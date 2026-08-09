Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олди
Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед» сафида 14-рақам остида тўп сурадиган бўлди. Аввал 10-рақамда ўйнаган ҳужумчига бу рақам Матеус Кунҳа учун берилганидан сўнг насиб этди. Рэшфорд ўтган мавсумда «Барселона» сафида 49 та учрашувда 14 та гол ва 14 та голли узатма қайд этиб, Испания чемпиони ва Суперкубоги соҳибига айланган. У якшанба куни Майкл Каррик бошчилигидаги жамоанинг Дублин шаҳридаги йиғинига қўшилди.
Испаниядаги узоқ муддатли ижара ва қийин даврдан сўнг клуб ихтиёрига қайтган ҳужумчи Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед» сафида кутилмаган янги рақамга эга бўлди. Мазкур қарор футболчининг Олд Траффорддаги фаолиятида туб бурилиш ясаши ва жамоанинг янги мавсумга тайёргарлик режасига киритилганидан дарак беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ixbt.com ва таниқли журналист Fabrizio Romanoнинг хабар беришича, инглиз ҳужумчисига 14-рақам насиб этган. Рэшфорд аввалроқ 10-рақам остида ҳаракат қилган бўлса-да, унинг кетишидан сўнг бу рақам Матеус Кунҳага берилганди. Клуб раҳбариятининг бу қадами футболчига бўлган ишончни билдиради ва агар Европанинг топ-клубларидан муносиб таклиф тушмаса, у жамоада қолишини англатади.
Испаниядаги муваффақиятли мавсум ва янги чақирувЎтган мавсумда Барселона сафида ижарада тўп суриб, Испания чемпиони унвони ва Суперкубогини қўлга киритган Рэшфорд каталонияликлар сафида 49 та учрашувда майдонга тушиб, 14 та гол ва шунча голли узатмага муаллифлик қилганди. Шунингдек, у аввалроқ Астон Вилла сафида ҳам ижарада ўйнаган эди. Бироқ Барселона раҳбарияти бошқа футболчилар – Антонй Гордон ва Карим Адеемини трансфер қилишни маъқул кўрди.
Жаҳон чемпионатидан кейинги танаффусдан сўнг Маркус ўз фаолиятини ватанида қайта тиклашга эътибор қаратмоқда. Аввалги мураббий Рубен Аморим билан келишмовчиликлар сабабли деярли икки йил давомида асосий жамоадан четлатилган футболчи учун бу ҳақиқий синов ва имкониятдир. У «Манчестер Юнайтед» сафида шу пайтгача 426 та ўйин ўтказиб, 138 та гол ва 79 та ассист қайд этган.
Майкл Каррик режалари ва Дублин йиғиниЯкшанба куни Маркус Рэшфорд Дублин шаҳридаги йиғинга йўл олган Майкл Каррик бошчилигидаги жамоага қўшилди. Клуб сафида Европа лигаси,Англия кубоги ва Лига кубогини ютиб олган ҳужумчи ўзини яна керакли инсон сифатида ҳис этишни мақсад қилган.
Бош мураббий Майкл Каррик жамоанинг олдинги режалари ҳақида гапирар экан, шундай деди: "Келгуси ҳафтада Дублинда тўлиқ таркибимиз жамланади. Чоршанба куни Лидсга қарши ўйин олдидан бир неча кун давомида Маркус, Коббие Маиноо ва Лисандро Мартинез ҳам шу ерда бўлади". Рэшфорднинг қайтиши жамоа ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.
…