Барселона мавсум олдидан гол уриш муаммосига дуч келмоқда

·38·Спорт
Барселона мавсум олдидан гол уриш муаммосига дуч келмоқда
Қисқача

Ханси Фик бошчилигидаги Барселона мавсумолди учта ўйинда ҳужумдаги муаммоларни намоён қилиб, атиги учта гол урди. Ушбу голларнинг иккитаси пеналтидан, биттаси эса қайтган тўпдан киритилди, Ҳамза Абделкарим иккита, Рафинья эса битта гол муаллифи бўлди. Роберт Левандовскининг кетиши ва ҳар мавсумда 20 тага яқин гол урадиган Ферран Торреснинг Пари Сен-Жерменга ўтиш истаги ҳужумдаги бўшлиқни кучайтирмоқда.

Mundo Deportivo нашри хабар беришича, Ханси Фик бошчилигидаги Барселона жамоасининг мавсумолди ўртоқлик ўйинлари таркибдаги жиддий муаммони — ҳужум чизиғидаги голлар етишмовчилигини ошкор қилди. Роберт Левандовскининг кетиши ва Ферран Торреснинг эҳтимолий трансфери каталонияликлар учун ҳужумда катта бўшлиқни юзага келтирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати сабабли халқаро миқёсдаги футболчиларнинг лагерцга кечикиб қайтиши бош мураббий Ханси Фик учун ўзига хос бош оғриғига айланди. Футболчиларнинг охирги гуруҳи жамоа сафига 12-август куни келиб қўшилди. Мавсум олдидан ўтказилган илк учта учрашув жамоанинг ҳужумдаги заиф томонларини яққол кўрсатиб қўйди.

Ҳужумдаги муаммолар ва қониқарсиз статистика

Бирмингем, Ноттингем Форест ва Удинезе жамоаларига қарши баҳслар ва уларнинг натижалари мухлисларни хавотирга солмоқда. Хусусан, дастлабки учта ўйиндан иккитаси бор-йўғи 45 дақиқа давом этди ва барча учрашувларда жамоага аниқ зарбалар етишмаётгани маълум бўлди. Базел ҳамда Жоан Гампер кубоги баҳслари олдидан Барселона атиги учта гол уришга муваффақ бўлди.

Ушбу голларнинг аксарияти стандарт вазиятлардан келиб чиқди. Хусусан, киритилган учта голнинг иккитаси пеналтидан, қолгани эса қайтган тўпни дарвозага киритиш эвазига юзага келди. Мисрлик истеъдод эгаси Ҳамза Абделкарим иккита голга муаллифлик қилган бўлса, бразилиялик вингер Рафинья яна битта голни ўз ҳисобига ёздириб қўйди.

Етакчиларнинг кетиши ва трансфер режалари

Гол уриш борасидаги бу пасайиш тўрт мавсум давомида Барселона сафида ҳар йили ўртача 30 тадан гол урган Роберт Левандовскининг кетиши билан бевосита боғлиқ. В вазиятни янада оғирлаштириб, ҳар мавсумда 20 тага яқин гол урадиган Ферран Торрес ҳам клубни тарк этиш истагини билдирган. Ҳужумчи аллақачон Пари Сен-Жермен сафига қўшилишни хоҳлаётганини раҳбариятга маълум қилган.

Удинезе билан баҳсда Фик Рафинья, Фермин, Адеми, Бессие ва Ҳамза каби футболчиларга суянди. Германиялик мутахассис ҳозирча жамоанинг асосий гол муаллифлари бўлган Ламине Ямал ва Дани Олмо сафга қайтишини кутмоқда. Бироқ юзага келган вазият клуб спорт дирекциясини зудлик билан ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда.

Ҳозирги пайтда Хулиан Альварес каби футболчиларни трансфер қилиш ёки муқобил режани топиш Барселона учун энг долзарб вазифага айланди. Олдинда турган расмий учрашувларга қадар мураббийлар штаби ҳужум чизиғидаги самарадорликни ошириш йўлларини топиши шарт.

БарселонаХанси ФликРоберт ЛевандовскиҲамза АбделкаримПари Сен-Жермен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)