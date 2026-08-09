Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олди

·83·Спорт
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олди
Қисқача

Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед» сафида 14-рақам остида тўп сурадиган бўлди. Аввал 10-рақамда ўйнаган ҳужумчига бу рақам Матеус Кунҳа учун берилганидан сўнг насиб этди. Рэшфорд ўтган мавсумда «Барселона» сафида 49 та учрашувда 14 та гол ва 14 та голли узатма қайд этиб, Испания чемпиони ва Суперкубоги соҳибига айланган. У якшанба куни Майкл Каррик бошчилигидаги жамоанинг Дублин шаҳридаги йиғинига қўшилди.

Испаниядаги узоқ муддатли ижара ва қийин даврдан сўнг клуб ихтиёрига қайтган ҳужумчи Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед» сафида кутилмаган янги рақамга эга бўлди. Мазкур қарор футболчининг Олд Траффорддаги фаолиятида туб бурилиш ясаши ва жамоанинг янги мавсумга тайёргарлик режасига киритилганидан дарак беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ixbt.com ва таниқли журналист Fabrizio Romanoнинг хабар беришича, инглиз ҳужумчисига 14-рақам насиб этган. Рэшфорд аввалроқ 10-рақам остида ҳаракат қилган бўлса-да, унинг кетишидан сўнг бу рақам Матеус Кунҳага берилганди. Клуб раҳбариятининг бу қадами футболчига бўлган ишончни билдиради ва агар Европанинг топ-клубларидан муносиб таклиф тушмаса, у жамоада қолишини англатади.

Испаниядаги муваффақиятли мавсум ва янги чақирув

Ўтган мавсумда Барселона сафида ижарада тўп суриб, Испания чемпиони унвони ва Суперкубогини қўлга киритган Рэшфорд каталонияликлар сафида 49 та учрашувда майдонга тушиб, 14 та гол ва шунча голли узатмага муаллифлик қилганди. Шунингдек, у аввалроқ Астон Вилла сафида ҳам ижарада ўйнаган эди. Бироқ Барселона раҳбарияти бошқа футболчилар – Антонй Гордон ва Карим Адеемини трансфер қилишни маъқул кўрди.

Жаҳон чемпионатидан кейинги танаффусдан сўнг Маркус ўз фаолиятини ватанида қайта тиклашга эътибор қаратмоқда. Аввалги мураббий Рубен Аморим билан келишмовчиликлар сабабли деярли икки йил давомида асосий жамоадан четлатилган футболчи учун бу ҳақиқий синов ва имкониятдир. У «Манчестер Юнайтед» сафида шу пайтгача 426 та ўйин ўтказиб, 138 та гол ва 79 та ассист қайд этган.

Майкл Каррик режалари ва Дублин йиғини

Якшанба куни Маркус Рэшфорд Дублин шаҳридаги йиғинга йўл олган Майкл Каррик бошчилигидаги жамоага қўшилди. Клуб сафида Европа лигаси,Англия кубоги ва Лига кубогини ютиб олган ҳужумчи ўзини яна керакли инсон сифатида ҳис этишни мақсад қилган.

Бош мураббий Майкл Каррик жамоанинг олдинги режалари ҳақида гапирар экан, шундай деди: "Келгуси ҳафтада Дублинда тўлиқ таркибимиз жамланади. Чоршанба куни Лидсга қарши ўйин олдидан бир неча кун давомида Маркус, Коббие Маиноо ва Лисандро Мартинез ҳам шу ерда бўлади". Рэшфорднинг қайтиши жамоа ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.

Маркус РэшфордМанчестер ЮнайтедFabrizio RomanoМайкл КаррикПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Бугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)