«Манчестер Сити» Сеулда «Атлетико»ни таслим этди: Мармушдан дубль
«Манчестер Сити» Сеулда мавсумлараро тайёргарлик доирасидаги ўртоқлик учрашувида «Атлетико»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи бўлимнинг 43-дақиқасида Домингес гол урган бўлса, 57 ва 59-дақиқаларда Омар Мармуш дубл қайд этди, 90-дақиқада эса Аит-Нури якуний ҳисобни ўрнатди. Абдуқодир Ҳусанов оилавий сабабларга кўра Сеулдаги таркибга киритилмади ва жамоага кейинроқ қўшилиши кутилмоқда. Учрашув 9 август куни Жанубий Кореянинг Сеул шаҳрида ўтказилди.
Жанубий Корея пойтахти Сеул шаҳрида мавсумлараро тайёргарлик доирасида кечган қизиқарли ва шиддатли ўртоқлик учрашувида Англиянинг «Манчестер Сити» клуби Мадриднинг «Атлетико» жамоаси устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
Миллионлаб азиат мухлислар гувоҳлигида кечган беллашув кутилмаган бурилишлар ва голларга бой бўлди.
Мармушдан камбэк ва Аит-Нурининг якуний нуқтаси
Учрашувнинг биринчи бўлими мадридликларнинг устунлиги билан якунланди. 43-минутада Домингес Облак жамоасини олдинга олиб чиқди — 0:1.
Бироқ иккинчи бўлимда «шаҳарликлар» ўйин тизгинини ўз қўлларига олишди:
57 ва 59-минуталар: Омар Мармуш бор-йўғи икки дақиқа ичида дубль қайд этиб, «Манчестер Сити»ни олдинга олиб чиқди.
90-минута: Баҳс якунланиши арафасида Аит-Нури рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўйинга якуний нуқтани қўйди.
Абдуқодир Ҳусанов нега майдонга тушмади?
Ўзбекистонлик мухлисларнинг диққат марказида бўлган ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ушбу муҳим ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборди. Маълум қилинишича, марказий ҳимоячи оилавий сабабларга кўра Сеулдаги таркибга киритилмаган ва жамоага кейинроқ қўшилиши кутилмоқда.
Учрашув баённомаси
Ўртоқлик ўйини
9 август | Сеул (Жанубий Корея)
«Манчестер Сити» — «Атлетико» 3:1
Голлар: Мармуш 57, 59, Аит-Нури 90 — Домингес 43.
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш, Рейс, Диаш, Гвардиол, Рейндерс, Ковачич, Савинио, Фоден, Семенё, Мармуш.
«Атлетико»: Облак, Домингес, Ле Норман, Ганцко, Мартинес, Юлманн, Варгас, Коке, Мендоса, Домингес, Лукман.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…