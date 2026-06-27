Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?

·0·Спорт
Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?

Футбол оламининг афсонавий ҳужумчиларидан бири, ўз вақтида Барселона ва Ливерпул сафида порлаган Луис Суарез замонамизнинг энг кучли марказий ҳужумчилари ҳақида ўз фикрларини билдирди. Уругвайлик юлдуз бугунги кунда тўпурарлик пойгасида етакчилик қилаётган Эрлинг Холанд ва Гарри Кейн ўртасидаги фарқларга тўхталиб, ўз танловини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Луис Суарез Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейнни Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанддан юқорироқ баҳолашини таъкидлади. Суарезнинг фикрича, гарчи ҳар икки футболчи ҳам феноменал даражада бўлса-да, уларнинг ўйин услуби ва жамоага таъсири турлича.

Тактик интеллект ва жамоавий ўйин

Суарезнинг сўзларига кўра, Гарри Кейн майдонни кўриш қобилияти ва жамоадошлари билан боғламлар ҳосил қилиш борасида тенгсиздир. "Менда икки ёки учта севимли ҳужумчи бор. Холанд жарима майдончаси ичида ўта хавфли 'тўққизлик', лекин жамоа у учун ўйнаши керак. Мен эса Гарри Кейнни афзал кўраман. У жамоанинг қолган аъзолари билан анча яхши боғланади", — дейди уругвайлик ҳужумчи.

Луис Суарез Кейннинг ўйинни ўқиш қобилиятини алоҳида эътироф этди. Унинг таъкидлашича, Кейн нафақат гол уради, балки жамоадошларининг ҳаракатларини олдиндан сезиб, уларга бўш ҳудудлар яратиб беради. "У ўйинни бошқача тушунади. Унинг ҳаракатлари жамоадошларининг қарши ҳаракатларига асосланган. Менга футболнинг мана шундай майда деталлари жуда ёқади", — дея қўшимча қилди у.

Goal.com нашри хабарига кўра, Суарез ўзининг ватандоши Дарвин Нунез ҳақида ҳам тўхталиб ўтган. Ливерпулни тарк этиб, Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клубига йўл олган Нунез ҳақида гапирар экан, афсонавий ҳужумчи ёш футболчига психологик маслаҳатлар берди. Суарезнинг фикрича, Нунез аввало ўз менталитетини кучайтириши лозим.

"Дарвиннинг сифатлари ажойиб. У кучли, тезкор ва катта қувватга эга. Агар у ўз устида ишлашда давом этса ва руҳан кучли бўлса, у мен ёқтирган энг юқори даражадаги ҳужумчига айланиши мумкин. Унда ҳали ўсиш учун жой ва вақт етарли", — дейди Луис Суарез ўз интервюсида.

Ушбу таҳлиллар шуни кўрсатадики, замонавий футболда нафақат урилган голлар сони, балки футболчининг умумий ўйин тизимидаги ўрни ҳам мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Суарез каби тажрибали ҳужумчининг эътирофи Гарри Кейннинг универсал футболчи эканлигини яна бир бор исботлайди.

Луис СуарезГарри КейнЭрлинг ХоландФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиБугун, 12:53Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиЮлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиБугун, 12:39ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?Бугун, 12:19Аргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиАргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиБугун, 12:16ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 11:19Муҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиМуҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди