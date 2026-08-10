«Навбаҳор» билан шартномани бекор қилган Абдуллаев «Нефтчи»га ўтди!
Ўзбекистон Суперлигасида трансфер ойнасининг сўнгги кунида ҳақиқий сенсация ва драма кузатилди. Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Абдулла Абдуллаев билан расман шартнома имзоланганини эълон қилди.
Куннинг биринчи ярмида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби билан шартномани бекор қилган футболчи орадан бир неча соат ўтиб фарғоналиклар аъзосига айланди.
«Навбаҳор»дан кетган яримҳимоячининг кутилмаган трансфери
Таъкидлаш жоизки, Абдулла Абдуллаев яқиндагина «Навбаҳор» билан келишувга эришган ва «лочинлар» сафига бориб қўшилган эди. Бироқ трансфер ойнасининг сўнгги соатларида томонлар ўртадаги шартномани бекор қилишди.
Ушбу вазиятдан унумли фойдаланган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби раҳбарияти зудлик билан ҳаракат қилиб, тажрибали яримҳимоячини ўз сафига қўшиб олишга эришди.
«Нефтчи» раҳбариятининг расмий муносабати
«Нефтчи» клуби матбуот хизмати ушбу муҳим келишувни тасдиқлар экан, янги футболчининг жамоадаги ўрни ва салоҳиятига юқори баҳо берди:
«Абдулла Абдуллаев фаолияти давомида ўзининг юқори маҳорати, майдонни яхши кўра олиши, тўп билан ишлашдаги ишончлилиги ва жанговар характери билан ажралиб келган.
Унинг тажрибаси ва ярим ҳимоядаги кўп қиррали ўйини жамоамизнинг иккинчи даврадаги муҳим вазифаларини амалга оширишда катта аҳамият касб этади. Янги футболчимиздан «Нефтчи»нинг сариқ-қора либосида муносиб ўйинлар, муҳим ғалабалар ва жамоавий мақсадларимиз сари қўшиладиган катта ҳисса кутиб қоламиз», — дейилади клуб хабарида.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…