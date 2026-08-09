Барселона мавсум олдидан гол уриш муаммосига дуч келмоқда
Ханси Фик бошчилигидаги Барселона мавсумолди учта ўйинда ҳужумдаги муаммоларни намоён қилиб, атиги учта гол урди. Ушбу голларнинг иккитаси пеналтидан, биттаси эса қайтган тўпдан киритилди, Ҳамза Абделкарим иккита, Рафинья эса битта гол муаллифи бўлди. Роберт Левандовскининг кетиши ва ҳар мавсумда 20 тага яқин гол урадиган Ферран Торреснинг Пари Сен-Жерменга ўтиш истаги ҳужумдаги бўшлиқни кучайтирмоқда.
Mundo Deportivo нашри хабар беришича, Ханси Фик бошчилигидаги Барселона жамоасининг мавсумолди ўртоқлик ўйинлари таркибдаги жиддий муаммони — ҳужум чизиғидаги голлар етишмовчилигини ошкор қилди. Роберт Левандовскининг кетиши ва Ферран Торреснинг эҳтимолий трансфери каталонияликлар учун ҳужумда катта бўшлиқни юзага келтирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати сабабли халқаро миқёсдаги футболчиларнинг лагерцга кечикиб қайтиши бош мураббий Ханси Фик учун ўзига хос бош оғриғига айланди. Футболчиларнинг охирги гуруҳи жамоа сафига 12-август куни келиб қўшилди. Мавсум олдидан ўтказилган илк учта учрашув жамоанинг ҳужумдаги заиф томонларини яққол кўрсатиб қўйди.
Ҳужумдаги муаммолар ва қониқарсиз статистикаБирмингем, Ноттингем Форест ва Удинезе жамоаларига қарши баҳслар ва уларнинг натижалари мухлисларни хавотирга солмоқда. Хусусан, дастлабки учта ўйиндан иккитаси бор-йўғи 45 дақиқа давом этди ва барча учрашувларда жамоага аниқ зарбалар етишмаётгани маълум бўлди. Базел ҳамда Жоан Гампер кубоги баҳслари олдидан Барселона атиги учта гол уришга муваффақ бўлди.
Ушбу голларнинг аксарияти стандарт вазиятлардан келиб чиқди. Хусусан, киритилган учта голнинг иккитаси пеналтидан, қолгани эса қайтган тўпни дарвозага киритиш эвазига юзага келди. Мисрлик истеъдод эгаси Ҳамза Абделкарим иккита голга муаллифлик қилган бўлса, бразилиялик вингер Рафинья яна битта голни ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
Етакчиларнинг кетиши ва трансфер режалариГол уриш борасидаги бу пасайиш тўрт мавсум давомида Барселона сафида ҳар йили ўртача 30 тадан гол урган Роберт Левандовскининг кетиши билан бевосита боғлиқ. В вазиятни янада оғирлаштириб, ҳар мавсумда 20 тага яқин гол урадиган Ферран Торрес ҳам клубни тарк этиш истагини билдирган. Ҳужумчи аллақачон Пари Сен-Жермен сафига қўшилишни хоҳлаётганини раҳбариятга маълум қилган.
Удинезе билан баҳсда Фик Рафинья, Фермин, Адеми, Бессие ва Ҳамза каби футболчиларга суянди. Германиялик мутахассис ҳозирча жамоанинг асосий гол муаллифлари бўлган Ламине Ямал ва Дани Олмо сафга қайтишини кутмоқда. Бироқ юзага келган вазият клуб спорт дирекциясини зудлик билан ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда.
Ҳозирги пайтда Хулиан Альварес каби футболчиларни трансфер қилиш ёки муқобил режани топиш Барселона учун энг долзарб вазифага айланди. Олдинда турган расмий учрашувларга қадар мураббийлар штаби ҳужум чизиғидаги самарадорликни ошириш йўлларини топиши шарт.
…