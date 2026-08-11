Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этади

·0·Техно
Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этади

Келгуси йилда табиатнинг энг ноёб ва ҳайратланарли ҳодисаларидан бири — тўлиқ қуёш тутилиши кузатилади. Ушбу улкан астрономик ҳодисани географик жойлашуви ёки ноқулай об-ҳаво шароити туфайли ўз ҳудудида кўра олмайдиган миллионлаб инсонлар учун махсус имконият яратилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг 12-август санасида Роскосмос ҳамда Яндекс Погода хизмати Санкт-Петургердаги машҳур Лахта Марказдан туриб қуёш тутилишининг эксклюзив онлайн-трансляциясини амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ноёб эфир Москва вақти билан соат 20:00 да бошланиши режалаштирилган. Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, трансляция географик жиҳатдан бу ҳодисадан четда қоладиган ёки осмонни булутлар қоплаган ҳудудлар аҳолисига космик томошадан баҳраманд бўлиш имконини беради. Мутахассислар бу каби кенг кўламли онлайн-намойишлар илм-фанни оммалаштириш ва кенг жамоатчиликда астрономияга қизиқиш уйғотишда муҳим ўрин тутишини таъкидлашмоқда.

Қуёш тутилишининг географик хусусиятлари ва ҳудудлар бўйича тақсимоти

Мутахассисларнинг маълумот беришича, тутилишнинг тўлиқ фазаси жуда тор йўлак бўйлаб ҳаракатланади. Бу ҳудудга Россиянинг шимолий қисмлари, Шимолий Муз океани акваторияси, Гренландия, Исландия, шунингдек, Испаниянинг шимоли ва Португалиянинг кичик бир қисми киради. Ушбу ҳудудларда Ой қуёш дискини тўлиқ тўсиб қўяди ва ҳаво очиқ бўлган тақдирда ноёб қуёш тожини кузатиш имконияти туғилади.

Шу билан бирга, Москва, Санкт-Петербург ҳамда Европанинг аксарият ҳудудларида бу сафарги тутилиш фақат қисман кузатилади. Қуёшнинг Ой томонидан қопланиш даражаси тўлиқ фаза чизиғидан қанчалик узоқда жойлашганига боғлиқ бўлади ва айрим жойларда бу ҳодиса деярли сезилмаслиги ҳам мумкин. Айнан шунинг учун ҳам онлайн-трансляция географик чекловларни четлаб ўтиб, барчага жараённи тўлақонли кузатиш имконини беради.

Жонли эфир дастури ва экспертлар иштироки

Томошабинларни нафақат чиройли манзара, балки илмий-маърифий дастур ҳам кутмоқда. Эфир давомида таниқли астрофотограф Николай Водовин ҳамда Россия Фанлар академияси Бош астрономик обсерваториясининг илмий ходими Елена Куприянова эксперт сифатида қатнашадилар. Улар томошабинларга тутилиш механизмлари, бўлажак астрономик ҳодисанинг ўзига хос жиҳатлари ҳамда қуёшни хавфсиз кузатиш қоидалари ҳақида батафсил тушунтиришлар бериб ўтадилар.

Қайд этилишича, мазкур қизиқарли эфирни кузатиш учун бир нечта қулай платформалар тақдим этилади. Уни тўғридан-тўғри Яндекс Погода веб-сайтида, унинг мобил иловасида, шунингдек, Роскосмоснинг VPКонтакте ижтимоий тармоғидаги расмий ҳамжамиятида томоша қилиш мумкин бўлади. Эфирдан сўнг унинг ёзуви агентликнинг ижтимоий тармоқларидаги саҳифаларида ҳамда Кинопоиск платформасидаги Астрограф дастури доирасида эълон қилинади.

Яндекс ПогодаРоскосмосҚуёш тутилишиАстрономияЛахта Марказ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиBlock Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиБугун, 20:51Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиСунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди