, мутахассислар фақат мавжуд телеметрия маълумотларига таяниб хулоса чиқаришга мажбур бўлмоқдалар.
2026-йилдаги тўртинчи аварияМазкур нохуш ҳодиса Хитойнинг космик саноати учун жорий йилдаги тўртинчи муваффақиятсиз уриниш бўлди. Бу эса дунёдаги етакчи космик деразалардан бири саналган мамлакат дастурида маълум бир тизимли муаммолар юзага келган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу ҳолатдан олдинги охирги йирик авария жорий йилнинг апрель ойида содир бўлган эди. Кетма-кет кузатилаётган бундай кўнгилсизликлар Хитой мутахассисларини ракета технологиялари хавфсизлиги ва ишончлилигини яна бир бор жиддий кўриб чиқишга мажбур қилиши шубҳасиз.
…