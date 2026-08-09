Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?
Ўзбекистон Суперлигасининг 16-тури якунлари бўйича 11 нафар футболчидан иборат рамзий жамоа эълон қилинди. Таркибга «Навбаҳор», «Нефтчи» ва «Локомотив» клубларидан иккитадан, «Андижон», «Пахтакор», «Бухоро», ОКМК ва «Сўғдиёна»дан биттадан футболчи киритилди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 16-тури якунлари бўйича энг яхши футболчилардан тузилган рамзий жамоа маълум қилинди. Таркибда чемпионатнинг турли клубларидан 11 нафар футболчи ўрин олди.
Эътиборлиси, «Нефтчи», «Навбаҳор» ва «Локомотив» рамзий жамоага энг кўп — иккитадан футболчи кирита олди. Қолган беш клубдан эса биттадан вакил танланган.
Дарвозада — «Андижон» вакили
16-турнинг энг яхши дарвозабони сифатида Элдор Адҳамов эътироф этилди.
«Андижон» посбони рамзий жамоада дарвоза чизиғини эгаллади ва шу тариқа клубининг ушбу таркибдаги ягона вакилига айланди.
Дарвозабон:
Элдор Адҳамов — «Андижон»
«Навбаҳор» ҳимоя чизиғида устун
Рамзий жамоанинг уч кишилик ҳимоя чизиғидан икки ўрин Наманганнинг «Навбаҳор» клуби футболчиларига насиб этди.
Гиорги Жгереная ва Умар Адҳамзода турнинг энг яхши ҳимоячилари қаторига киритилди. Уларга «Пахтакор» вакили Дилшод Саидов ҳамроҳлик қилди.
Ҳимоячилар:
Дилшод Саидов — «Пахтакор»
Гиорги Жгереная — «Навбаҳор»
Умар Адҳамзода — «Навбаҳор»
Шу тариқа, ҳимоя чизиғида «Навбаҳор»нинг устунлиги яққол кўзга ташланди.
Марказда «Нефтчи»дан икки футболчи
Рамзий жамоанинг энг катта қисми — яримҳимоя чизиғи тўрт футболчидан иборат.
Унда «Бухоро»дан Владимир Родич, «Локомотив»дан Суҳроб Нуруллоев ҳамда «Нефтчи»нинг икки футболчиси — Жамшид Искандеров ва Алишер Одилов жой олди.
Яримҳимоячилар:
Владимир Родич — «Бухоро»
Суҳроб Нуруллоев — «Локомотив»
Жамшид Искандеров — «Нефтчи»
Алишер Одилов — «Нефтчи»
Айниқса, Фарғона клубидан бир вақтнинг ўзида икки футболчининг танланиши «Нефтчи» вакилларининг 16-турдаги ўйини алоҳида эътироф этилганини кўрсатади.
Ҳужумда уч клубнинг тўпурарлари
Рамзий жамоанинг ҳужум чизиғидан ОКМК, «Локомотив» ва «Сўғдиёна» вакиллари ўрин олди.
Нодир Абдураззақов, тажрибали Темурхўжа Абдухолиқов ва Люпче Дориев турнинг энг яхши ҳужумчилари сифатида танланди.
Ҳужумчилар:
Нодир Абдураззақов — ОКМК
Темурхўжа Абдухолиқов — «Локомотив»
Люпче Дориев — «Сўғдиёна»
Шу билан «Локомотив» ҳам Суҳроб Нуруллоев ва Темурхўжа Абдухолиқов орқали рамзий жамоада икки футболчи билан иштирок этди.
Қайси клублар кўпроқ вакил киритди?
16-тур рамзий жамоасида клублар кесимидаги тақсимот қуйидагича бўлди:
«Навбаҳор» — 2 нафар
«Нефтчи» — 2 нафар
«Локомотив» — 2 нафар
«Андижон» — 1 нафар
«Пахтакор» — 1 нафар
«Бухоро» — 1 нафар
ОКМК — 1 нафар
«Сўғдиёна» — 1 нафар
Демак, тур якунларида бирор клуб мутлақ устунликка эриша олмади. Рамзий таркибнинг саккиз жамоа вакилларидан шакллангани 16-турда индивидуал жиҳатдан кучли ўйин кўрсатган футболчилар бир нечта клубда бўлганини кўрсатмоқда.
Суперлигада рақобат янада қизийди
Мавсум иккинчи ярмига кириб борар экан, ҳар бир тур чемпионлик, еврокубок йўлланмалари ва турнир жадвалидаги позициялар учун тобора катта аҳамият касб этмоқда.
Шундай шароитда рамзий жамоага кириш футболчиларнинг муайян турдаги ўйинига берилган индивидуал эътироф бўлиб, кейинги баҳслар олдидан улар учун қўшимча мотивация ҳам беради.
16-тур эса айниқса «Навбаҳор», «Нефтчи» ва «Локомотив» футболчилари учун самарали бўлди — учала клуб ҳам рамзий таркибга иккитадан вакил киритди.
Сизнингча, 16-тур рамзий жамоасида яна қайси футболчи бўлиши керак эди?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…