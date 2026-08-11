Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилди

·0·Техно
Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилди

Математиканинг энг мураккаб ҳамда 150 йилдан ортиқ вақт давомида ечилмаган жумбоқларидан бири бўлган Риман гипотезаси йўналишида муҳим илмий қадам ташланди. ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic компаниясининг ҳали оммага тақдим этилмаган сунъий интеллект модели ушбу мураккаб муаммони ҳал қилишда кутилмаган ютуқларга эришди ва гипотеза ўринли бўлган ечимларнинг қуйи чегарасини сезиларли даражада оширди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Туб сонларнинг тақсимотига бағишланган Риман гипотезасига умумий исбот топган тадқиқотчи учун ҳозирги кунда 1 миллион доллар миқдоридаги мукофот эълон қилинган бўлиб, у ҳамон ўз эгасини кутмоқда. Замонавий нейротармоқлар ҳали бу муаммони тўлиқ ечолмаса-да, уларнинг илм-фан ва математикада янги ғояларни кашф этиш қобилияти ҳақидаги баҳсларни яна-да кучайтириб юборди.

Сунъий интеллектнинг мустақил илмий тадқиқоти

Мазкур ютуқнинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг қандай қўлга киритилганидадир. Anthropic ходимларидан бири, ҳеч қандай чуқур математик маълумотга эга бўлмаган мутахассис моделга гипотезани исботлаш бўйича жиддий уриниб кўришни вазифа қилиб қўйган. Шундан сўнг тизим бир ярим кун давомида бутун жараённи ўзи мувофиқлаштирган ҳолда мустақил равишда иш олиб борган.

Ушбу муддат давомида модел масалани ҳал этиш бўйича жами 650 та турли ғояларни синовдан ўтказди. Иш жараёнида 60 та кичик агентлар (суб-агентлар) бир-бири билан ўзаро мувофиқлашган ҳолда ҳаракат қилган. Илмий мақола иловасида келтирилишича, ушбу агентларнинг 2 таси асосий математик ғояларни ишлаб чиққан, 13 таси ғояларга ўз ҳиссасини қўшган, 30 таси янги ечим топишга уриниб кўрган, 13 таси далилларнинг тўғрилигини текширувчи валидатор вазифасини бажарган, қолган 2 таси эса дастлабки илмий мақолани ёзишга ёрдам берган.

Илмий ҳамжамиятдаги муҳокамалар ва хавотирлар

Эриишилган натижалар Anthropic компаниясининг ички математика мутахассислари томонидан тасдиқланди ва Леан очиқ манбали исбот ёрдамчиси воситасида расмийлаштирилди. Бу йирик тил моделлари (LLM) иштирокида эришилган математик ютуқларнинг сўнгги мисолларидан биридир. Жорий йил давомида сунъий интеллект моделлари Эрдош муаммоларининг бир қаторини ҳал этгани ҳам бунга яққол мисолдир.

Бундай ўсиш суръатлари математика соҳасида ҳам ҳайрат, ҳам жиддий хавотирларни келтириб чиқармоқда. Июн ойида имзоланган оммавий декларацияда таниқли математиклар сунъий интеллект фаннинг муҳим қадриятларига путур етказиши мумкинлигидан хавотир билдиришган эди. Хусусан, ҳақиқий математик исботлар муаллифга тегишли бўлиши ва уларнинг тўғрилиги учун шахсан масъулият олиниши кераклиги таъкидланган.

Шунга қарамай, соҳа мутахассислари янги тадқиқот усулларига қандай ёндашиш кераклиги борасида икки хил фикрда қолмоқда. Филдс медали совриндори Тимоти Говерс эълон қилинган баёнотга жавобан ёзган блог постида сунъий интеллектнинг таъсири математикани янада мураккаб ва ижобий томонга ўзгартириши мумкинлигини савол остига қўйган.

Сунъий интеллектМатематикаРиман гипотезасиAnthropicИлмий кашфиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиBlock Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиБугун, 20:51Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиСунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди