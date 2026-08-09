Манчестер Юнайтед Лестер истеъдоди учун курашга киришди

·37·Спорт
Манчестер Юнайтед Лестер истеъдоди учун курашга киришди
Қисқача

Манчестер Юнайтед Лестер Сити ярим ҳимоячиси Луи Пейж трансфери бўйича музокараларни бошлади ва ҳозирча пойгада етакчилик қилмоқда. 18 ёшли футболчи ўтган мавсумдаги ўйинлари учун ЭФЛ талқинига кўра Аппрентисе оф те Еар унвонини қўлга киритган. Арсенал ва Астон Вилла ҳам Англия У-20 терма жамоаси аъзоси бўлган футболчига қизиқиш билдирмоқда.

Англия Премер-лигасининг гранд клублари ёш иқтидорларни ўз сафига қўшиб олиш борасидаги фаоллигини оширмоқда. BBC Sport хабарига кўра, Манчестер Юнайтед Лестер Сити жамоасининг истиқболли ярим ҳимоячиси Луи Пейж трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди. Олдинда эса бу футболчи учун асосий рақиб сифатида Арсенал клуби турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган ойда 18 ёшни қарши олган ёш футболчи юқори дивизиондан ташқаридаги энг ёрқин иқтидорлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Лестер Сити жамоаси қуйи лигага тушиб кетганига қарамай, Луи Пейж ўтган мавсумдаги ажойиб ўйинлари эвазига ЭФЛ талқинига кўра йилнинг энг яхши шогирди — Аппрентисе оф те Еар унвонига сазовор бўлди. Бу эса унинг атрофидаги қизиқишларни янада ошириб юборди.

Трансфер бозори ва асосий даъвогарлар

Манчестер Юнайтед ёшлар академиясини кучайтириш мақсадида Пейжни асосий нишон сифатида белгилаган. Ҳозирда клублар ўртасида трансфер нархи бўйича музокаралар давом этмоқда. Англия У-20 ёшлар терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи ўтган йилнинг сентябрь ойида ўзининг илк профессионал шартномасини имзолаган эди.

Шунга қарамай, Манчестер Юнайтед бу курашда ягона эмас. Маълумотларга кўра, Арсенал ва Астон Вилла клублари ҳам сўнгги ҳафталарда мазкур марказий ярим ҳимоячига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Шунга қарамай, Манчестер клуби трансфер пойгасида ҳозирча етакчилик қилмоқда.

Луи Пейжнинг фаолияти ва клубдаги ўрни

Луи Пейж Лестер Сити сафида аллақачон 21 та асосий жамоа учрашувида майдонга тушишга улгурди. Унинг сўнгги ўйинларидан бири шанба куни Лига кубоги доирасида Нортгемптон Таун жамоасига қарши кечди. Футболчи клуб академиясига тўққиз ёшгача бўлган гуруҳ вақтида қўшилган бўлиб, йиллар давомида майдонда қўрқмас рақобатбардош ўйинчи сифатида шаклланди.

Агар Арсенал бу курашда имкониятни бой берса, бу ёзда Лестер Сити ёш иқтидорининг Манчестер клубларига ўтиши билан боғлиқ иккинчи шундай ҳолат бўлади. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жереми Монга 10 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити сафига қўшилган эди. Ҳозирда ҳар қандай даъвогар клуб футболчи учун Лестер Сити раҳбарияти билан келишиб олиши талаб этилади, чунки у амалдаги профессионал шартномага эга.

Манчестер ЮнайтедАрсеналЛестер СитиЛуи ПейжТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)