Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлари

·35·Спорт
Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлари
Қисқача

Ливерпул Барселона сардори Роналд Араужони сотиб олиш ҳуқуқи билан бир мавсумга ижара асосида ўз сафига қўшиб олди. Келишувга кўра, инглиз клуби футболчининг маошини тўлиқ қоплайди, Роналд Араужо эса трансфер тезроқ амалга ошиши учун маошини қисқартиришга рози бўлган. Ливерпул мавсум охирида уни 55 миллион евро эвазига тўғридан-тўғри сотиб олиш ҳуқуқига эга.

Англия Премер-лигасининг янги мавсумига тайёргарлик кўраётган Ливерпул ўз таркибини кучайтиришда давом этмоқда, хусусан, ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал этиш долзарб вазифага айланди. ESPN хабар беришича, мерсисайдликлар Барселона сардори Роналд Араужони сотиб олиш ҳуқуқи билан бир мавсумга ижара асосида ўз сафига қўшиб олди. Ушбу трансфер клуб учун ҳимоядаги бўшлиқларни ёпишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги мавсум олдидан ўтказилган ўртоқлик учрашувларида Лидс Юнайтед ва Монакога қарши баҳсларда Ливерпул икки тўп фарқи билан олдинда бориб, якунда ғалабани бой берди. Ушбу натижалар жамоага ҳимоя марказида қўшимча тажрибали ва ишончли ижрочилар сув ва ҳаводек зарурлигини яққол кўрсатиб қўйди. Натижада клуб раҳбарияти дарҳол фаоллашиб, уругвайлик футболчи трансферини ҳал қилди.

Роналд Араужонинг футболчилик йўли

ESPN маълумотларига кўра, Роналд Араужо ўз фаолиятини дастлаб Ҳурокан де Ривера жамоасида ҳужумчи сифатида бошлаган, кейинчалик Рентистас сафида марказий ҳимоячи позициясига ўтган. Уругвай қуйи дивизионидаги ўйинлари билан эътибор қозонган футболчи Бостон Ривер сафида ҳам тўп суриб, Испания клублари эътиборига тушган эди. Натижада Барселона 2018 йилда бошқа жамоалар, жумладан Реал Мадрид қизиқишига қарамай, унинг трансферини расмийлаштирган.

Каталония клуби сафида дастлаб ёшлар жамоасида тўп сурган ҳимоячи тўпни қайтариб олиш тезлиги ва ҳаво курашларидаги устунлиги билан тезда ажралиб турди. Ўша пайтдаги бош мураббий Эрнесто Вальверде уни асосий жамоага жалб қилди. Бироқ унинг Ла Лигадаги дебюти осон кечмади — 2019 йилда Севиляга қарши кечган илк учрашувидаёқ майдондан четлатилганди.

Шунга қарамай, футболчи бу қийинчиликларни енгиб ўтиб, Роналд Куман ҳамда Хави Эрнандес қўл остида жамоанинг асосий таянчига айлана олди. Эндиликда эса у фаолиятида янги саҳифа очиб, Англия Премер-лигасида ўзини кўрсатиш учун Албион томон йўл олди.

Келишув шартларига кўра, инглиз клуби футболчининг маошини тўлиқ қоплайди. Қайд этилишича, Роналд Араужо трансфер тезроқ амалга ошиши учун ўз маошини қисқартиришга рози бўлган. Ливерпул уни мавсум охирида 55 миллион евро эвазига тўғридан-тўғри сотиб олиш ҳуқуқига ҳам эга.

Роналд АраужоЛиверпулБарселонаТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айландиБугун, 00:04Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)