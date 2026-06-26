Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқда
Мадриднинг Реал Мадрид клуби раҳбарияти жамоа тизимини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Жозе Моуринюни бош мураббий лавозимига қайтарди. Португалиялик мутахассис ва франциялик юлдуз Килиан Мбаппе ўртасидаги ҳамкорлик келгуси мавсумларда клуб муваффақиятининг асосий омили бўлиши кутилмоқда. Собиқ футболчи Флорент Малоуда ушбу жуфтликни "мукаммал комбинация" деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бойле Sportс нашрига берган интервюсида Малоуда Моуриню ўз тактик схемасини айнан Килиан Мбаппе атрофида қуриши ҳақида гапирди. Унинг фикрича, ҳар икки шахс ҳам ғалаба қозонишга бўлган чексиз иштиёқи ва элит даражадаги менталитети билан бир-бирига мос келади. Моуриню ўтган мавсумда кузатилган тизимли муаммоларни бартараф этиш учун жамоага тартиб олиб кириши кутилмоқда.
Жозе Моуриню Испания пойтахтига қайтиш учун Benfica билан амалдаги шартномасини бекор қилди ва бунинг учун 15 миллион евро товон пули тўланди. Тажрибали мураббий Реал Мадрид билан 2029-йил июнигача мўлжалланган уч йиллик шартномага имзо чекди. У 13-июльдан бошлаб жамоанинг мавсумолди машғулотларига бошчилик қилади.
Тактик ислоҳотлар ва янги трансферларМоуриню олдида турган асосий вазифа — ўтган мавсумда барча мусобақаларда 42 та гол урган бўлса-да, совринсиз қолган Килиан Мбаппенинг салоҳиятидан максимал даражада фойдаланишдир. Айниқса, Лука Модрич каби афсонавий плеймейкернинг кетиши жамоанинг ўйин ташкил қилиш қобилиятига салбий таъсир кўрсатган эди. Шу сабабли, клуб таркибни кучайтириш учун бир қатор йирик трансферларни амалга оширди.
Янги мавсум олдидан жамоа сафига қуйидаги футболчилар қўшилди:
- Ибраима Конате — ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун;
- Бернардо Силва — креативликни ошириш ва ярим ҳимояни бошқариш учун;
- Марк Кукурелла ва Дензел Думфриес — қанотларда фаолликни таъминлаш учун.
Флорент Малоуданинг таъкидлашича, Моуриню таркибдаги мувозанатни тиклаш бўйича катта тажрибага эга. "Лука Модрич кетганидан кейин ярим ҳимояни янгилаш зарур эди. Моуриню Мбаппега кўпроқ гол уриш ва жамоани етакчи сифатида олдинга бошлаш имконини берувчи тизимни ярата олади", — дейди собиқ ярим ҳимоячи.
Реал Мадрид мухлислари ушбу тайинловдан сўнг жамоанинг нафақат Испания Ла Лигаси, балки Чемпионлар лигасида ҳам яна доминантлик қилишини кутишмоқда. Моуриню ва Мбаппе ўртасидаги ўзаро тушуниш ва умумий мақсад — совринлар ютиш — клубнинг янги стратегик лойиҳасининг марказида туради.
…