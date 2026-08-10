Арсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошлади
Лондоннинг Арсенал клуби ўз таркибини сарҳисоб қилиш ва ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида жамоани тозалаш ишларини фаоллаштирган Микел Артета бошчилигида қанот ҳужумчиси Реисс Нелсонни сотиш бўйича Вест Хем Унитед билан музокараларга киришди. Стандард Sport нашрининг хабар беришича, 26 ёшли футболчи сўнгги икки мавсумни ижара асосида бошқа жамоаларда ўтказган бўлиб, асосий таркибда барқарор ўйин амалиётига эга бўлиш учун яна бир бор клубни тарк этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳужумчи Микел Артетанинг асосий режаларидан жой топа олмай келмоқда. Ўтган икки мавсум давомида у Эмиратес стадионидан узоқда ҳаракат қилиб, Брентфорд ҳамда Фулхэм сафида тўп сурди. Арсенал ўзининг ҳужум чизиғини янада кучайтириш ва ривожлантириш ниятида экан, Нелсон яна бир бор асосий таркибдан четда қолди. Бу ҳолат Лондоннинг бошқа бир клуби Вест Хем томонидан қизиқиш уйғотди, чунки "Болғачилар" Чемпионшипда юқори дивизионга йўлланма олиш учун ўз сафларини кучайтиришга ҳозирлик кўрмоқда.
Трансфер шартлари ва томонларнинг манфаатлариВест Хем клуби Нелсонни ўз сафига қўшиб олиш шартларини муҳокама қилиш учун расман Арсеналга мурожаат қилди. Бироқ, футболчининг Англия футболининг иккинчи дивизионига тушишга рози бўлиш-бўлмаслиги ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Арсенал раҳбарияти эса юзага келган бу қизиқишдан руҳланган бўлиб, амалдаги шартномасининг сўнгги йилига кириб келган футболчи учун мақбул ечим топишга интилмоқда.
Клуб трансферт бюджетини яхшилаб олиш учун тўлақонли сотувни афзал кўрса-да, агар молиявий шартлар Ҳале Энд академияси тарбияланувчисининг қийматига мос келса, яна бир вақтинчалик ижара келишувини ҳам рад этмаяпти. Айни пайтда музокаралар битим тузилмаси атрофида кечмоқда ва Вест Хем таркибни мустаҳкамлаш учун ижара вариантини ўрганмоқда. Шунга қарамай, хабарларга кўра, оддий ижара шартномаси "Кончилар" учун энг мақбул ечим эмас.
Шартнома ҳолати ва келажакдаги режаларФутболчини келаси ёзда текинга йўқотиб қўймаслик учун Арсенал унинг шартномасидаги 12 ойлик узайтириш бандини фаоллаштириш ҳуқуқини сақлаб қолмоқда. Бу клуб томонидан ўз захира ўйинчиларининг бозор қийматини ҳимоя қилиш учун илгари ҳам муваффақиятли қўлланилган усул ҳисобланади. Нелсоннинг мавсумолди ўйинларидаги иштироки ҳам унинг келажаги ҳақида айрим тахминларни келтириб чиқарди.
У Гирона ҳамда Real Betisга қарши баҳсларда майдонга тушган бўлса-да, Боруссия Дортмунд билан ўйинда захирада қолди. Юқори савиядаги ўртоқлик ўйинларида бундай вақт берилмаслиги кўпинча футболчининг жамоани тарк этишга яқин эканидан дарак беради. Микел Артета жамоани янги мавсумга тайёрлаш жараёнида ортиқча ўйинчилардан қутулишни мақсад қилган ва Нелсоннинг тақдири яқин кунларда ҳал этилиши кутилмоқда.
…