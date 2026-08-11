Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этади
Келгуси йилда табиатнинг энг ноёб ва ҳайратланарли ҳодисаларидан бири — тўлиқ қуёш тутилиши кузатилади. Ушбу улкан астрономик ҳодисани географик жойлашуви ёки ноқулай об-ҳаво шароити туфайли ўз ҳудудида кўра олмайдиган миллионлаб инсонлар учун махсус имконият яратилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг 12-август санасида Роскосмос ҳамда Яндекс Погода хизмати Санкт-Петургердаги машҳур Лахта Марказдан туриб қуёш тутилишининг эксклюзив онлайн-трансляциясини амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ноёб эфир Москва вақти билан соат 20:00 да бошланиши режалаштирилган. Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, трансляция географик жиҳатдан бу ҳодисадан четда қоладиган ёки осмонни булутлар қоплаган ҳудудлар аҳолисига космик томошадан баҳраманд бўлиш имконини беради. Мутахассислар бу каби кенг кўламли онлайн-намойишлар илм-фанни оммалаштириш ва кенг жамоатчиликда астрономияга қизиқиш уйғотишда муҳим ўрин тутишини таъкидлашмоқда.
Қуёш тутилишининг географик хусусиятлари ва ҳудудлар бўйича тақсимотиМутахассисларнинг маълумот беришича, тутилишнинг тўлиқ фазаси жуда тор йўлак бўйлаб ҳаракатланади. Бу ҳудудга Россиянинг шимолий қисмлари, Шимолий Муз океани акваторияси, Гренландия, Исландия, шунингдек, Испаниянинг шимоли ва Португалиянинг кичик бир қисми киради. Ушбу ҳудудларда Ой қуёш дискини тўлиқ тўсиб қўяди ва ҳаво очиқ бўлган тақдирда ноёб қуёш тожини кузатиш имконияти туғилади.
Шу билан бирга, Москва, Санкт-Петербург ҳамда Европанинг аксарият ҳудудларида бу сафарги тутилиш фақат қисман кузатилади. Қуёшнинг Ой томонидан қопланиш даражаси тўлиқ фаза чизиғидан қанчалик узоқда жойлашганига боғлиқ бўлади ва айрим жойларда бу ҳодиса деярли сезилмаслиги ҳам мумкин. Айнан шунинг учун ҳам онлайн-трансляция географик чекловларни четлаб ўтиб, барчага жараённи тўлақонли кузатиш имконини беради.
Жонли эфир дастури ва экспертлар иштирокиТомошабинларни нафақат чиройли манзара, балки илмий-маърифий дастур ҳам кутмоқда. Эфир давомида таниқли астрофотограф Николай Водовин ҳамда Россия Фанлар академияси Бош астрономик обсерваториясининг илмий ходими Елена Куприянова эксперт сифатида қатнашадилар. Улар томошабинларга тутилиш механизмлари, бўлажак астрономик ҳодисанинг ўзига хос жиҳатлари ҳамда қуёшни хавфсиз кузатиш қоидалари ҳақида батафсил тушунтиришлар бериб ўтадилар.
Қайд этилишича, мазкур қизиқарли эфирни кузатиш учун бир нечта қулай платформалар тақдим этилади. Уни тўғридан-тўғри Яндекс Погода веб-сайтида, унинг мобил иловасида, шунингдек, Роскосмоснинг VPКонтакте ижтимоий тармоғидаги расмий ҳамжамиятида томоша қилиш мумкин бўлади. Эфирдан сўнг унинг ёзуви агентликнинг ижтимоий тармоқларидаги саҳифаларида ҳамда Кинопоиск платформасидаги Астрограф дастури доирасида эълон қилинади.
…