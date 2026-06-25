Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмади

·67·Спорт
Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмади

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар қарийб уч йиллик танаффусдан сўнг яна миллий жамоа либосида майдонга тушди. Жаҳон чемпионати доирасида Шотландияга қарши кечган баҳсда (3:0) захирадан майдонга тушган футболчи ўйин якунлангач, ҳис-туйғуларини жиловлай олмай, йиғлаб юборди. Бу лаҳзалар нафақат футболчи, балки бутун Бразилия футбол жамоатчилиги учун рамзий маънога эга бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

34 ёшли ҳужумчи учун бу қайтиш осон кечмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар охирги марта 2023-йилнинг октябрь ойида терма жамоа сафида кўриниш берган эди. Шундан сўнг олинган оғир жароҳат — тизза боғламларининг узилиши ва кейинги асоратлар уни нақд 981 кунга катта футболдан узоқлаштирди. Маямида бўлиб ўтган учрашув унинг иродаси ва қайта тикланиш йўлидаги машаққатли меҳнатининг маҳсулидир.

Қийин кечган 981 кунлик танаффус

Неймар иккинчи бўлимда Матеус Кунҳа ўрнига майдонга тушганида, стадион уни олқишлар билан кутиб олди. Гарчи у майдонда ўзининг энг яхши формасида бўлмаса-да, ҳар бир ҳаракати мухлислар эътиборида турди. Ўйин тугагач, у майдон марказида тиз чўкиб, кўз ёш тўкди. Уни жамоадошлари ва афсонавий Роналдиньо келиб юпатгани камерлар объективига муҳрланди.

"Кийиниш хонасида ҳам йиғладим. Мамлакатимга яна ёрдам бера олаётганим учун Худога шукр қиламан, мен жуда бахтлиман", — дея таъкидлади Неймар ўйиндан кейинги интервюсида. Унинг бу сўзлари узоқ давом этган жароҳатлар ва руҳий босимдан сўнг енгиллик ҳиссини туйганидан далолат беради.

Ўйиннинг техник таҳлилига кўра, Неймар дастлаб бироз суст ҳаракат қилди ва тўққиз марта тўпни йўқотди. Бироқ вақт ўтиши билан у ўйин ритмига киришиб борди. Унинг кучли зарбасини Шотландия дарвозабони Ангус Гунн қийинчилик билан қайтарди, у амалга оширган бурчак тўпидан сўнг Бразилия тўртинчи голни уришига бир баҳя қолди. Карло Анселотти шогирдлари ушбу ғалаба билан гуруҳда пешқадамликни мустаҳкамлашди.

Янги таркибдаги ўрин ва рақобат

Ҳозирда Бразилия клуби Сантос шарафини ҳимоя қилаётган Неймар учун терма жамоанинг асосий таркибига қайтиш осон бўлмайди. Бугунги Селекао таркибида Винисиус Жуниор, Рафинья ва Матеус Кунҳа каби ёш ва тезкор юлдузлар етакчилик қилмоқда. Карло Анселотти тажрибали ҳужумчига ишонса-да, плей-офф босқичларида Неймар кўпроқ "супер-захира" вазифасини бажариши кутилмоқда.

Неймарнинг қайтиши Бразилия учун нафақат тактик, балки маънавий жиҳатдан ҳам муҳим. Унинг тажрибаси ва кийиниш хонасидаги нуфузи ҳал қилувчи ўйинларда жамоага қўшимча куч бағишлаши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Неймарнинг яна катта саҳнага қайтиши Жаҳон чемпионати жозибасини оширадиган омиллардан бири бўлиб хизмат қилади.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиСантосКарло Анселотти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 қизимоқда: «Гол+пас» тизимида кимлар етакчи?ЖЧ-2026 қизимоқда: «Гол+пас» тизимида кимлар етакчи?Бугун, 14:00Ливерпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирдиЛиверпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:52Интер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқдаИнтер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқдаБугун, 13:51Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?Бугун, 13:20Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Бугун, 13:08«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди