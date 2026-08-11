«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди

·42·Спорт
«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди
Қисқача

«Ливерпул» «Барселона»нинг 27 ёшли уругвайлик марказий ҳимоячиси Роналд Араухони текинга ижара асосида ўз сафига қўшиб олди. Мерсисайдликлар ижара муддати якунлангач, футболчини 55 миллион еврога сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади ва унинг йиллик маошини тўлиқ тўлайди. Араухо трансфер амалга ошиши учун янги мавсумдаги маошини камайтиришга рози бўлган. У ўтган мавсумда Ла Лигада 24 та баҳсда майдонга тушиб, 3 та гол урган.

Англиянинг «Ливерпуль» клуби трансфер бозоридаги навбатдаги йирик келишувни эълон қилди. Мерсисайдликлар «Барселона»нинг 27 ёшли уругвайлик марказий ҳимоячиси Рональд Араухони ўз сафига қўшиб олишди.

Англия клуби тажрибали ҳимоячини каталонияликлардан ижара асосида таркибга жалб этганини расман тасдиқлади.

Бепул ижара ва 55 миллион евролик сотиб олиш ҳуқуқи

Аввалроқ тарқалган хабарларга кўра, мерсисайдликлар ижара муддати якунлангач, футболчининг трансферини 55 миллион еврога тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлишади.

Таниқли инсайдер ва журналист Бен Джейкобснинг ёзишича, келишув молиявий жиҳатдан қуйидагича кўриниш олган:

  • Ижара шарти: Футболчининг ижараси «Ливерпуль» учун текинга тушган;

  • Маош мажбурияти: «Қизиллар» Араухонинг йиллик маошини тўлиқ ўз зиммаларига олишган;

  • Муҳим ён бериш: Рональд Араухонинг ўзи ушбу трансфер амалга ошиши учун янги мавсумдаги маоши муайян даражада камайишига розилик берган.

Ла Лигадаги статистика ва янги чақирув

Уругвайлик ҳимоячи «Барселона» сафида ишончли ва жанговар ўйини билан ажралиб келаётган эди. У ўтган мавсумда Испания Ла Лигасида 24 та баҳсда майдонга тушиб, 3 та гол уришга муваффақ бўлган.

Эндиликда Рональд Араухо «Ливерпуль» ҳимоя чизиғини янада мустаҳкамлаб, Премьер-лига ва Чемпионлар лигасидаги муҳим ғалабалар учун курашади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Роналд АраухоЛиверпулБарселонаБен Жейкобс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариРоналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариБугун, 00:19Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)