Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олди
Электр усиш аппаратларини ишлаб чиқарувчи Арчер Авиатион компанияси ўзининг собиқ рақиби Виск Аэрўни расман ўз тасарруфига олди. Душанба куни эълон қилинган расмий молиявий ҳужжатларга таяниб ixbt.com хабар беришича, ушбу йирик битим икки компания ўртасидаги йиллар давом этган ҳуқуқий низолардан сўнг амалга оширилган бўлиб, аэрокосмик саноатда янги босқични бошлаб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Битим шартларига кўра, Boeing корпорацияси Виск Аэрўни, шунингдек, яна иккита шўъба корхонаси — рақамли ҳаво трафигини бошқариш дастурий таъминоти билан шуғулланувчи SkyГрид ва дронлар ишлаб чиқарувчи Инситуни Арчер компаниясига сотишга рози бўлди. Бунинг эвазига Boeing Арчер компаниясининг янги чиқарилган акцияларига эга чиқади.
Суд низосидан стратегик ҳамкорликкачаМазкур харид компаниялар ўртасидаги мураккаб ва зиддиятли муносабатларнинг мантиқий якуни бўлди. 2021 йил апрель ойида Виск компанияси махфий маълумотлар ва интеллектуал мулкни ўғирлаганликда айблаб, Арчерни судга берган эди. Икки йил давом этган суд муҳокамаси кутилмаган келишув билан якун топиб, томонлар нафақат ўзаро даъволардан воз кечди, балки яқиндан ҳамкорлик қилишни бошлади.
Ўша келишувга кўра, Арчер Вискни ўзининг автоном технологиялар бўйича эксклюзив таъминотчисига айлантирган эди. Виск Аэро ўша даврда Google асосчиларидан бири Ларри Пейж томонидан қўллаб-қувватланган Киттйҳавк стартапидан илдиз отган бўлиб, кейинчалик Boeing кўмагида ривожланганди. Boeing корпорацияси Вискъка миллионлаб доллар инвестиция киритиб, 2023 йилга келиб уни ўзининг тўлиқ назоратидаги шўъба корхонасига айлантирган эди.
Арчер компаниясининг кенгайиши ва келажак режалари2018 йилда асос солинган ва штаб-квартираси Калифорнияда жойлашган Арчер Авиатион сўнгги йилларда ўз фаолиятини сезиларли даражада кенгайтирди. Компания шаҳар ҳаво таксилари тармоғини яратишдан ташқари мудофаа секторига ҳам кириб келди. Хусусан, 2024 йил охирида Арчер Дефенсе дастурини молиялаштириш учун 430 миллион доллар маблағ жалб қилди, 2025 йилда эса BlackRock каби йирик институционал инвесторлардан яна 300 миллион доллар олди.
Шунингдек, Арчер қурол-яроғ ишлаб чиқарувчи Anduril компанияси билан ҳамкорликда муҳим мудофаа вазифалари учун мўлжалланган гибрид ВТОЛ усиш аппаратини биргаликда ишлаб чиқиш бўйича эксклюзив келишувга эришди. 2021 йилда биржа бозорига чиққан компания ўзининг барча электр қувватида ишловчи Миднигҳт учиш аппаратини синовдан ўтказишда муваффақиятларга эришмоқда ва жорий йилда Оқ уйнинг махсус дастури доирасида ўз фаолиятини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда.
…