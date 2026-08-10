Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибди
Пари Сен-Жермен Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес учун 50 миллион евролик таклиф юбориб, трансфер бўйича музокараларни якуний босқичга олиб келди. Ферран Торрес аллақачон Париж клуби билан шахсий шартнома шартларини келишиб олган. Икки клуб ўртасида айрим майда тафсилотлар ва расмиятчиликлар қолган бўлиб, келишув яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда. Ферран Торреснинг Барселона билан шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади.
Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. Goal.com ва Marca нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, парижликлар Барселона ҳужумчиси Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига етиб келишди ва томонлар ўртасидаги келишув яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция чемпиони испаниялик футболчи учун каталонияликларга расман 50 миллион евро миқдорида трансфер таклифини юборган. Ҳозирда икки клуб раҳбарлари ўртасидаги музокаралар якуний босқичда бўлиб, келишув учун яшил чироқ ёниши қолган холос. Ушбу трансфернинг тезлашишида футболчининг ўз ихтиёри ҳам муҳим рол ўйнаган.
Шартнома шартлари ва томонларнинг манфаатлариМанбаларга кўра, Ферран Торрес аллақачон Пари Сен-Жермен билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришиб бўлган. Француз клуби ҳужумчига жамоанинг асосий ҳужум чизиғида муҳим рол беришни режалаштирган. Футболчининг Барселона билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, келишув муддатининг қисқариб бораётгани трансфер нархини Париж клуби учун мақбул даражада сақлаб қолишга ёрдам берди.
Каталония клуби эса молиявий имкониятларини яхшилаш ҳамда таркибни янгилаш мақсадида ўз ҳужумчиларидан бирини сотишга тайёр турибди. Тушган маблағ Барселона томонидан ёзги трансфер бозорида янги футболчиларни жалб қилишга йўналтирилиши режалаштирилган. PSJ раҳбарияти эса бу трансфер орқали ҳужум чизиғига сифат ва тактик ўзгарувчанлик олиб киришни мақсад қилган.
…