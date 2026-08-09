Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратди

·25·Техно
Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратди
Қисқача

Хитойлик олимлар Ой сиртининг 1:5 000 000 масштабдаги энг батафсил глобал геологик харитасини яратди. Харита «Чанъе» дастури ва бошқа халқаро ой миссиялари маълумотлари асосида тузилган бўлиб, унда 13 мингдан ортиқ зарбали кратер, 81 та улкан ҳавза, 14 хил геологик тузилма ҳамда 17 турдаги тоғ жинси таснифланган.

Хитойлик олимлар Ой сиртининг 1:5 000 000 масштабга эга бўлган энг мукаммал ва батафсил глобал геологик харитасини тақдим этди. Ушбу улкан лойиҳа мамлакатнинг «Чанъе» дастури ҳамда бошқа халқаро ой миссиялари давомида тўпланган энг сўнгги маълумотлар асосида якунига етказилди. "Хинҳуа" ахборот агентлиги хабар қилишича, янги харита келгусида Ойда илмий-тадқиқот станциясини барпо этиш, қўниш майдонларини аниқ танлаш ва табиий йўлдошни ўрганиш бўйича стратегик режаларни тузишда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳажми тахминан 280 × 120 сантиметрни ташкил этувчи мазкур ноёб харита ўз ичига 13 мингдан ортиқ зарбали кратерлар ва 81 та улкан ҳавзани қамраб олган. Шунингдек, унда 14 хил геологик тузилмалар ҳамда 17 турдаги тоғ жинслари аниқ таснифланган. Мутахассислар бундай кенг қамровли таснифлаш ишлари Ойнинг ички тузилиши ва эволюциясини тушунишда муҳим қадам эканини таъкидламоқда.

Ой геологик тарихининг янги хронологияси

Лойиҳанинг энг муҳим илмий натижаларидан бири бу Ойнинг геологик вақт шкаласи янгилангани бўлди. Мазкур тизим сайёрамиз табиий йўлдоши сиртидаги қатламлар ва структураларни унинг тарихидаги маълум даврлар билан боғлаш имконини беради. Хусусан, олимлар замонавий маълумотларга таяниб, геологик даврлар бошланиш саналарига аниқлик киритишди:

  • Эйткен даврининг бошланиши бундан 4,33 миллиард йил муқаддам деб баҳоланмоқда;
  • Нектар даври бундан 4,17 миллиард йил аввал бошланган;
  • Имбрий даврининг бошланиши эса 3,92 миллиард йил олдинги даврга тўғрилаштирилди.
Бундан ташқари, мазкур харита тарихда илк бор Ойнинг кечки геологик қатламларининг янада батафсил глобал таснифини тақдим этади. Бу эса илмий ҳамжамиятга Ой қобиғининг шаклланиш босқичларини яхшироқ тушуниш имконини беради.

Минерал таркиби ва чуқур қатламлар таҳлили

Муаллифлар янги харитани яратишда минерал таркиб бўйича юқори аниқликдаги хариталар ҳамда энг сўнгги космик миссиялар натижаларидан кенг фойдаланишди. Хусусан, «Чанъе-4» ва «Чанъе-6» аппаратлари олиб борган кузатувлар Ойнинг энг йирик зарбали тузилмаси бўлган Жанубий қутб — Эйткен ҳавзасида габбро-норит жинслари мавжудлигини аниқлаш имконини берди. Олинган бу маълумотлар Ой қаърининг чуқур тузилиши ҳамда унинг моддий таркиби ҳақида қимматли илмий хулосалар чиқаришга йўл очади.

Шунчалик йирик масштабдаги харита учун мутахассислар мутлақо янги геологик объектларни акс эттириш тизимини ишлаб чиқишди. Турли тузилмалар учун харита ўқилишини сақлаб қолган ҳолда, илмий аҳамиятга молик йирик объектларни ҳам бир вақтнинг ўзида кўрсатиш имконини берувчи минимал ўлчамлар белгиланди. Хитойлик тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу харита келгусида Ой сиртини ва унинг қаърини тадқиқ этишга қаратилган барча халқаро ва миллий космик дастурлар учун мустаҳкам пойдевор вазифасини бажаради.

ХитойОйГеологияИлм-фанКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59NASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаNASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди