Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этди

·55·Спорт
Барселона Ферран Торрес учун Париж клубининг таклифини рад этди
Қисқача

Барселона Пари Сен-Жерменнинг Ферран Торрес учун юборган 50 миллион евролик дастлабки таклифини рад этди. Каталония клуби бу сумманинг тўлиқ кафолатланган тўлов бўлишини, бонуслар эса алоҳида келишилишини талаб қилмоқда. Ферран Торрес Париж Сен-Жермен сафида ўйнаш истагини билдирган, спорт директорлари Луис Кампос ва Деку эса музокараларни давом эттирмоқда.

Европа футбол бозорида трансферлар мавсуми қизғин паллага кириб бораётган бир пайтда, Каталониянинг Барселона клуби ўз ҳужумчиси борасида қатъий позицияни эгаллади. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Пари Сен-Жермен клуби испаниялик ҳужумчи Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олиш учун юборган 50 миллион евролик дастлабки расмий таклиф рад этилди. Француз гранди бу суммага кафолатланган тўловлар ва турли шартли бонусларни киритган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бироқ Барселона раҳбарияти мазкур молиявий тузилмани жамоа талабларига жавоб бермайди, деб топди. Каталония клуби вакиллари 50 миллион евро миқдоридаги сумманинг тўлиқ кафолатланган қатъий тўлов бўлишини, бонуслар эса унинг устига қўшимча тарзда музокара қилинишини талаб қилмоқда. Ҳозирда ҳар икки гранд жамоанинг спорт директорлари — Луис Кампос ва Деку келишувга эришиш учун бир неча кундан бери фаол музокаралар олиб бормоқда.

Футболчининг хоҳиши ва музокаралар бориси

Мазкур трансфер жараёнининг тезлашишида футболчининг ўшни шахсий хоҳиши ҳам муҳим рол ўйнади. Торрес Каталония раҳбариятига Париж Сен-Жермен сафида тўп суришни исташини ва трансферга тўсқинлик қилмасликларини сўраб мурожаат қилган. Олдинроқ Манчестер Сити шарафини ҳимоя қилган испаниялик футболчи фаолиятида янги саҳифа очиш истагида эканини маълум қилган.

Каталонияликлар ўйинчининг қарорини тушунган ҳолда унинг кетишига қаршилик қилмаяпти, бироқ молиявий жиҳатдан энг мақбул шартномани имзолашга интилмоқда. Клуб билан амалдаги шартноманинг якунланишига атиги бир йил қолганини инобатга олиб, келаси ёзда футболчини текинга бой бермаслик учун ҳозир 50 миллион евро атрофидаги маблағ муносиб даромад сифатида баҳоланмоқда.

Марказий ярим ҳимоядаги ҳаракатлар

Ферран Торрес атрофидаги вазият қизғин давом этаётган бир пайтда, Барселона трансфер бозорида бошқа йўналишларда ҳам фаол иш олиб бормоқда. Хусусан, GOAL.com хабар қилишича, клуб Манчестер Сити билан юқори даражадаги музокараларни ўтказмоқда. Каталония жамоаси испаниялик тажрибали ярим ҳимоячи Родрини ўз сафига қўшиб олиш устида ишлаяпти.

Ушбу потенциал трансфернинг молиявий параметрлари айни пайтда Торреснинг трансфери бўйича муҳокама қилинаётган рақамларга жуда ўхшаш экани диққатга сазовордир. Манчестер Сити билан музокаралар илғор босқичда бўлиб, иккала клубнинг баҳолаш кўрсаткичлари бир хил даражада турибди. Родрининг Этиҳад стадиони билан амалдаги шартномаси охирига етиб бораётган бўлса-да, томонлар ҳали якуний келишувга эришгани йўқ.

БарселонаПари Сен-ЖерменФерран ТорресРодриТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айландиБугун, 23:46Ливерпул ҳимояни кучайтириш учун Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олдиЛиверпул ҳимояни кучайтириш учун Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 23:38Тошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиТошкентда Ўзбекистонга икки медаль: Худойқулова чемпион бўлдиБугун, 22:24«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олдиБугун, 22:18Реал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасРеал Мадрид Ферланд Мендйни жамоадан кетишга мажбурламоқчи эмасБугун, 22:13«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?Бугун, 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)