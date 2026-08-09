Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирди
Samsung Galaxy S23 FE учун Android 18 янгиланиши бекор қилиниб, қурилмани қўллаб-қувватлаш Android 17 версиясида тўхтатилади. Компания вакилига кўра, Android 18 дастлаб Жанубий Корея версияси учун режалаштирилган, бироқ кейинчалик дастурий таъминот режаси ўзгартирилган. Шу сабабли One UI 9 Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ва S23 FE моделларининг барча ҳудудий версиялари учун охирги йирик янгиланиш бўлади.
Samsung компанияси Galaxy S23 FE смартфони учун дастурий таъминотни янгилаш режаларига ўзгартириш киритди. Расмий қўллаб-қувватлаш хизмати маълумотларига таяниб ixbt.com хабар беришича, ушбу қурилма кутилганидек Android 18 янгиланишини олмайди ва унинг операцион тизимини қўллаб-қувватлаш Android 17 версиясида тўхтатилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Galaxy S23, S23+ ва S23 Ultra моделлари 2023-йилнинг феврал ойида Android 13 базасидаги One UI 5.1 билан бозорга чиққан эди. Samsung ушбу флагман оиласи учун тўртта йирик Android янгиланишини вада қилган бўлиб, унга кўра Android 17 мазкур моделлар учун охирги йирик операцион тизим версияси бўлиши белгиланган.
Galaxy S23 FE атрофидаги вазиятGalaxy S23 FE модели эса 2023-йилнинг октябрь ойида тақдим этилган бўлиб, турли минтақаларда ҳар хил процессорлар билан чиқарилган эди. Жумладан, Американинг версияси Snapdragon 8 Ген 1, аксарият бошқа вариантлар эса Exynos 2200 чипи билан жиҳозланган. Шунингдек, Жанубий Корея бозори учун мўлжалланган СМ-S711N каталог рақамли версияси сотувга тўғридан-тўғри Android 14 базасидаги One UI 6 билан чиққан эди.
Бошланғич Android версиясидан келиб чиқиб, тўрт авлод янгиланишларини ҳисобга олганда, мазкур қурилма назарий жиҳатдан Android 18 янгиланишини қабул қилиши керак эди. Бироқ Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида фойдаланувчилардан бири Samsung Кореа қўллаб-қувватлаш хизмати билан ёзишмалар скриншотини эълон қилди.
Компания қарорининг сабаблариКомпания вакилининг сўзларига кўра, Android 18 ҳақиқатан ҳам дастлаб кореялик S23 FE учун охирги йирик янгиланиш сифатида кўриб чиқилган, бироқ кейинчалик режалар ўзгарган. Натижада, ушбу модел учун ҳам якуний версия сифатида Android 17 белгиланди.
Шу тариқа, One UI 9 қобиғи нафақат асосий Galaxy S23, S23+ ва S23 Ultra моделлари, балки S23 FE'нинг барча ҳудудий версиялари учун ҳам охирги йирик янгиланиш бўлиб қолади. Бунда смартфонлар бозорга Android 13 ёки Android 14 билан чиққанининг аҳамияти бўлмайди.
Ҳозирги вақтда Samsung Galaxy S23 оиласи учун One UI 9 устида иш олиб бормоқда, бироқ ушбу янгиланишнинг барқарор версияси қачон чиқарилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
…