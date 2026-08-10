Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибди

·38·Спорт
Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибди
Қисқача

Пари Сен-Жермен Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес учун 50 миллион евролик таклиф юбориб, трансфер бўйича музокараларни якуний босқичга олиб келди. Ферран Торрес аллақачон Париж клуби билан шахсий шартнома шартларини келишиб олган. Икки клуб ўртасида айрим майда тафсилотлар ва расмиятчиликлар қолган бўлиб, келишув яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда. Ферран Торреснинг Барселона билан шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади.

Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. Goal.com ва Marca нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, парижликлар Барселона ҳужумчиси Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига етиб келишди ва томонлар ўртасидаги келишув яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция чемпиони испаниялик футболчи учун каталонияликларга расман 50 миллион евро миқдорида трансфер таклифини юборган. Ҳозирда икки клуб раҳбарлари ўртасидаги музокаралар якуний босқичда бўлиб, келишув учун яшил чироқ ёниши қолган холос. Ушбу трансфернинг тезлашишида футболчининг ўз ихтиёри ҳам муҳим рол ўйнаган.

Шартнома шартлари ва томонларнинг манфаатлари

Манбаларга кўра, Ферран Торрес аллақачон Пари Сен-Жермен билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришиб бўлган. Француз клуби ҳужумчига жамоанинг асосий ҳужум чизиғида муҳим рол беришни режалаштирган. Футболчининг Барселона билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, келишув муддатининг қисқариб бораётгани трансфер нархини Париж клуби учун мақбул даражада сақлаб қолишга ёрдам берди.

Каталония клуби эса молиявий имкониятларини яхшилаш ҳамда таркибни янгилаш мақсадида ўз ҳужумчиларидан бирини сотишга тайёр турибди. Тушган маблағ Барселона томонидан ёзги трансфер бозорида янги футболчиларни жалб қилишга йўналтирилиши режалаштирилган. PSJ раҳбарияти эса бу трансфер орқали ҳужум чизиғига сифат ва тактик ўзгарувчанлик олиб киришни мақсад қилган.

Келишувнинг якуний босқичи

Ҳозирги вақтда клублар ўртасида шартноманинг айрим кичик деталлари ва расмиятчиликлар қолган, холос. Пари Сен-Жермен учун бу трансфер мавсумолди таркибни кучайтириш йўлидаги асосий қадамлардан бири сифатида қаралмоқда. Ферран Торрес учун эса Франциядаги фаолият унинг фаолиятида янги ва жиддий чақирувга айланиши кутилмоқда.

Ферран ТорресПари Сен-ЖерменБарселонаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукурелья «Реал Мадрид»га ўтганидан сўнг илк интервьюсини бердиМарк Кукурелья «Реал Мадрид»га ўтганидан сўнг илк интервьюсини бердиБугун, 20:45«Навбаҳор» билан шартномани бекор қилган Абдуллаев «Нефтчи»га ўтди!«Навбаҳор» билан шартномани бекор қилган Абдуллаев «Нефтчи»га ўтди!Бугун, 20:42Арсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошладиАрсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошладиБугун, 20:33Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқдаМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқдаБугун, 20:30Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиХулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 19:51Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиЖереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)