Диетмар Хаманн Бруно Гимараеснинг трансферига баҳо берди
Диетмар Хаманн Бруно Гимараеснинг Арсеналга 75 миллион фунт-стерлингга трансфери футболчи учун асосий синов бўлишини айтди. Унинг фикрича, бразилиялик ярим ҳимоячи ҳақиқий жаҳон даражасидаги ўйинчи эканини исботлаши учун ҳали ўзини кўрсатиши керак. Хаманн Арсенал ундан ярим ҳимоядан кўпроқ гол ва ташаббускорлик кутаётганини таъкидлади.
Ливерпул клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Хаманн Арсенал сафини тўлдирган Бруно Гимараеснинг 75 миллион фунт-стерлинглик трансфери юзасидан эҳтиёткорона фикр билдирди. Унинг фикрича, бразилиялик футболчи ҳақиқий жаҳон даражасидаги ўйинчи мақомига эришиш учун ҳали олдинда бажариши керак бўлган вазифаларга эга ва бу трансфер унинг учун асосий синов бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sportс Моле нашрига берган интервюсида 2005 йилги Чемпионлар лигаси ғолиби Нюокасл Юнайтед сафида сардор бўлган ва жамоани олдинга бошлаган футболчининг хизматларини эътироф этди. Бироқ у мавсумлар оралиғидаги йирик нархни ва ўйинчининг обрўсини тўлиқ оқлаш учун футболчи ҳали ўзини кўрсатиши лозимлигини таъкидлади.
Майдондаги ишончлилик ва ижодкорликХаманн ўз таҳлилида Бруно Гимараеснинг ўйин услубига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, футболчи ишончли ва масъулиятли ўйин кўрсатса-да, унинг Жаҳон чемпионатидаги чиқишлари ва Бразилия терма жамоасининг марказидаги айрим муаммолар ҳали у тўлақонли элит даражадагилар қаторида эканини исботлашга етарли эмаслигини кўрсатган.
Арсенал ўтган мавсумда очиқ ўйиндан етарлича гол ура олмагани ва кўпроқ стандарт вазиятларга таяниб қолгани сабабли, Лондон клуби ярим ҳимоядан кўпроқ гол ва ташаббускорлик кутмоқда. Хаманннинг фикрича, бразилиялик ярим ҳимоячи майдонда бироз дадилроқ ҳаракат қилиб, айнан шу етишмаётган хавфлиликни жамоага олиб келиши керак.
Арсенал таркибидаги янги вазифаларАрсенал спорт директори Андреа Берта Микел Артета бошчилигидаги жамоанинг тактик эволюциясида бразилиялик футболчининг кўп қирралилиги ва етакчилик фазилатлари муҳимлигини алоҳида таъкидлаган эди. Бироқ Диетмар Хаманн Деклан Райс ва бошқа кучли ўйинчилар борлигини эслатиб, футболчи янги жамоасида ўз ўрнини топиши ва ҳақиқий топ-даражадагилигини айнан Эмиратес Стадиумда исботлаши лозимлигини қўшимча қилди.
Трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бири бўлган бу келишув Арсеналдаги таркибни янада кучайтиришга қаратилган бўлиб, мавсумолди Боруссия Дортмунд жамоасига қарши ўйин олдидан жамоанинг янги аъзоси сифатида таништирилган эди.
…