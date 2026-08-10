Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқда

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси охирида чап қанот ҳимоячисини қидирмоқда

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарига кириб борган Манчестер Юнайтед жамоаси таркибни кучайтириш, хусусан, чап қанот ҳимояси муаммосини ҳал қилиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Жамоа раҳбарияти ёз бошида марказий чизиқни мустаҳкамлагач, қанот ҳимоячиси позициясини устувор вазифа этиб белгилаган эди. ТEАМталк нашрининг хабар беришича, инглиз клуби бу борада бир қатор муқобил вариантларни кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аввалроқ "қизил иблислар" асосий нишон сифатида Люис Ҳоллни танлаган ва футболчининг ўзи ҳам Олд Траффордга кўчиб ўтишга тайёр эди. Бироқ унинг клуби Нюкасл Юнайтед трансферга қатъий қаршилик кўрсатиб, ўйинчини қўйиб юбормаслигини маълум қилди. Шу сабабли, инглиз футболчиси бўйича музокаралар вақтинча тўхтатилди, бироқ Манчестер клуби бу вариантга келгусида яна қайтиши мумкин.

Давид Раум асосий номзодлардан бири

Sport директори Жейсон Уилкокс бошчилигидаги селекция гуруҳи мавжуд вазиятдан келиб чиқиб, бошқа муқобилларни диққат билан ўрганмоқда. Ушбу рўйхатдаРБ Лейпциг ва Германия терма жамоаси аъзоси Давид Раум асосий номзод сифатида ажралиб турибди. 28 ёшли футболчининг шартномаси якунига етиб бораётгани уни инглиз клуби учун янада жозибадор қилмоқда.

Манбага кўра, футболчининг амалдаги битими якунланишига 12 ойдан кам вақт қолган. Унинг шартномасида тахминан 34 миллион фунт стерлинг миқдоридаги товони пули кўрсатилган бўлса-да, воситачилар агар шартнома узайтирилмаса, Манчестер Юнайтед уни 30 миллион фунтдан арзонроқ суммага сотиб олиши мумкинлигига ишонишмоқда.

Шунингдек, Давид Раум аллақачон Манчестер Юнайтед вакиллари билан музокаралар ўтказгани маълум бўлди. Ҳимоячининг ўзи ҳам фаолиятини Олд Траффордда давом эттиришни истайди ҳамда Люк Шоу билан асосий таркиб учун рақобатга киришишга тайёрлигини билдирган.

Манчестер ЮнайтедДавид РаумТрансферларAPЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошладиАрсенал Реисс Нелсон трансфери бўйича Вест Хем билан музокараларни бошладиБугун, 20:33Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиХулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 19:51Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиПари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 19:34Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиЖереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳоладиБугун, 19:16Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриДевид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриБугун, 18:55Ювентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиЮвентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)