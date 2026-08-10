Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олди

·0·Техно
Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олди

Электр усиш аппаратларини ишлаб чиқарувчи Арчер Авиатион компанияси ўзининг собиқ рақиби Виск Аэрўни расман ўз тасарруфига олди. Душанба куни эълон қилинган расмий молиявий ҳужжатларга таяниб ixbt.com хабар беришича, ушбу йирик битим икки компания ўртасидаги йиллар давом этган ҳуқуқий низолардан сўнг амалга оширилган бўлиб, аэрокосмик саноатда янги босқични бошлаб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Битим шартларига кўра, Boeing корпорацияси Виск Аэрўни, шунингдек, яна иккита шўъба корхонаси — рақамли ҳаво трафигини бошқариш дастурий таъминоти билан шуғулланувчи SkyГрид ва дронлар ишлаб чиқарувчи Инситуни Арчер компаниясига сотишга рози бўлди. Бунинг эвазига Boeing Арчер компаниясининг янги чиқарилган акцияларига эга чиқади.

Суд низосидан стратегик ҳамкорликкача

Мазкур харид компаниялар ўртасидаги мураккаб ва зиддиятли муносабатларнинг мантиқий якуни бўлди. 2021 йил апрель ойида Виск компанияси махфий маълумотлар ва интеллектуал мулкни ўғирлаганликда айблаб, Арчерни судга берган эди. Икки йил давом этган суд муҳокамаси кутилмаган келишув билан якун топиб, томонлар нафақат ўзаро даъволардан воз кечди, балки яқиндан ҳамкорлик қилишни бошлади.

Ўша келишувга кўра, Арчер Вискни ўзининг автоном технологиялар бўйича эксклюзив таъминотчисига айлантирган эди. Виск Аэро ўша даврда Google асосчиларидан бири Ларри Пейж томонидан қўллаб-қувватланган Киттйҳавк стартапидан илдиз отган бўлиб, кейинчалик Boeing кўмагида ривожланганди. Boeing корпорацияси Вискъка миллионлаб доллар инвестиция киритиб, 2023 йилга келиб уни ўзининг тўлиқ назоратидаги шўъба корхонасига айлантирган эди.

Арчер компаниясининг кенгайиши ва келажак режалари

2018 йилда асос солинган ва штаб-квартираси Калифорнияда жойлашган Арчер Авиатион сўнгги йилларда ўз фаолиятини сезиларли даражада кенгайтирди. Компания шаҳар ҳаво таксилари тармоғини яратишдан ташқари мудофаа секторига ҳам кириб келди. Хусусан, 2024 йил охирида Арчер Дефенсе дастурини молиялаштириш учун 430 миллион доллар маблағ жалб қилди, 2025 йилда эса BlackRock каби йирик институционал инвесторлардан яна 300 миллион доллар олди.

Шунингдек, Арчер қурол-яроғ ишлаб чиқарувчи Anduril компанияси билан ҳамкорликда муҳим мудофаа вазифалари учун мўлжалланган гибрид ВТОЛ усиш аппаратини биргаликда ишлаб чиқиш бўйича эксклюзив келишувга эришди. 2021 йилда биржа бозорига чиққан компания ўзининг барча электр қувватида ишловчи Миднигҳт учиш аппаратини синовдан ўтказишда муваффақиятларга эришмоқда ва жорий йилда Оқ уйнинг махсус дастури доирасида ўз фаолиятини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда.

Арчер АвиатионВиск АэроBoeingЭлектр усиш аппаратиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиРоссия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиБугун, 19:57Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиХитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиБугун, 19:24Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиКлавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиБугун, 19:23Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиСева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиБугун, 19:21Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиGoogle Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди