Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олди
Электр учиш аппаратларини ишлаб чиқувчи Жобй Авиатион мудофаа секторидаги фаолиятини кенгайтириш мақсадида Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга нақд пул ва акциялар эвазига сотиб олиш бўйича келишувга эришди. Регуляторга тақдим этилган расмий ҳужжатларга таяниб хабар берилишича, ушбу йирик битим компаниянинг ҳарбий йўналишдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга қаратилган навбатдаги муҳим қадами ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Огаё штатида жойлашган Ресонант Ссиенсес радиочастота ва датчик тизимларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлиб, келгусида Жобй таркибида махсус мудофаа йўналишидаги бизнес сифатида фаолият юритади. Ушбу янги бўлинмага компания асосчиларидан бири ва бош директори Ж. Микаҳ Норт раҳбарлик қилади. Бўлинма, шунингдек, Жобйнинг турбина-электр ва водород-электр двигателли ҳаво кемалари ҳамда автоном технологиялар лойиҳаларини ҳам ўз ичига олади.
Мудофаа йўналиши асосий мақсадларга эътибор қаратишга ёрдам берадиЖобй Авиатион вакилларининг таъкидлашича, янги мудофаа бўлинмасининг ташкил этилиши компаниянинг асосий жамоасига ўзининг тижорат мақсадидаги электр ҳаво таксисини сертификациядан ўтказиш, ишлаб чиқариш ва бозорга чиқариш жараёнларига тўлиқ эътибор қаратиш имконини беради. Калифорнияда жойлашган Жобй қисқа масофаларга одамлар ва юкларни ташиш учун мўлжалланган шаҳар электр ҳаво таксилари тармоғини яратиш устида иш олиб бормоқда.
Сўнгги икки йил давомида компания мудофаа соҳасидаги лойиҳаларини янада очиқ ривожлантира бошлади. Ўтган йили Жобй мудофаа пудратчиси L3Harris Течнологиес билан ҳамкорлик шартномасини имзолаган эди. Ушбу келишув ҳарбий мақсадлар учун мўлжалланган, автоном тарзда уча оладиган янги турдаги газ-турбинали гибрид вертикал учиб қўнувчи (ВТОЛ) ҳаво кемасини ишлаб чиқиш имкониятларини ўрганишга қаратилган.
Технологик интеграция ва молиявий барқарорликРесонант Ссиенсес компаниясининг сотиб олиниши Жобй учун дарҳол даромад келтирадиган тайёр бизнесни тақдим этади. Ҳужжатларга кўра, Ресонант охирги 12 ой давомида 100 миллион долларлик даромад келтирган ва АҚШ ҳукумати томонидан юритиладиган махфий дастурларга кириш имкониятига эга. Компаниянинг радиочастота ва датчик технологиялари Жобй компаниясининг шахсий электр вертикал учиб қўнувчи (эВТОЛ) аппаратларини мукаммаллаштиришга яхши хизмат қилади.
эВТОЛ учиш аппаратларини ишлаб чиқиш, уларни сертификатлашдан ўтказиш ва оммавий ишлаб чиқариш йиллар ва катта молиявий харажатларни талаб қилади. 2021-йилда биржа бозорига чиққан Жобй инвесторларнинг ишончини сақлаб қолиш учун яқин истиқболда даромад келтирадиган манбаларни фаол изламоқда. Хусусан, ўтган йили компания Бладе Air Мобилитй компаниясининг вертолётда қатнов хизматлари бизнесини тахминан 125 миллион долларга сотиб олганди.
Мазкур стратегик қадамлар орқали Жобй Авиатион нафақат муҳим инфратузилма ва даромад манбаларига эга бўлмоқда, балки келгусидаги тижорий ва мудофаа лойиҳаларини молиялаштириш учун мустаҳкам замин яратмоқда. Янги мудофаа бўлинмасининг ташкил этилиши эса келажакдаги технологик ютуқлар учун кенг имкониятлар очади.
…