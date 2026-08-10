«Навбаҳор» билан шартномани бекор қилган Абдуллаев «Нефтчи»га ўтди!

·0·Спорт
«Навбаҳор» билан шартномани бекор қилган Абдуллаев «Нефтчи»га ўтди!

Ўзбекистон Суперлигасида трансфер ойнасининг сўнгги кунида ҳақиқий сенсация ва драма кузатилди. Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Абдулла Абдуллаев билан расман шартнома имзоланганини эълон қилди.

Куннинг биринчи ярмида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби билан шартномани бекор қилган футболчи орадан бир неча соат ўтиб фарғоналиклар аъзосига айланди.

«Навбаҳор»дан кетган яримҳимоячининг кутилмаган трансфери

Таъкидлаш жоизки, Абдулла Абдуллаев яқиндагина «Навбаҳор» билан келишувга эришган ва «лочинлар» сафига бориб қўшилган эди. Бироқ трансфер ойнасининг сўнгги соатларида томонлар ўртадаги шартномани бекор қилишди.

Ушбу вазиятдан унумли фойдаланган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби раҳбарияти зудлик билан ҳаракат қилиб, тажрибали яримҳимоячини ўз сафига қўшиб олишга эришди.

«Нефтчи» раҳбариятининг расмий муносабати

«Нефтчи» клуби матбуот хизмати ушбу муҳим келишувни тасдиқлар экан, янги футболчининг жамоадаги ўрни ва салоҳиятига юқори баҳо берди:

«Абдулла Абдуллаев фаолияти давомида ўзининг юқори маҳорати, майдонни яхши кўра олиши, тўп билан ишлашдаги ишончлилиги ва жанговар характери билан ажралиб келган.

Унинг тажрибаси ва ярим ҳимоядаги кўп қиррали ўйини жамоамизнинг иккинчи даврадаги муҳим вазифаларини амалга оширишда катта аҳамият касб этади. Янги футболчимиздан «Нефтчи»нинг сариқ-қора либосида муносиб ўйинлар, муҳим ғалабалар ва жамоавий мақсадларимиз сари қўшиладиган катта ҳисса кутиб қоламиз», — дейилади клуб хабарида.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошладиАрсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошладиБугун, 20:33Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқдаМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқдаБугун, 20:30Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиХулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 19:51Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиПари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 19:34Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиЖереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиБугун, 19:16Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриДевид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)