Барселона Родри трансфери учун Касадини сотишга тайёрланмоқда

·33·Спорт
Барселона Родри трансфери учун Касадини сотишга тайёрланмоқда
Қисқача

Барселона Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри трансферини амалга ошириш учун Марк Касадони камида 40 миллион еврога сотишга тайёр. Касадога Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Родри трансфери бўйича музокаралар якунланишига яқин, бироқ айрим молиявий тафсилотлар ҳали ҳал этилиши лозим. Касадонинг сотилиши Барселонага Родри трансферини дарҳол якунлаш имконини бериши мумкин.

Европа футболида трансфер ойнаси қизғин паллага кирган бир пайтда, Каталониянинг Барселона клуби атрофидаги сўнгги янгиликлар мухлислар эътиборини тортмоқда. Жамоа раҳбарияти таркибни янгилаш ва молиявий барқарорликни таъминлаш мақсадида бир қатор футболчилар билан хайрлашишни, шу билан бирга, йирик трансферларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Ушбу мураккаб трансфер занжирида Саудия Арабистони клубларининг фаоллиги ҳамда Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри атрофидаги вазият ҳал қилувчи рол ўйнаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Марк Касадога бўлган қизиқиш ва молиявий шартлар

Экрем Конур ва бошқа нуфузли манбалар тарқатган хабарларга кўра, Барселона ёш ярим ҳимоячиси Марк Касадони сотишга тайёр. Унга Саудия Арабистонининг Рошн Сауди Pro Леагуе вакиллари, хусусан, Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Каталония гранди ўз тарбияланувчиси учун камида 40 миллион евро талаб қилмоқда. Ушбу маблағ клуб учун трансфер бозорида бошқа муҳим келишувларни амалга оширишда асосий молиявий манба бўлиб хизмат қилади.

Маълум бўлишича, Марк Касадонинг трансфери ва Манчестер Сити етакчиси Родри билан боғлиқ музокаралар бир-бири билан чамбарчас боғланган. Барселона раҳбарияти Родрини ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келган, бироқ трансфер якунланиши учун баъзи молиявий тафсилотлар ҳал этилиши лозим. Англия чемпиони сафида тўп сураётган тажрибали ярим ҳимоячининг Каталонияга кўчиб ўтиши клуб учун сезиларли молиявий харажатларни талаб қилади.

Айнан шу нуқтада Саудия Арабистони клубларининг фаоллиги Барселона қўлини узун қилмоқда. Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал клублари ўртасида Марк Касадони ўз сафига қўшиб олиш учун рақобат қизғин тус олган. Агар каталонияликлар Касадони белгиланган 40 миллион евро эвазига сотишга муваффақ бўлишса, бу клуб кассасига катта даромад келтириб, Родри трансферини дарҳол якунлаш имкониятини беради.

Трансфер бозоридаги ўзаро боғлиқлик

Замонавий футбол бозорида бир трансфернинг муваффақияти кўпинча бошқа бир битимга боғлиб қолиши одатий ҳолга айланган. Барселона ҳам айнан шундай стратегияни қўллаган ҳолда, ўзининг молиявий имкониятларини ҳисобга олиб қадам ташламоқда. Марк Касадонинг сотуви клуб бюджетига керакли нақд пулни олиб келади ва бу Родри трансферидаги сўнгги тўсиқларни бартараф этишга ёрдам беради.

Мутахассисларнинг фикрича, агар ушбу молиявий режа муваффақиятли амалга ошса, Барселона ярим ҳимоя чизиғини сезиларли даражада кучайтирибгина қолмай, трансфер бозоридаги ўз мақсадларини тўлиқ бажаради. Айни пайтда барча эътибор томонлар ўртасидаги музокараларнинг якуний натижасига қаратилган бўлиб, яқин кунларда бу борада расмий қарорлар қабул қилиниши кутилмоқда.

БарселонаРодриМарк КасадоТрансферСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)