Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?

·41·Спорт
Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?
Қисқача

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-тури якунлари бўйича 11 нафар футболчидан иборат рамзий жамоа эълон қилинди. Таркибга «Навбаҳор», «Нефтчи» ва «Локомотив» клубларидан иккитадан, «Андижон», «Пахтакор», «Бухоро», ОКМК ва «Сўғдиёна»дан биттадан футболчи киритилди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-тури якунлари бўйича энг яхши футболчилардан тузилган рамзий жамоа маълум қилинди. Таркибда чемпионатнинг турли клубларидан 11 нафар футболчи ўрин олди.

Эътиборлиси, «Нефтчи», «Навбаҳор» ва «Локомотив» рамзий жамоага энг кўп — иккитадан футболчи кирита олди. Қолган беш клубдан эса биттадан вакил танланган.

Дарвозада — «Андижон» вакили

16-турнинг энг яхши дарвозабони сифатида Элдор Адҳамов эътироф этилди.

«Андижон» посбони рамзий жамоада дарвоза чизиғини эгаллади ва шу тариқа клубининг ушбу таркибдаги ягона вакилига айланди.

Дарвозабон:

  • Элдор Адҳамов — «Андижон»

«Навбаҳор» ҳимоя чизиғида устун

Рамзий жамоанинг уч кишилик ҳимоя чизиғидан икки ўрин Наманганнинг «Навбаҳор» клуби футболчиларига насиб этди.

Гиорги Жгереная ва Умар Адҳамзода турнинг энг яхши ҳимоячилари қаторига киритилди. Уларга «Пахтакор» вакили Дилшод Саидов ҳамроҳлик қилди.

Ҳимоячилар:

  • Дилшод Саидов — «Пахтакор»

  • Гиорги Жгереная — «Навбаҳор»

  • Умар Адҳамзода — «Навбаҳор»

Шу тариқа, ҳимоя чизиғида «Навбаҳор»нинг устунлиги яққол кўзга ташланди.

Марказда «Нефтчи»дан икки футболчи

Рамзий жамоанинг энг катта қисми — яримҳимоя чизиғи тўрт футболчидан иборат.

Унда «Бухоро»дан Владимир Родич, «Локомотив»дан Суҳроб Нуруллоев ҳамда «Нефтчи»нинг икки футболчиси — Жамшид Искандеров ва Алишер Одилов жой олди.

Яримҳимоячилар:

  • Владимир Родич — «Бухоро»

  • Суҳроб Нуруллоев — «Локомотив»

  • Жамшид Искандеров — «Нефтчи»

  • Алишер Одилов — «Нефтчи»

Айниқса, Фарғона клубидан бир вақтнинг ўзида икки футболчининг танланиши «Нефтчи» вакилларининг 16-турдаги ўйини алоҳида эътироф этилганини кўрсатади.

Ҳужумда уч клубнинг тўпурарлари

Рамзий жамоанинг ҳужум чизиғидан ОКМК, «Локомотив» ва «Сўғдиёна» вакиллари ўрин олди.

Нодир Абдураззақов, тажрибали Темурхўжа Абдухолиқов ва Люпче Дориев турнинг энг яхши ҳужумчилари сифатида танланди.

Ҳужумчилар:

  • Нодир Абдураззақов — ОКМК

  • Темурхўжа Абдухолиқов — «Локомотив»

  • Люпче Дориев — «Сўғдиёна»

Шу билан «Локомотив» ҳам Суҳроб Нуруллоев ва Темурхўжа Абдухолиқов орқали рамзий жамоада икки футболчи билан иштирок этди.

Қайси клублар кўпроқ вакил киритди?

16-тур рамзий жамоасида клублар кесимидаги тақсимот қуйидагича бўлди:

  • «Навбаҳор» — 2 нафар

  • «Нефтчи» — 2 нафар

  • «Локомотив» — 2 нафар

  • «Андижон» — 1 нафар

  • «Пахтакор» — 1 нафар

  • «Бухоро» — 1 нафар

  • ОКМК — 1 нафар

  • «Сўғдиёна» — 1 нафар

Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?

Демак, тур якунларида бирор клуб мутлақ устунликка эриша олмади. Рамзий таркибнинг саккиз жамоа вакилларидан шакллангани 16-турда индивидуал жиҳатдан кучли ўйин кўрсатган футболчилар бир нечта клубда бўлганини кўрсатмоқда.

Суперлигада рақобат янада қизийди

Мавсум иккинчи ярмига кириб борар экан, ҳар бир тур чемпионлик, еврокубок йўлланмалари ва турнир жадвалидаги позициялар учун тобора катта аҳамият касб этмоқда.

Шундай шароитда рамзий жамоага кириш футболчиларнинг муайян турдаги ўйинига берилган индивидуал эътироф бўлиб, кейинги баҳслар олдидан улар учун қўшимча мотивация ҳам беради.

16-тур эса айниқса «Навбаҳор», «Нефтчи» ва «Локомотив» футболчилари учун самарали бўлди — учала клуб ҳам рамзий таркибга иккитадан вакил киритди.

Сизнингча, 16-тур рамзий жамоасида яна қайси футболчи бўлиши керак эди?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

НефтчиНавбаҳорЛокомотивАндижонПахтакор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)