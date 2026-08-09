Диетмар Хаманн Бруно Гимараеснинг трансферига баҳо берди

·29·Спорт
Диетмар Хаманн Бруно Гимараеснинг трансферига баҳо берди
Қисқача

Диетмар Хаманн Бруно Гимараеснинг Арсеналга 75 миллион фунт-стерлингга трансфери футболчи учун асосий синов бўлишини айтди. Унинг фикрича, бразилиялик ярим ҳимоячи ҳақиқий жаҳон даражасидаги ўйинчи эканини исботлаши учун ҳали ўзини кўрсатиши керак. Хаманн Арсенал ундан ярим ҳимоядан кўпроқ гол ва ташаббускорлик кутаётганини таъкидлади.

Ливерпул клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Хаманн Арсенал сафини тўлдирган Бруно Гимараеснинг 75 миллион фунт-стерлинглик трансфери юзасидан эҳтиёткорона фикр билдирди. Унинг фикрича, бразилиялик футболчи ҳақиқий жаҳон даражасидаги ўйинчи мақомига эришиш учун ҳали олдинда бажариши керак бўлган вазифаларга эга ва бу трансфер унинг учун асосий синов бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sportс Моле нашрига берган интервюсида 2005 йилги Чемпионлар лигаси ғолиби Нюокасл Юнайтед сафида сардор бўлган ва жамоани олдинга бошлаган футболчининг хизматларини эътироф этди. Бироқ у мавсумлар оралиғидаги йирик нархни ва ўйинчининг обрўсини тўлиқ оқлаш учун футболчи ҳали ўзини кўрсатиши лозимлигини таъкидлади.

Майдондаги ишончлилик ва ижодкорлик

Хаманн ўз таҳлилида Бруно Гимараеснинг ўйин услубига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, футболчи ишончли ва масъулиятли ўйин кўрсатса-да, унинг Жаҳон чемпионатидаги чиқишлари ва Бразилия терма жамоасининг марказидаги айрим муаммолар ҳали у тўлақонли элит даражадагилар қаторида эканини исботлашга етарли эмаслигини кўрсатган.

Арсенал ўтган мавсумда очиқ ўйиндан етарлича гол ура олмагани ва кўпроқ стандарт вазиятларга таяниб қолгани сабабли, Лондон клуби ярим ҳимоядан кўпроқ гол ва ташаббускорлик кутмоқда. Хаманннинг фикрича, бразилиялик ярим ҳимоячи майдонда бироз дадилроқ ҳаракат қилиб, айнан шу етишмаётган хавфлиликни жамоага олиб келиши керак.

Арсенал таркибидаги янги вазифалар

Арсенал спорт директори Андреа Берта Микел Артета бошчилигидаги жамоанинг тактик эволюциясида бразилиялик футболчининг кўп қирралилиги ва етакчилик фазилатлари муҳимлигини алоҳида таъкидлаган эди. Бироқ Диетмар Хаманн Деклан Райс ва бошқа кучли ўйинчилар борлигини эслатиб, футболчи янги жамоасида ўз ўрнини топиши ва ҳақиқий топ-даражадагилигини айнан Эмиратес Стадиумда исботлаши лозимлигини қўшимча қилди.

Трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бири бўлган бу келишув Арсеналдаги таркибни янада кучайтиришга қаратилган бўлиб, мавсумолди Боруссия Дортмунд жамоасига қарши ўйин олдидан жамоанинг янги аъзоси сифатида таништирилган эди.

АрсеналБруно ГимараесДиетмар ХаманнAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)