Барселона Родри трансфери учун Касадини сотишга тайёрланмоқда
Барселона Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри трансферини амалга ошириш учун Марк Касадони камида 40 миллион еврога сотишга тайёр. Касадога Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Родри трансфери бўйича музокаралар якунланишига яқин, бироқ айрим молиявий тафсилотлар ҳали ҳал этилиши лозим. Касадонинг сотилиши Барселонага Родри трансферини дарҳол якунлаш имконини бериши мумкин.
Европа футболида трансфер ойнаси қизғин паллага кирган бир пайтда, Каталониянинг Барселона клуби атрофидаги сўнгги янгиликлар мухлислар эътиборини тортмоқда. Жамоа раҳбарияти таркибни янгилаш ва молиявий барқарорликни таъминлаш мақсадида бир қатор футболчилар билан хайрлашишни, шу билан бирга, йирик трансферларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Ушбу мураккаб трансфер занжирида Саудия Арабистони клубларининг фаоллиги ҳамда Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри атрофидаги вазият ҳал қилувчи рол ўйнаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Марк Касадога бўлган қизиқиш ва молиявий шартларЭкрем Конур ва бошқа нуфузли манбалар тарқатган хабарларга кўра, Барселона ёш ярим ҳимоячиси Марк Касадони сотишга тайёр. Унга Саудия Арабистонининг Рошн Сауди Pro Леагуе вакиллари, хусусан, Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Каталония гранди ўз тарбияланувчиси учун камида 40 миллион евро талаб қилмоқда. Ушбу маблағ клуб учун трансфер бозорида бошқа муҳим келишувларни амалга оширишда асосий молиявий манба бўлиб хизмат қилади.
Маълум бўлишича, Марк Касадонинг трансфери ва Манчестер Сити етакчиси Родри билан боғлиқ музокаралар бир-бири билан чамбарчас боғланган. Барселона раҳбарияти Родрини ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келган, бироқ трансфер якунланиши учун баъзи молиявий тафсилотлар ҳал этилиши лозим. Англия чемпиони сафида тўп сураётган тажрибали ярим ҳимоячининг Каталонияга кўчиб ўтиши клуб учун сезиларли молиявий харажатларни талаб қилади.
Айнан шу нуқтада Саудия Арабистони клубларининг фаоллиги Барселона қўлини узун қилмоқда. Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал клублари ўртасида Марк Касадони ўз сафига қўшиб олиш учун рақобат қизғин тус олган. Агар каталонияликлар Касадони белгиланган 40 миллион евро эвазига сотишга муваффақ бўлишса, бу клуб кассасига катта даромад келтириб, Родри трансферини дарҳол якунлаш имкониятини беради.
Трансфер бозоридаги ўзаро боғлиқликЗамонавий футбол бозорида бир трансфернинг муваффақияти кўпинча бошқа бир битимга боғлиб қолиши одатий ҳолга айланган. Барселона ҳам айнан шундай стратегияни қўллаган ҳолда, ўзининг молиявий имкониятларини ҳисобга олиб қадам ташламоқда. Марк Касадонинг сотуви клуб бюджетига керакли нақд пулни олиб келади ва бу Родри трансферидаги сўнгги тўсиқларни бартараф этишга ёрдам беради.
Мутахассисларнинг фикрича, агар ушбу молиявий режа муваффақиятли амалга ошса, Барселона ярим ҳимоя чизиғини сезиларли даражада кучайтирибгина қолмай, трансфер бозоридаги ўз мақсадларини тўлиқ бажаради. Айни пайтда барча эътибор томонлар ўртасидаги музокараларнинг якуний натижасига қаратилган бўлиб, яқин кунларда бу борада расмий қарорлар қабул қилиниши кутилмоқда.
…