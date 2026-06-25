Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмади
Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар қарийб уч йиллик танаффусдан сўнг яна миллий жамоа либосида майдонга тушди. Жаҳон чемпионати доирасида Шотландияга қарши кечган баҳсда (3:0) захирадан майдонга тушган футболчи ўйин якунлангач, ҳис-туйғуларини жиловлай олмай, йиғлаб юборди. Бу лаҳзалар нафақат футболчи, балки бутун Бразилия футбол жамоатчилиги учун рамзий маънога эга бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
34 ёшли ҳужумчи учун бу қайтиш осон кечмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар охирги марта 2023-йилнинг октябрь ойида терма жамоа сафида кўриниш берган эди. Шундан сўнг олинган оғир жароҳат — тизза боғламларининг узилиши ва кейинги асоратлар уни нақд 981 кунга катта футболдан узоқлаштирди. Маямида бўлиб ўтган учрашув унинг иродаси ва қайта тикланиш йўлидаги машаққатли меҳнатининг маҳсулидир.
Қийин кечган 981 кунлик танаффусНеймар иккинчи бўлимда Матеус Кунҳа ўрнига майдонга тушганида, стадион уни олқишлар билан кутиб олди. Гарчи у майдонда ўзининг энг яхши формасида бўлмаса-да, ҳар бир ҳаракати мухлислар эътиборида турди. Ўйин тугагач, у майдон марказида тиз чўкиб, кўз ёш тўкди. Уни жамоадошлари ва афсонавий Роналдиньо келиб юпатгани камерлар объективига муҳрланди.
"Кийиниш хонасида ҳам йиғладим. Мамлакатимга яна ёрдам бера олаётганим учун Худога шукр қиламан, мен жуда бахтлиман", — дея таъкидлади Неймар ўйиндан кейинги интервюсида. Унинг бу сўзлари узоқ давом этган жароҳатлар ва руҳий босимдан сўнг енгиллик ҳиссини туйганидан далолат беради.
Ўйиннинг техник таҳлилига кўра, Неймар дастлаб бироз суст ҳаракат қилди ва тўққиз марта тўпни йўқотди. Бироқ вақт ўтиши билан у ўйин ритмига киришиб борди. Унинг кучли зарбасини Шотландия дарвозабони Ангус Гунн қийинчилик билан қайтарди, у амалга оширган бурчак тўпидан сўнг Бразилия тўртинчи голни уришига бир баҳя қолди. Карло Анселотти шогирдлари ушбу ғалаба билан гуруҳда пешқадамликни мустаҳкамлашди.
Янги таркибдаги ўрин ва рақобатҲозирда Бразилия клуби Сантос шарафини ҳимоя қилаётган Неймар учун терма жамоанинг асосий таркибига қайтиш осон бўлмайди. Бугунги Селекао таркибида Винисиус Жуниор, Рафинья ва Матеус Кунҳа каби ёш ва тезкор юлдузлар етакчилик қилмоқда. Карло Анселотти тажрибали ҳужумчига ишонса-да, плей-офф босқичларида Неймар кўпроқ "супер-захира" вазифасини бажариши кутилмоқда.
Неймарнинг қайтиши Бразилия учун нафақат тактик, балки маънавий жиҳатдан ҳам муҳим. Унинг тажрибаси ва кийиниш хонасидаги нуфузи ҳал қилувчи ўйинларда жамоага қўшимча куч бағишлаши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Неймарнинг яна катта саҳнага қайтиши Жаҳон чемпионати жозибасини оширадиган омиллардан бири бўлиб хизмат қилади.
…