Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирди

·36·Техно
Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирди
Қисқача

Samsung Galaxy S23 FE учун Android 18 янгиланиши бекор қилиниб, қурилмани қўллаб-қувватлаш Android 17 версиясида тўхтатилади. Компания вакилига кўра, Android 18 дастлаб Жанубий Корея версияси учун режалаштирилган, бироқ кейинчалик дастурий таъминот режаси ўзгартирилган. Шу сабабли One UI 9 Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ва S23 FE моделларининг барча ҳудудий версиялари учун охирги йирик янгиланиш бўлади.

Samsung компанияси Galaxy S23 FE смартфони учун дастурий таъминотни янгилаш режаларига ўзгартириш киритди. Расмий қўллаб-қувватлаш хизмати маълумотларига таяниб ixbt.com хабар беришича, ушбу қурилма кутилганидек Android 18 янгиланишини олмайди ва унинг операцион тизимини қўллаб-қувватлаш Android 17 версиясида тўхтатилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Galaxy S23, S23+ ва S23 Ultra моделлари 2023-йилнинг феврал ойида Android 13 базасидаги One UI 5.1 билан бозорга чиққан эди. Samsung ушбу флагман оиласи учун тўртта йирик Android янгиланишини вада қилган бўлиб, унга кўра Android 17 мазкур моделлар учун охирги йирик операцион тизим версияси бўлиши белгиланган.

Galaxy S23 FE атрофидаги вазият

Galaxy S23 FE модели эса 2023-йилнинг октябрь ойида тақдим этилган бўлиб, турли минтақаларда ҳар хил процессорлар билан чиқарилган эди. Жумладан, Американинг версияси Snapdragon 8 Ген 1, аксарият бошқа вариантлар эса Exynos 2200 чипи билан жиҳозланган. Шунингдек, Жанубий Корея бозори учун мўлжалланган СМ-S711N каталог рақамли версияси сотувга тўғридан-тўғри Android 14 базасидаги One UI 6 билан чиққан эди.

Бошланғич Android версиясидан келиб чиқиб, тўрт авлод янгиланишларини ҳисобга олганда, мазкур қурилма назарий жиҳатдан Android 18 янгиланишини қабул қилиши керак эди. Бироқ Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида фойдаланувчилардан бири Samsung Кореа қўллаб-қувватлаш хизмати билан ёзишмалар скриншотини эълон қилди.

Компания қарорининг сабаблари

Компания вакилининг сўзларига кўра, Android 18 ҳақиқатан ҳам дастлаб кореялик S23 FE учун охирги йирик янгиланиш сифатида кўриб чиқилган, бироқ кейинчалик режалар ўзгарган. Натижада, ушбу модел учун ҳам якуний версия сифатида Android 17 белгиланди.

Шу тариқа, One UI 9 қобиғи нафақат асосий Galaxy S23, S23+ ва S23 Ultra моделлари, балки S23 FE'нинг барча ҳудудий версиялари учун ҳам охирги йирик янгиланиш бўлиб қолади. Бунда смартфонлар бозорга Android 13 ёки Android 14 билан чиққанининг аҳамияти бўлмайди.

Ҳозирги вақтда Samsung Galaxy S23 оиласи учун One UI 9 устида иш олиб бормоқда, бироқ ушбу янгиланишнинг барқарор версияси қачон чиқарилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

SamsungGalaxy S23 FEAndroid 17Android 18One UI 9
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59NASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаNASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди