Марк Кукурелья «Реал Мадрид»га ўтганидан сўнг илк интервьюсини берди

·87·Спорт
Марк Кукурелья «Реал Мадрид»га ўтганидан сўнг илк интервьюсини берди
Қисқача

Испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля «Реал Мадрид»га трансферидан сўнг клубнинг расмий телевидениесига илк интервюсини берди. У мадридликлар сафига қўшилишни болаликдаги орзуси ва фаолиятидаги энг муҳим қадамлардан бири деб атади. Кукуреля «Сантяго Бернабеу»даги сеҳрли кечаларни энди футболчи сифатида бошдан кечириш ҳамда клуб тарихининг бир қисмига айланиш катта масъулият эканини таъкидлади.

Мадриднинг «Реал» клуби сафига кўчиб ўтган испаниялик ҳимоячи Марк Кукурелья трансфер амалга ошганидан сўнг ўзининг илк таассуротлари билан ўртоқлашди. Футболчи ушбу қарорни фаолиятидаги энг муҳим қадамлардан бири сифатида баҳолади.

Испаниялик ҳимоячи клуб расмий телевидениесига (Real Madrid TV) берган эксклюзив интервьюсида мадридликлар сафига қўшилиш унинг болаликдаги орзуси бўлганини таъкидлади.

«Футбол ўйнаган ҳар бир бола ушбу клубда тўп тепишни хоҳлайди»

Марк Кукурелья кутиш жараёнлари узоқ давом этгани, аммо якунда «қироллик клуби» либосини кийиш унга чексиз қувонч бағишлаганини яширмади:

«Жуда хурсандман. Кутиш жараёни узоқ давом этди, аммо ниҳоят бу ердаман. Бугун янги жамоадошларим билан машғулот ўтказдим, клубдаги барча инсонлар билан танишдим. Энди уларни аста-секин янада яхшироқ билиб олишни ва мавсумни ажойиб ўтказишни интиқлик билан кутяпман.

Шубҳасиз, бу мен учун катта фахр. Бу бой тарихга эга, Европадаги энг буюк клуб. Бугун шу ерда бўлиш — мен учун имтиёз, шараф ва энг аввало, фаолиятим давомида қилган барча меҳнатларим учун мукофот. Футбол ўйнашни бошлаган ҳар қандай бола учун бундай клубда тўп тепиш имкониятидан воз кечиш жуда қийин. Менга шундай имконият берилди ва менда ҳеч қандай иккиланиш бўлмади», — деди ҳимоячи.

«Бернабеу»даги сеҳрли кечалар ва янги масъулият

Кукурелья «Сантьяго Бернабеу»даги унутилмас ўйинлар ва Чемпионлар лигасидаги зафарли одимларни энди майдоннинг ичида туриб ҳис қилиш иштиёқида эканини қўшимча қилди:

«Томошабин сифатида «Бернабеу»даги барча сеҳрли кечаларни, жамоанинг камбэкларини ва Чемпионлар лигасида қўлга киритган барча совринларини кўрганман. Энди буларни ўз тажрибамда ҳис қилиш ва шу тарихнинг бир қисмига айланиш имкониятига эга бўлиш — жуда катта масъулият. Шу билан бирга, бу мен учун жуда ёқимли ва муҳим чақирув», — дея хулоса қилди у.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Марк КукурельяРеал МадридСантьяго Бернабеу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиТошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиБугун, 22:24«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олдиБугун, 22:18Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасРеал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасБугун, 22:13«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?Бугун, 21:49Хитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиХитойда Ўзбекистон курашчилари порлади: 9 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:35Рян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганРян Гиггз Эллиот Андерсонни Манчестер Юнайтедга ўтишга кўндирмоқчи бўлганБугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)