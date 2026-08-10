Марк Кукурелья «Реал Мадрид»га ўтганидан сўнг илк интервьюсини берди
Испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля «Реал Мадрид»га трансферидан сўнг клубнинг расмий телевидениесига илк интервюсини берди. У мадридликлар сафига қўшилишни болаликдаги орзуси ва фаолиятидаги энг муҳим қадамлардан бири деб атади. Кукуреля «Сантяго Бернабеу»даги сеҳрли кечаларни энди футболчи сифатида бошдан кечириш ҳамда клуб тарихининг бир қисмига айланиш катта масъулият эканини таъкидлади.
Мадриднинг «Реал» клуби сафига кўчиб ўтган испаниялик ҳимоячи Марк Кукурелья трансфер амалга ошганидан сўнг ўзининг илк таассуротлари билан ўртоқлашди. Футболчи ушбу қарорни фаолиятидаги энг муҳим қадамлардан бири сифатида баҳолади.
Испаниялик ҳимоячи клуб расмий телевидениесига (Real Madrid TV) берган эксклюзив интервьюсида мадридликлар сафига қўшилиш унинг болаликдаги орзуси бўлганини таъкидлади.
«Футбол ўйнаган ҳар бир бола ушбу клубда тўп тепишни хоҳлайди»
Марк Кукурелья кутиш жараёнлари узоқ давом этгани, аммо якунда «қироллик клуби» либосини кийиш унга чексиз қувонч бағишлаганини яширмади:
«Жуда хурсандман. Кутиш жараёни узоқ давом этди, аммо ниҳоят бу ердаман. Бугун янги жамоадошларим билан машғулот ўтказдим, клубдаги барча инсонлар билан танишдим. Энди уларни аста-секин янада яхшироқ билиб олишни ва мавсумни ажойиб ўтказишни интиқлик билан кутяпман.
Шубҳасиз, бу мен учун катта фахр. Бу бой тарихга эга, Европадаги энг буюк клуб. Бугун шу ерда бўлиш — мен учун имтиёз, шараф ва энг аввало, фаолиятим давомида қилган барча меҳнатларим учун мукофот. Футбол ўйнашни бошлаган ҳар қандай бола учун бундай клубда тўп тепиш имкониятидан воз кечиш жуда қийин. Менга шундай имконият берилди ва менда ҳеч қандай иккиланиш бўлмади», — деди ҳимоячи.
«Бернабеу»даги сеҳрли кечалар ва янги масъулият
Кукурелья «Сантьяго Бернабеу»даги унутилмас ўйинлар ва Чемпионлар лигасидаги зафарли одимларни энди майдоннинг ичида туриб ҳис қилиш иштиёқида эканини қўшимча қилди:
«Томошабин сифатида «Бернабеу»даги барча сеҳрли кечаларни, жамоанинг камбэкларини ва Чемпионлар лигасида қўлга киритган барча совринларини кўрганман. Энди буларни ўз тажрибамда ҳис қилиш ва шу тарихнинг бир қисмига айланиш имкониятига эга бўлиш — жуда катта масъулият. Шу билан бирга, бу мен учун жуда ёқимли ва муҳим чақирув», — дея хулоса қилди у.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…