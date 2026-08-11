Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олди

·0·Техно
Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олди

Электр учиш аппаратларини ишлаб чиқувчи Жобй Авиатион мудофаа секторидаги фаолиятини кенгайтириш мақсадида Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга нақд пул ва акциялар эвазига сотиб олиш бўйича келишувга эришди. Регуляторга тақдим этилган расмий ҳужжатларга таяниб хабар берилишича, ушбу йирик битим компаниянинг ҳарбий йўналишдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга қаратилган навбатдаги муҳим қадами ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Огаё штатида жойлашган Ресонант Ссиенсес радиочастота ва датчик тизимларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлиб, келгусида Жобй таркибида махсус мудофаа йўналишидаги бизнес сифатида фаолият юритади. Ушбу янги бўлинмага компания асосчиларидан бири ва бош директори Ж. Микаҳ Норт раҳбарлик қилади. Бўлинма, шунингдек, Жобйнинг турбина-электр ва водород-электр двигателли ҳаво кемалари ҳамда автоном технологиялар лойиҳаларини ҳам ўз ичига олади.

Мудофаа йўналиши асосий мақсадларга эътибор қаратишга ёрдам беради

Жобй Авиатион вакилларининг таъкидлашича, янги мудофаа бўлинмасининг ташкил этилиши компаниянинг асосий жамоасига ўзининг тижорат мақсадидаги электр ҳаво таксисини сертификациядан ўтказиш, ишлаб чиқариш ва бозорга чиқариш жараёнларига тўлиқ эътибор қаратиш имконини беради. Калифорнияда жойлашган Жобй қисқа масофаларга одамлар ва юкларни ташиш учун мўлжалланган шаҳар электр ҳаво таксилари тармоғини яратиш устида иш олиб бормоқда.

Сўнгги икки йил давомида компания мудофаа соҳасидаги лойиҳаларини янада очиқ ривожлантира бошлади. Ўтган йили Жобй мудофаа пудратчиси L3Harris Течнологиес билан ҳамкорлик шартномасини имзолаган эди. Ушбу келишув ҳарбий мақсадлар учун мўлжалланган, автоном тарзда уча оладиган янги турдаги газ-турбинали гибрид вертикал учиб қўнувчи (ВТОЛ) ҳаво кемасини ишлаб чиқиш имкониятларини ўрганишга қаратилган.

Технологик интеграция ва молиявий барқарорлик

Ресонант Ссиенсес компаниясининг сотиб олиниши Жобй учун дарҳол даромад келтирадиган тайёр бизнесни тақдим этади. Ҳужжатларга кўра, Ресонант охирги 12 ой давомида 100 миллион долларлик даромад келтирган ва АҚШ ҳукумати томонидан юритиладиган махфий дастурларга кириш имкониятига эга. Компаниянинг радиочастота ва датчик технологиялари Жобй компаниясининг шахсий электр вертикал учиб қўнувчи (эВТОЛ) аппаратларини мукаммаллаштиришга яхши хизмат қилади.

эВТОЛ учиш аппаратларини ишлаб чиқиш, уларни сертификатлашдан ўтказиш ва оммавий ишлаб чиқариш йиллар ва катта молиявий харажатларни талаб қилади. 2021-йилда биржа бозорига чиққан Жобй инвесторларнинг ишончини сақлаб қолиш учун яқин истиқболда даромад келтирадиган манбаларни фаол изламоқда. Хусусан, ўтган йили компания Бладе Air Мобилитй компаниясининг вертолётда қатнов хизматлари бизнесини тахминан 125 миллион долларга сотиб олганди.

Мазкур стратегик қадамлар орқали Жобй Авиатион нафақат муҳим инфратузилма ва даромад манбаларига эга бўлмоқда, балки келгусидаги тижорий ва мудофаа лойиҳаларини молиялаштириш учун мустаҳкам замин яратмоқда. Янги мудофаа бўлинмасининг ташкил этилиши эса келажакдаги технологик ютуқлар учун кенг имкониятлар очади.

Жобй АвиатионРесонант СсиенсесэВТОЛТехнологияМудофаа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиBlock Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиБугун, 20:51Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиСунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди