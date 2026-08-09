Манчестер Юнайтед Лестер истеъдоди учун курашга киришди
Манчестер Юнайтед Лестер Сити ярим ҳимоячиси Луи Пейж трансфери бўйича музокараларни бошлади ва ҳозирча пойгада етакчилик қилмоқда. 18 ёшли футболчи ўтган мавсумдаги ўйинлари учун ЭФЛ талқинига кўра Аппрентисе оф те Еар унвонини қўлга киритган. Арсенал ва Астон Вилла ҳам Англия У-20 терма жамоаси аъзоси бўлган футболчига қизиқиш билдирмоқда.
Англия Премер-лигасининг гранд клублари ёш иқтидорларни ўз сафига қўшиб олиш борасидаги фаоллигини оширмоқда. BBC Sport хабарига кўра, Манчестер Юнайтед Лестер Сити жамоасининг истиқболли ярим ҳимоячиси Луи Пейж трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди. Олдинда эса бу футболчи учун асосий рақиб сифатида Арсенал клуби турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган ойда 18 ёшни қарши олган ёш футболчи юқори дивизиондан ташқаридаги энг ёрқин иқтидорлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Лестер Сити жамоаси қуйи лигага тушиб кетганига қарамай, Луи Пейж ўтган мавсумдаги ажойиб ўйинлари эвазига ЭФЛ талқинига кўра йилнинг энг яхши шогирди — Аппрентисе оф те Еар унвонига сазовор бўлди. Бу эса унинг атрофидаги қизиқишларни янада ошириб юборди.
Трансфер бозори ва асосий даъвогарларМанчестер Юнайтед ёшлар академиясини кучайтириш мақсадида Пейжни асосий нишон сифатида белгилаган. Ҳозирда клублар ўртасида трансфер нархи бўйича музокаралар давом этмоқда. Англия У-20 ёшлар терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи ўтган йилнинг сентябрь ойида ўзининг илк профессионал шартномасини имзолаган эди.
Шунга қарамай, Манчестер Юнайтед бу курашда ягона эмас. Маълумотларга кўра, Арсенал ва Астон Вилла клублари ҳам сўнгги ҳафталарда мазкур марказий ярим ҳимоячига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Шунга қарамай, Манчестер клуби трансфер пойгасида ҳозирча етакчилик қилмоқда.
Луи Пейжнинг фаолияти ва клубдаги ўрниЛуи Пейж Лестер Сити сафида аллақачон 21 та асосий жамоа учрашувида майдонга тушишга улгурди. Унинг сўнгги ўйинларидан бири шанба куни Лига кубоги доирасида Нортгемптон Таун жамоасига қарши кечди. Футболчи клуб академиясига тўққиз ёшгача бўлган гуруҳ вақтида қўшилган бўлиб, йиллар давомида майдонда қўрқмас рақобатбардош ўйинчи сифатида шаклланди.
Агар Арсенал бу курашда имкониятни бой берса, бу ёзда Лестер Сити ёш иқтидорининг Манчестер клубларига ўтиши билан боғлиқ иккинчи шундай ҳолат бўлади. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жереми Монга 10 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити сафига қўшилган эди. Ҳозирда ҳар қандай даъвогар клуб футболчи учун Лестер Сити раҳбарияти билан келишиб олиши талаб этилади, чунки у амалдаги профессионал шартномага эга.
…