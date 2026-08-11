«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди
«Ливерпул» «Барселона»нинг 27 ёшли уругвайлик марказий ҳимоячиси Роналд Араухони текинга ижара асосида ўз сафига қўшиб олди. Мерсисайдликлар ижара муддати якунлангач, футболчини 55 миллион еврога сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади ва унинг йиллик маошини тўлиқ тўлайди. Араухо трансфер амалга ошиши учун янги мавсумдаги маошини камайтиришга рози бўлган. У ўтган мавсумда Ла Лигада 24 та баҳсда майдонга тушиб, 3 та гол урган.
Англиянинг «Ливерпуль» клуби трансфер бозоридаги навбатдаги йирик келишувни эълон қилди. Мерсисайдликлар «Барселона»нинг 27 ёшли уругвайлик марказий ҳимоячиси Рональд Араухони ўз сафига қўшиб олишди.
Англия клуби тажрибали ҳимоячини каталонияликлардан ижара асосида таркибга жалб этганини расман тасдиқлади.
Бепул ижара ва 55 миллион евролик сотиб олиш ҳуқуқи
Аввалроқ тарқалган хабарларга кўра, мерсисайдликлар ижара муддати якунлангач, футболчининг трансферини 55 миллион еврога тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлишади.
Таниқли инсайдер ва журналист Бен Джейкобснинг ёзишича, келишув молиявий жиҳатдан қуйидагича кўриниш олган:
Ижара шарти: Футболчининг ижараси «Ливерпуль» учун текинга тушган;
Маош мажбурияти: «Қизиллар» Араухонинг йиллик маошини тўлиқ ўз зиммаларига олишган;
Муҳим ён бериш: Рональд Араухонинг ўзи ушбу трансфер амалга ошиши учун янги мавсумдаги маоши муайян даражада камайишига розилик берган.
Ла Лигадаги статистика ва янги чақирув
Уругвайлик ҳимоячи «Барселона» сафида ишончли ва жанговар ўйини билан ажралиб келаётган эди. У ўтган мавсумда Испания Ла Лигасида 24 та баҳсда майдонга тушиб, 3 та гол уришга муваффақ бўлган.
Эндиликда Рональд Араухо «Ливерпуль» ҳимоя чизиғини янада мустаҳкамлаб, Премьер-лига ва Чемпионлар лигасидаги муҳим ғалабалар учун курашади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…