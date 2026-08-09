«Кўп нарса ўзгарди»: Мареска «Сити»даги тактик янгиликлар ва режаларини очиқлади
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска жамоага келиши билан барча футболчилар учун тенг имконият яратиб, уларни бир хил старт чизиғига қўйганини айтди. У ёзги йиғинлар трансфер ойнаси қандай кечишига таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлади. Мареска жамоада тактик қурилишлар, тўп билан ва тўпсиз ҳаракатларда ўзгаришлар қилинаётганини билдирди.
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска жамоадаги дастлабки кунлари ва таркибдаги футболчилар билан муносабати ҳақида очиқ-один гапирди. Мутахассиснинг таъкидлашича, у жамоага келиши билан барча ўйинчилар учун тенг ва очиқ имкониятлар эшигини очди.
Ушбу ёндашув футболчилар учун ўзини қайтадан намоён этиш ва жамоадаги ўрнини мустаҳкамлаш учун катта имконият яратмоқда.
«Ҳар бир футболчи бир хил старт чизиғида»
Клуб аъзолари билан бўлган илк учрашувданоқ итальян мутахассиси ўз принципларини аниқ ва кескин баён қилганини таъкидлади:
«Жамоага келган кунимоқ, футболчиларга айтган ягона гапим шу бўлди: мен учун бу – тўлиқ қайта бошлаш. Ҳар бир футболчи менинг кўзимда нолдан, бир хил старт чизиғидан бошлайди. Ёзги йиғинлар, маълум маънода, трансфер ойнаси қандай кечишини ҳам белгилаб беради», — деди Мареска.
Тактик ислоҳотлар ва 10 кунлик натижа
«Манчестер Сити» устози жамоа ўйинига киритилаётган янгиликлар ва футболчиларнинг бу жараёнга бўлган муносабатини юқори баҳолади. Маресканинг таъкидлашича, ҳозирда тактик қурилишлар, тўп билан ва тўпсиз ҳаракат қилишнинг янги жиҳатлари устида фаол иш олиб борилмоқда:
«Футболчилар янги мураббий билан ишлашга тайёр эканини кўрсатишди. Биз тактик қурилишларда, тўп билан ва тўпсиз ўйинда айрим ўзгаришлар киритдик, бошқа жиҳатларга ҳам эътибор қаратдик. Асосий янгилик шу, аммо бу ерда йиллаб меҳнат қилаётганларнинг ишга бўлган муносабати ҳам жуда муҳим.
Биргаликда ўтказган шу 10 кунимиз катта аҳамиятга эга. Менга футболчилар билан яқин алоқа керак, бу келажак учун жуда муҳим», — дея Маресканинг сўзларини келтирмоқда клуб матбуот хизмати.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…