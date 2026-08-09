Лондонда 5 та гол: «Боруссия Д» Emirates Cupʼда «Арсенал»ни таслим этди

·37·Спорт
Лондонда 5 та гол: «Боруссия Д» Emirates Cupʼда «Арсенал»ни таслим этди
Қисқача

«Боруссия Д» Эмиратес Куп доирасида Лондонда «Арсенал»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Дортмундликлар сафида Инасио 7-дақиқада, Карецас 29-дақиқада ва Гаду 58-дақиқада гол урди. «Арсенал»нинг голларига эса Итан Нванери 54-дақиқада ва Виктор Гёкереш 69-дақиқада пеналтидан муаллифлик қилди. Лондонликларнинг сўнгги дақиқалардаги ҳужумларига қарамай, «Боруссия» ҳимояси ҳисобни сақлаб қолди.

Лондондаги машҳур «Эмирейтс» стадионида ўтказилган анъанавий Emirates Cup мусобақаси доирасида «Арсенал» Дортмунднинг «Боруссия» клубини қабул қилди. Кескин ва голларга бой кечган баҳсда германияликлар 3:2 ҳисобида ғалаба қозонишди.

Мавсумлараро йиғин доирасидаги ушбу ўйин томошабинларга ҳақиқий ҳужумкор футбол намойиш этди.

Дортмундликларнинг тезкор голлари ва «канонирлар»нинг қувиб етиш ҳаракати

Учрашувни меҳмонлар жуда фаол бошлашди. Бунинг натижасида 7-минутадаёқ Инасио ҳисобни очган бўлса, 29-минутага келиб Карецас дортмундликларнинг устунлигини мустаҳкамлади — 0:2.

Иккинчи бўлимда Микель Артета шогирдлари ўйинга қайта олишди:

  • 54-минута: Ёш иқтидор эгаси Итан Нванери ҳисобни қисқартирди (1:2).

  • 58-минута: Орадан кўп ўтмай Дортмунд клуби аъзоси Гаду яна орадаги фарқни оширди (1:3).

  • 69-минута: Лондонликларнинг швециялик ҳужумчиси Виктор Гёкереш пенальтини аниқ амалга ошириб, ўйиндаги сўнгги голга муаллифлик қилди (2:3).

Қолган дақиқаларда «Арсенал» мувозанатни тиклаш учун қатор ҳужумлар уюштирган бўлса-да, «Боруссия» ҳимояси ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди.

Учрашув баённомаси

Ўртоқлик ўйини. Emirates Cup

9 август | Лондон, «Эмирейтс» стадиони

«Арсенал» — «Боруссия Д» 2:3

Голлар: Нванери 54, Гёкереш 69 (пен) — Инасио 7, Карецас 29, Гаду 58.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

АрсеналБоруссия ДортмундЛондонЭмирейтсВиктор Дьёкереш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)