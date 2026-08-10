Арсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошлади

·0·Спорт
Арсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошлади

Лондоннинг Арсенал клуби ўз таркибини сарҳисоб қилиш ва ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида жамоани тозалаш ишларини фаоллаштирган Микел Артета бошчилигида қанот ҳужумчиси Реисс Нелсонни сотиш бўйича Вест Хем Унитед билан музокараларга киришди. Стандард Sport нашрининг хабар беришича, 26 ёшли футболчи сўнгги икки мавсумни ижара асосида бошқа жамоаларда ўтказган бўлиб, асосий таркибда барқарор ўйин амалиётига эга бўлиш учун яна бир бор клубни тарк этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳужумчи Микел Артетанинг асосий режаларидан жой топа олмай келмоқда. Ўтган икки мавсум давомида у Эмиратес стадионидан узоқда ҳаракат қилиб, Брентфорд ҳамда Фулхэм сафида тўп сурди. Арсенал ўзининг ҳужум чизиғини янада кучайтириш ва ривожлантириш ниятида экан, Нелсон яна бир бор асосий таркибдан четда қолди. Бу ҳолат Лондоннинг бошқа бир клуби Вест Хем томонидан қизиқиш уйғотди, чунки "Болғачилар" Чемпионшипда юқори дивизионга йўлланма олиш учун ўз сафларини кучайтиришга ҳозирлик кўрмоқда.

Трансфер шартлари ва томонларнинг манфаатлари

Вест Хем клуби Нелсонни ўз сафига қўшиб олиш шартларини муҳокама қилиш учун расман Арсеналга мурожаат қилди. Бироқ, футболчининг Англия футболининг иккинчи дивизионига тушишга рози бўлиш-бўлмаслиги ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Арсенал раҳбарияти эса юзага келган бу қизиқишдан руҳланган бўлиб, амалдаги шартномасининг сўнгги йилига кириб келган футболчи учун мақбул ечим топишга интилмоқда.

Клуб трансферт бюджетини яхшилаб олиш учун тўлақонли сотувни афзал кўрса-да, агар молиявий шартлар Ҳале Энд академияси тарбияланувчисининг қийматига мос келса, яна бир вақтинчалик ижара келишувини ҳам рад этмаяпти. Айни пайтда музокаралар битим тузилмаси атрофида кечмоқда ва Вест Хем таркибни мустаҳкамлаш учун ижара вариантини ўрганмоқда. Шунга қарамай, хабарларга кўра, оддий ижара шартномаси "Кончилар" учун энг мақбул ечим эмас.

Шартнома ҳолати ва келажакдаги режалар

Футболчини келаси ёзда текинга йўқотиб қўймаслик учун Арсенал унинг шартномасидаги 12 ойлик узайтириш бандини фаоллаштириш ҳуқуқини сақлаб қолмоқда. Бу клуб томонидан ўз захира ўйинчиларининг бозор қийматини ҳимоя қилиш учун илгари ҳам муваффақиятли қўлланилган усул ҳисобланади. Нелсоннинг мавсумолди ўйинларидаги иштироки ҳам унинг келажаги ҳақида айрим тахминларни келтириб чиқарди.

У Гирона ҳамда Real Betisга қарши баҳсларда майдонга тушган бўлса-да, Боруссия Дортмунд билан ўйинда захирада қолди. Юқори савиядаги ўртоқлик ўйинларида бундай вақт берилмаслиги кўпинча футболчининг жамоани тарк этишга яқин эканидан дарак беради. Микел Артета жамоани янги мавсумга тайёрлаш жараёнида ортиқча ўйинчилардан қутулишни мақсад қилган ва Нелсоннинг тақдири яқин кунларда ҳал этилиши кутилмоқда.

АрсеналРеисс НелсонВест ХемМикел АртетаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқдаМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқдаБугун, 20:30Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиХулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 19:51Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиПари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 19:34Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиЖереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиБугун, 19:16Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриДевид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриБугун, 18:55Ювентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиЮвентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)