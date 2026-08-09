«Манчестер Сити» Сеулда «Атлетико»ни таслим этди: Мармушдан дубль

·43·Спорт
«Манчестер Сити» Сеулда «Атлетико»ни таслим этди: Мармушдан дубль
Қисқача

«Манчестер Сити» Сеулда мавсумлараро тайёргарлик доирасидаги ўртоқлик учрашувида «Атлетико»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи бўлимнинг 43-дақиқасида Домингес гол урган бўлса, 57 ва 59-дақиқаларда Омар Мармуш дубл қайд этди, 90-дақиқада эса Аит-Нури якуний ҳисобни ўрнатди. Абдуқодир Ҳусанов оилавий сабабларга кўра Сеулдаги таркибга киритилмади ва жамоага кейинроқ қўшилиши кутилмоқда. Учрашув 9 август куни Жанубий Кореянинг Сеул шаҳрида ўтказилди.

Жанубий Корея пойтахти Сеул шаҳрида мавсумлараро тайёргарлик доирасида кечган қизиқарли ва шиддатли ўртоқлик учрашувида Англиянинг «Манчестер Сити» клуби Мадриднинг «Атлетико» жамоаси устидан 3:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.

Миллионлаб азиат мухлислар гувоҳлигида кечган беллашув кутилмаган бурилишлар ва голларга бой бўлди.

Мармушдан камбэк ва Аит-Нурининг якуний нуқтаси

Учрашувнинг биринчи бўлими мадридликларнинг устунлиги билан якунланди. 43-минутада Домингес Облак жамоасини олдинга олиб чиқди — 0:1.

Бироқ иккинчи бўлимда «шаҳарликлар» ўйин тизгинини ўз қўлларига олишди:

  • 57 ва 59-минуталар: Омар Мармуш бор-йўғи икки дақиқа ичида дубль қайд этиб, «Манчестер Сити»ни олдинга олиб чиқди.

  • 90-минута: Баҳс якунланиши арафасида Аит-Нури рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўйинга якуний нуқтани қўйди.

Абдуқодир Ҳусанов нега майдонга тушмади?

Ўзбекистонлик мухлисларнинг диққат марказида бўлган ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ушбу муҳим ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборди. Маълум қилинишича, марказий ҳимоячи оилавий сабабларга кўра Сеулдаги таркибга киритилмаган ва жамоага кейинроқ қўшилиши кутилмоқда.

Учрашув баённомаси

Ўртоқлик ўйини

9 август | Сеул (Жанубий Корея)

«Манчестер Сити» — «Атлетико» 3:1

Голлар: Мармуш 57, 59, Аит-Нури 90 — Домингес 43.

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш, Рейс, Диаш, Гвардиол, Рейндерс, Ковачич, Савинио, Фоден, Семенё, Мармуш.

  • «Атлетико»: Облак, Домингес, Ле Норман, Ганцко, Мартинес, Юлманн, Варгас, Коке, Мендоса, Домингес, Лукман.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Манчестер СитиАтлетико МадридСеулОмар МармушАбдуқодир Ҳусанов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)