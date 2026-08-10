Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этди
Барселона Пари Сен-Жерменнинг Ферран Торрес учун юборган 50 миллион евролик дастлабки таклифини рад этди. Каталония клуби бу сумманинг тўлиқ кафолатланган тўлов бўлишини, бонуслар эса алоҳида келишилишини талаб қилмоқда. Ферран Торрес Париж Сен-Жермен сафида ўйнаш истагини билдирган, спорт директорлари Луис Кампос ва Деку эса музокараларни давом эттирмоқда.
Европа футбол бозорида трансферлар мавсуми қизғин паллага кириб бораётган бир пайтда, Каталониянинг Барселона клуби ўз ҳужумчиси борасида қатъий позицияни эгаллади. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Пари Сен-Жермен клуби испаниялик ҳужумчи Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олиш учун юборган 50 миллион евролик дастлабки расмий таклиф рад этилди. Француз гранди бу суммага кафолатланган тўловлар ва турли шартли бонусларни киритган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бироқ Барселона раҳбарияти мазкур молиявий тузилмани жамоа талабларига жавоб бермайди, деб топди. Каталония клуби вакиллари 50 миллион евро миқдоридаги сумманинг тўлиқ кафолатланган қатъий тўлов бўлишини, бонуслар эса унинг устига қўшимча тарзда музокара қилинишини талаб қилмоқда. Ҳозирда ҳар икки гранд жамоанинг спорт директорлари — Луис Кампос ва Деку келишувга эришиш учун бир неча кундан бери фаол музокаралар олиб бормоқда.
Футболчининг хоҳиши ва музокаралар борисиМазкур трансфер жараёнининг тезлашишида футболчининг ўшни шахсий хоҳиши ҳам муҳим рол ўйнади. Торрес Каталония раҳбариятига Париж Сен-Жермен сафида тўп суришни исташини ва трансферга тўсқинлик қилмасликларини сўраб мурожаат қилган. Олдинроқ Манчестер Сити шарафини ҳимоя қилган испаниялик футболчи фаолиятида янги саҳифа очиш истагида эканини маълум қилган.
Каталонияликлар ўйинчининг қарорини тушунган ҳолда унинг кетишига қаршилик қилмаяпти, бироқ молиявий жиҳатдан энг мақбул шартномани имзолашга интилмоқда. Клуб билан амалдаги шартноманинг якунланишига атиги бир йил қолганини инобатга олиб, келаси ёзда футболчини текинга бой бермаслик учун ҳозир 50 миллион евро атрофидаги маблағ муносиб даромад сифатида баҳоланмоқда.
Марказий ярим ҳимоядаги ҳаракатларФерран Торрес атрофидаги вазият қизғин давом этаётган бир пайтда, Барселона трансфер бозорида бошқа йўналишларда ҳам фаол иш олиб бормоқда. Хусусан, GOAL.com хабар қилишича, клуб Манчестер Сити билан юқори даражадаги музокараларни ўтказмоқда. Каталония жамоаси испаниялик тажрибали ярим ҳимоячи Родрини ўз сафига қўшиб олиш устида ишлаяпти.
Ушбу потенциал трансфернинг молиявий параметрлари айни пайтда Торреснинг трансфери бўйича муҳокама қилинаётган рақамларга жуда ўхшаш экани диққатга сазовордир. Манчестер Сити билан музокаралар илғор босқичда бўлиб, иккала клубнинг баҳолаш кўрсаткичлари бир хил даражада турибди. Родрининг Этиҳад стадиони билан амалдаги шартномаси охирига етиб бораётган бўлса-да, томонлар ҳали якуний келишувга эришгани йўқ.
…