«Сити»да супер-трансфер: Аюб Буадди билан шахсий келишувга эришилди!
«Манчестер Сити» 18 ёшли марокашлик яримҳимоячи Аюб Буадди билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олди. Ҳозирда «Сити» ва «Лилл» ўртасида трансфернинг якуний суммаси ҳамда тўлов шартлари бўйича музокаралар давом этмоқда, Буаддининг 2031 йилнинг ёзига қадар шартнома имзолаши кутилмоқда. Буадди «Лилл» сафида 96 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 4 та голли узатмани амалга оширган.
Англиянинг «Манчестер Сити» клуби Франциянинг «Лилль» жамоаси яримҳимоячиси, иқтидорли Аюб Буаддини ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди. Бу ҳақда машҳур инсайдер ва спорт журналисти Фабрицио Романо хабар берди.
Энцо Мареска жамоаси келажак авлод вакиллари орасида энг иқтидорли деб баҳоланаётган ёш футболчини қўлга киритиш бўйича рақобатда пешқадамлик қилмоқда.
Шахсий шартнома ва 2031 йилгача мўлжалланган битим
Манба бераётган маълумотларга кўра:
«Шаҳарликлар» 18 ёшли марокашлик яримҳимоячи билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олишган.
Ҳозирда клублар ўртасида трансфернинг якуний суммаси ва тўлов шартлари бўйича музокараларнинг сўнгги босқичи кечмоқда.
Аюб Буадди Манчестер клуби билан 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага қўл қўйиши кутилмоқда.
«Лилль»даги статистика ва ЖЧ-2026’даги порлоқ ўйин
Аюб Буадди жуда ёш бўлишига қарамай, аллақачон юқори даражадаги катта тажрибага эга бўлиб улгурган.
У «Лилль» клубининг асосий таркибида 96 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 4 та голли узатмага муаллифлик қилган.
Шунингдек, яримҳимоячи 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Марокаш миллий терма жамоасининг асосий фигураларидан бирига айланди. У мусобақадаги 5 та ўйиннинг барчасида майдонга асосий таркибда тушиб, ўзининг ишончли ва мазмунли ўйини билан топ-клублар эътиборини тортишга эришди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…