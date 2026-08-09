«Кўп нарса ўзгарди»: Мареска «Сити»даги тактик янгиликлар ва режаларини очиқлади

·46·Спорт
«Кўп нарса ўзгарди»: Мареска «Сити»даги тактик янгиликлар ва режаларини очиқлади
Қисқача

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска жамоага келиши билан барча футболчилар учун тенг имконият яратиб, уларни бир хил старт чизиғига қўйганини айтди. У ёзги йиғинлар трансфер ойнаси қандай кечишига таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлади. Мареска жамоада тактик қурилишлар, тўп билан ва тўпсиз ҳаракатларда ўзгаришлар қилинаётганини билдирди.

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска жамоадаги дастлабки кунлари ва таркибдаги футболчилар билан муносабати ҳақида очиқ-один гапирди. Мутахассиснинг таъкидлашича, у жамоага келиши билан барча ўйинчилар учун тенг ва очиқ имкониятлар эшигини очди.

Ушбу ёндашув футболчилар учун ўзини қайтадан намоён этиш ва жамоадаги ўрнини мустаҳкамлаш учун катта имконият яратмоқда.

«Ҳар бир футболчи бир хил старт чизиғида»

Клуб аъзолари билан бўлган илк учрашувданоқ итальян мутахассиси ўз принципларини аниқ ва кескин баён қилганини таъкидлади:

«Жамоага келган кунимоқ, футболчиларга айтган ягона гапим шу бўлди: мен учун бу – тўлиқ қайта бошлаш. Ҳар бир футболчи менинг кўзимда нолдан, бир хил старт чизиғидан бошлайди. Ёзги йиғинлар, маълум маънода, трансфер ойнаси қандай кечишини ҳам белгилаб беради», — деди Мареска.

Тактик ислоҳотлар ва 10 кунлик натижа

«Манчестер Сити» устози жамоа ўйинига киритилаётган янгиликлар ва футболчиларнинг бу жараёнга бўлган муносабатини юқори баҳолади. Маресканинг таъкидлашича, ҳозирда тактик қурилишлар, тўп билан ва тўпсиз ҳаракат қилишнинг янги жиҳатлари устида фаол иш олиб борилмоқда:

«Футболчилар янги мураббий билан ишлашга тайёр эканини кўрсатишди. Биз тактик қурилишларда, тўп билан ва тўпсиз ўйинда айрим ўзгаришлар киритдик, бошқа жиҳатларга ҳам эътибор қаратдик. Асосий янгилик шу, аммо бу ерда йиллаб меҳнат қилаётганларнинг ишга бўлган муносабати ҳам жуда муҳим.

Биргаликда ўтказган шу 10 кунимиз катта аҳамиятга эга. Менга футболчилар билан яқин алоқа керак, бу келажак учун жуда муҳим», — дея Маресканинг сўзларини келтирмоқда клуб матбуот хизмати.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Манчестер СитиЭнцо МарескаТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)