Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?
Футбол оламининг афсонавий ҳужумчиларидан бири, ўз вақтида Барселона ва Ливерпул сафида порлаган Луис Суарез замонамизнинг энг кучли марказий ҳужумчилари ҳақида ўз фикрларини билдирди. Уругвайлик юлдуз бугунги кунда тўпурарлик пойгасида етакчилик қилаётган Эрлинг Холанд ва Гарри Кейн ўртасидаги фарқларга тўхталиб, ўз танловини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Луис Суарез Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейнни Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанддан юқорироқ баҳолашини таъкидлади. Суарезнинг фикрича, гарчи ҳар икки футболчи ҳам феноменал даражада бўлса-да, уларнинг ўйин услуби ва жамоага таъсири турлича.
Тактик интеллект ва жамоавий ўйинСуарезнинг сўзларига кўра, Гарри Кейн майдонни кўриш қобилияти ва жамоадошлари билан боғламлар ҳосил қилиш борасида тенгсиздир. "Менда икки ёки учта севимли ҳужумчи бор. Холанд жарима майдончаси ичида ўта хавфли 'тўққизлик', лекин жамоа у учун ўйнаши керак. Мен эса Гарри Кейнни афзал кўраман. У жамоанинг қолган аъзолари билан анча яхши боғланади", — дейди уругвайлик ҳужумчи.
Луис Суарез Кейннинг ўйинни ўқиш қобилиятини алоҳида эътироф этди. Унинг таъкидлашича, Кейн нафақат гол уради, балки жамоадошларининг ҳаракатларини олдиндан сезиб, уларга бўш ҳудудлар яратиб беради. "У ўйинни бошқача тушунади. Унинг ҳаракатлари жамоадошларининг қарши ҳаракатларига асосланган. Менга футболнинг мана шундай майда деталлари жуда ёқади", — дея қўшимча қилди у.
Goal.com нашри хабарига кўра, Суарез ўзининг ватандоши Дарвин Нунез ҳақида ҳам тўхталиб ўтган. Ливерпулни тарк этиб, Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клубига йўл олган Нунез ҳақида гапирар экан, афсонавий ҳужумчи ёш футболчига психологик маслаҳатлар берди. Суарезнинг фикрича, Нунез аввало ўз менталитетини кучайтириши лозим.
"Дарвиннинг сифатлари ажойиб. У кучли, тезкор ва катта қувватга эга. Агар у ўз устида ишлашда давом этса ва руҳан кучли бўлса, у мен ёқтирган энг юқори даражадаги ҳужумчига айланиши мумкин. Унда ҳали ўсиш учун жой ва вақт етарли", — дейди Луис Суарез ўз интервюсида.
Ушбу таҳлиллар шуни кўрсатадики, замонавий футболда нафақат урилган голлар сони, балки футболчининг умумий ўйин тизимидаги ўрни ҳам мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Суарез каби тажрибали ҳужумчининг эътирофи Гарри Кейннинг универсал футболчи эканлигини яна бир бор исботлайди.
…