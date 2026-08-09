Лондонда 5 та гол: «Боруссия Д» Emirates Cupʼда «Арсенал»ни таслим этди
«Боруссия Д» Эмиратес Куп доирасида Лондонда «Арсенал»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Дортмундликлар сафида Инасио 7-дақиқада, Карецас 29-дақиқада ва Гаду 58-дақиқада гол урди. «Арсенал»нинг голларига эса Итан Нванери 54-дақиқада ва Виктор Гёкереш 69-дақиқада пеналтидан муаллифлик қилди. Лондонликларнинг сўнгги дақиқалардаги ҳужумларига қарамай, «Боруссия» ҳимояси ҳисобни сақлаб қолди.
Лондондаги машҳур «Эмирейтс» стадионида ўтказилган анъанавий Emirates Cup мусобақаси доирасида «Арсенал» Дортмунднинг «Боруссия» клубини қабул қилди. Кескин ва голларга бой кечган баҳсда германияликлар 3:2 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Мавсумлараро йиғин доирасидаги ушбу ўйин томошабинларга ҳақиқий ҳужумкор футбол намойиш этди.
Дортмундликларнинг тезкор голлари ва «канонирлар»нинг қувиб етиш ҳаракати
Учрашувни меҳмонлар жуда фаол бошлашди. Бунинг натижасида 7-минутадаёқ Инасио ҳисобни очган бўлса, 29-минутага келиб Карецас дортмундликларнинг устунлигини мустаҳкамлади — 0:2.
Иккинчи бўлимда Микель Артета шогирдлари ўйинга қайта олишди:
54-минута: Ёш иқтидор эгаси Итан Нванери ҳисобни қисқартирди (1:2).
58-минута: Орадан кўп ўтмай Дортмунд клуби аъзоси Гаду яна орадаги фарқни оширди (1:3).
69-минута: Лондонликларнинг швециялик ҳужумчиси Виктор Гёкереш пенальтини аниқ амалга ошириб, ўйиндаги сўнгги голга муаллифлик қилди (2:3).
Қолган дақиқаларда «Арсенал» мувозанатни тиклаш учун қатор ҳужумлар уюштирган бўлса-да, «Боруссия» ҳимояси ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди.
Учрашув баённомаси
Ўртоқлик ўйини. Emirates Cup
9 август | Лондон, «Эмирейтс» стадиони
«Арсенал» — «Боруссия Д» 2:3
Голлар: Нванери 54, Гёкереш 69 (пен) — Инасио 7, Карецас 29, Гаду 58.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…