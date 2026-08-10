Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олди

·0·Техно
Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олди

АҚШнинг Сила стартапи кремний-углерод аккумулятор материаллари ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш мақсадида АҚШ Мудофаа вазирлигидан 1,4 миллиард доллар миқдорида йирик кредит ажратилишига эришди. Мазкур молиявий кўмак автомобилсозлик саноати ва мудофаа пудратчилари Хитойдан ташқарида ишлаб чиқарилган аккумулятор хомашёсини топишда қийинчиликларга дуч келаётган бир пайтда берилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бугунги кунда литий-ион батареяларнинг аксарият анодлари графитдан фойдаланган ҳолда тайёрланади ва бу соҳада таъминот занжири тўлалигича Хитой компаниялари назоратида қолмоқда. Шу сабабли кўплаб корхоналар, жумладан Group14 ва Амприус ҳам кремний асосидаги анодларни ўзлаштиришга ҳаракат қилмоқда. Бу материал графит анодларига нисбатан 20 дан 40 фоизгача кўпроқ электр энергиясини сақлаш имконини беради.

Технологик устунликлар ва ишлаб чиқариш қуввати

Энергетик зичликнинг ошиши батарея қувватини сезиларли даражада узайтириш ёки уларни янада кичик ва енгил қилиш йўлини очиб беради. Бу хусусиятлар эса дронлар ва электромобиллар каби транспорт ва мудофаа йўналишларидаги қурилмалар учун жуда муҳим ҳисобланади. Сила ўзининг кремний-углерод материалини Вашингтон штатининг Мозес-Лейк шаҳридаги заводида ишлаб чиқаради.

Ушбу корхона тарифлар ва геосиёсий чекловлардан холи бўлган саноқли анод материаллари манбаларидан бири саналади. Жорий йилнинг сентябрь ойида иш бошлаган завод ҳозирги кунда йилига тахминан 2 гигаватт-соат миқдорида анод материалини ишлаб чиқариш қувватига эга. Сила мазкур корхона қувватини беш бараварга ошириш устида иш олиб бормоқда, бу эса 100 мингдан ортиқ электромобил учун етарли хомашё тайёрлаш имконини беради.

Инвестициялар ва келгусидаги ҳамкорлик

Июль ойида заводни кенгайтириш ишларини молиялаштириш учун Сила 300 миллион доллар жалб қилган эди. Ушбу инвестиция раундига Атреидес Манагемент ва Суттер Ҳилл Вентурес компаниялари раҳбарлик қилган. ПитчБоок маълумотларига кўра, бугунги кунга қадар Сила хусусий инвесторлардан 1,5 миллиард доллардан ортиқ маблағ йиғишга муваффақ бўлган.

Ҳозирнинг ўзида компания Mercedes ва Панасоник каби йирик гигантлар билан шартномалар тузиб улгурган. Pentagon томонидан ажратилган янги кредит эса мудофаа компаниялари билан ҳамкорлик эшикларини очиши мумкин. Шунингдек, АҚШ Мудофаа вазирлиги ушбу келишув доирасида бошқа учта компанияга ҳам маблағ ажратилишини маълум қилди.

  • Австралиянинг Сунрисе Энергй Металс компанияси енгил қотишмаларда ишлатиладиган скандий элементи қазиб чиқариш учун 400 миллион доллар кредит олади.
  • Миннесота штатида жойлашган Нирон Магнетикс смартфон ва ракеталар учун ноёб ер элементларидан холи бўлган магнитлар ишлаб чиқариш учун 150 миллион доллар олди.
  • АҚШ ҳукумати алюминий таркибли боксит қазиб чиқарувчи Стратегик Баухите компаниясига 85 миллион доллар миқдорида улуш киритди.

СилаБатареяPentagonИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиАрчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиБугун, 20:21Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиРоссия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиБугун, 19:57Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиХитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиБугун, 19:24Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиКлавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиБугун, 19:23Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиСева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиБугун, 19:21Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиGoogle Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди