Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олди
АҚШнинг Сила стартапи кремний-углерод аккумулятор материаллари ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш мақсадида АҚШ Мудофаа вазирлигидан 1,4 миллиард доллар миқдорида йирик кредит ажратилишига эришди. Мазкур молиявий кўмак автомобилсозлик саноати ва мудофаа пудратчилари Хитойдан ташқарида ишлаб чиқарилган аккумулятор хомашёсини топишда қийинчиликларга дуч келаётган бир пайтда берилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бугунги кунда литий-ион батареяларнинг аксарият анодлари графитдан фойдаланган ҳолда тайёрланади ва бу соҳада таъминот занжири тўлалигича Хитой компаниялари назоратида қолмоқда. Шу сабабли кўплаб корхоналар, жумладан Group14 ва Амприус ҳам кремний асосидаги анодларни ўзлаштиришга ҳаракат қилмоқда. Бу материал графит анодларига нисбатан 20 дан 40 фоизгача кўпроқ электр энергиясини сақлаш имконини беради.
Технологик устунликлар ва ишлаб чиқариш қувватиЭнергетик зичликнинг ошиши батарея қувватини сезиларли даражада узайтириш ёки уларни янада кичик ва енгил қилиш йўлини очиб беради. Бу хусусиятлар эса дронлар ва электромобиллар каби транспорт ва мудофаа йўналишларидаги қурилмалар учун жуда муҳим ҳисобланади. Сила ўзининг кремний-углерод материалини Вашингтон штатининг Мозес-Лейк шаҳридаги заводида ишлаб чиқаради.
Ушбу корхона тарифлар ва геосиёсий чекловлардан холи бўлган саноқли анод материаллари манбаларидан бири саналади. Жорий йилнинг сентябрь ойида иш бошлаган завод ҳозирги кунда йилига тахминан 2 гигаватт-соат миқдорида анод материалини ишлаб чиқариш қувватига эга. Сила мазкур корхона қувватини беш бараварга ошириш устида иш олиб бормоқда, бу эса 100 мингдан ортиқ электромобил учун етарли хомашё тайёрлаш имконини беради.
Инвестициялар ва келгусидаги ҳамкорликИюль ойида заводни кенгайтириш ишларини молиялаштириш учун Сила 300 миллион доллар жалб қилган эди. Ушбу инвестиция раундига Атреидес Манагемент ва Суттер Ҳилл Вентурес компаниялари раҳбарлик қилган. ПитчБоок маълумотларига кўра, бугунги кунга қадар Сила хусусий инвесторлардан 1,5 миллиард доллардан ортиқ маблағ йиғишга муваффақ бўлган.
Ҳозирнинг ўзида компания Mercedes ва Панасоник каби йирик гигантлар билан шартномалар тузиб улгурган. Pentagon томонидан ажратилган янги кредит эса мудофаа компаниялари билан ҳамкорлик эшикларини очиши мумкин. Шунингдек, АҚШ Мудофаа вазирлиги ушбу келишув доирасида бошқа учта компанияга ҳам маблағ ажратилишини маълум қилди.
- Австралиянинг Сунрисе Энергй Металс компанияси енгил қотишмаларда ишлатиладиган скандий элементи қазиб чиқариш учун 400 миллион доллар кредит олади.
- Миннесота штатида жойлашган Нирон Магнетикс смартфон ва ракеталар учун ноёб ер элементларидан холи бўлган магнитлар ишлаб чиқариш учун 150 миллион доллар олди.
- АҚШ ҳукумати алюминий таркибли боксит қазиб чиқарувчи Стратегик Баухите компаниясига 85 миллион доллар миқдорида улуш киритди.
…